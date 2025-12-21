Sociedad

Tragedia Mendoza: se desprendió el acoplado de un camión y mató a un joven que circulaba en moto

El hecho ocurrió en la localidad de Guaymallén. La víctima iba de acompañante en la motocicleta

Guardar
El camión sin el acompladom
El camión sin el acompladom en medio de la cinta asfáltica (Crédito: Los Andes)

Un joven de 19 años murió tras un accidente vial ocurrido en Guaymallén cuando el acoplado de un camión Volvo se desprendió e impactó contra la motocicleta en la que viajaba como acompañante.

La Oficina Fiscal de la Jurisdicción inició una investigación para esclarecer las causas y responsabilidades del siniestro, luego de que el acoplado se desenganchara al llegar a la intersección de calle Severo del Castillo y calle 7.

El hecho se produjo este sábado cuando el camión, conducido por V. Z., de 45 años, circulaba de sur a norte por Severo del Castillo. En sentido contrario, una motocicleta Honda Wave transportaba a Máximo Nicolás Torres, de 19 años, y a una adolescente de 17 años que manejaba el vehículo.

Tras el impacto, los efectivos policiales trasladaron de urgencia al joven al microhospital de Puente de Hierro, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a las graves heridas sufridas. En tanto, la conductora de la moto fue asistida por politratumatismos.

La motocicleta yace sobre un
La motocicleta yace sobre un árbol en Mendoza (Crédito: Uno)

Sin embargo, no fue el único caso en que un siniestro vial conmovió a la provincia mendocina. Un joven motociclista de 23 años falleció en las primeras horas de este domingo en Maipú, tras un violento choque contra un árbol en las inmediaciones del Acceso Este.

El personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar luego de recibir un aviso a la línea de emergencias, pero solo pudo constatar el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima circulaba en una motocicleta Honda 150 cc por la calle Juan Isidro Maza en dirección de norte a sur. Según detalló el medio local Los Andes, el accidente ocurrió a las 06:15, cuando Gorosito perdió el control del vehículo, salió de la calzada y colisionó de frente contra un árbol, a pocos metros del Acceso Este.

Conmoción en el automovilismo argentino

El mundo de las carreras argentinas se encuentra sacudido tras el accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini, quien permanece internado en terapia intensiva en Mendoza. El piloto sufrió un incidente durante sus vacaciones, poco antes de viajar a Arabia Saudita para participar en una nueva edición del Rally Dakar.

Juan Cruz Yacopini, que fue
Juan Cruz Yacopini, que fue campeón del Mundial de Bajas 2025, sufrió un grave accidente días antes de viajar al Rally Dakar (Rally Dakar - Juan-Cruz-Yacopini)

De acuerdo con el diario Uno de Mendoza y fuentes cercanas al piloto de 26 años consultadas por Infobae, el accidente tuvo lugar este viernes mientras se encontraba con amigos. Yacopini se lanzó a un espejo de agua en El Carrizal, en una zona de escasa profundidad, lo que provocó una lesión en la cabeza. El piloto sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado desde el lugar primero al Hospital Perrupato, en San Martín, y posteriormente a la Clínica de Cuyo, en Mendoza. Permanece internado en estado grave, con pronóstico reservado, tras diagnosticarse un politraumatismo grave y shock medular.

El accidente ocurrió en uno de los campings inaugurados recientemente en la costa este de El Carrizal, durante una jornada de elevadas temperaturas. Los amigos de Yacopini lo asistieron inicialmente y lo trasladaron hasta la Ruta 62, donde lo recibió una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, logró estabilizarlo y lo derivó de urgencia al hospital, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, mediante declaraciones reproducidas por el diario Mdzol.

Juan Cruz Yacopini iba a
Juan Cruz Yacopini iba a representar al automovilismo argentino en la próxima edición del Dakar

Hace apenas unos días Yacopini había sido uno de los grandes protagonistas de la Gala de la FIA en la ciudad de Tashkent, capital de Uzbekistán: fue premiado como campeón del Mundial de Bajas 2025 junto al navegante español Dani Olivera. El mendocino es el máximo exponente argentino en la principal divisional de autos en el Rally Raid.

Su próxima aparición estaba pautada en el exigente Rally Dakar que comenzará el próximo 3 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 17 de ese mismo mes en Arabia Saudita. Iba a ser piloto del Toyota Gazoo Racing South Africa, es decir, corredor oficial Toyota. Con una Hilux con potencial para pelear el triunfo en la general absoluta de la carrera, estaba anotado como el único argentino en la categoría principal de autos para esta edición 2026.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasMendozaAccidentes de tránsito

Últimas Noticias

El pronóstico del tiempo para Nochebuena y Navidad: ¿mesa adentro o mesa afuera?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cómo estará el clima durante el miércoles 24 y el jueves 25. El informe, región por región

El pronóstico del tiempo para

La nueva ministra de Seguridad designó a la nueva cúpula en la Policía Federal

Alejandra Monteoliva definió los jefes de la fuerza de seguridad federal. Cuáles son los cambios

La nueva ministra de Seguridad

Nubes en el AMBA y más de 10 provincias bajo alerta por tormentas: el pronóstico del tiempo para el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrá una jornada mayormente nublada, aunque podrían volver las lluvias hacia la noche

Nubes en el AMBA y

Manejó cinco cuadras a contramano por una avenida del barrio porteño de Flores, chocó y volcó: hay seis heridos

El siniestro ocurrió en la intersección de Juan Bautista Alberdi y Lafuente. Entre los lesionados hay un menor de 11 años

Manejó cinco cuadras a contramano

Un conductor chocó y mató a una agente policial en un control de tránsito en Córdoba

La víctima era una oficial de 24 años, oriunda de Córdoba capital. Aunque la joven fue trasladada al centro de salud más cercano, las heridas fueron de tal gravedad que no pudieron salvarle la vida

Un conductor chocó y mató
DEPORTES
La revelación sobre la salud

La revelación sobre la salud de Jake Paul después que Anthony Joshua le rompió la mandíbula en la pelea

Mercedes presentó el sonido del motor que usará el Alpine de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1

La salvaje pelea entre un jugador y seis rivales en un partido de la NFL que terminó en una batalla campal con tres expulsados

Por qué Wolverhampton va camino a convertirse en el peor equipo de la historia de la Premier League

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 prometen entradas a bajo costo y apuestan a la accesibilidad

TELESHOW
Entre lágrimas y ovación, Mernuel

Entre lágrimas y ovación, Mernuel sorprendió con una lesión inesperada en el ring de Párense de Manos III

Entre nostalgia y fiesta, Pity Álvarez volvió a brillar en Córdoba tras 7 años de silencio

El emotivo homenaje de Tomás Mazza a Alejandra Locomotora Oliveras en Párense de Manos III

Eliana Guercio habla de su historia de amor con Sergio Romero: “Me re enamoré mal y no nos queríamos separar”

Patricia Sosa relató el reencuentro que tuvo con su papá luego de su fallecimiento: “Estaba sentado al lado mío”

INFOBAE AMÉRICA

Del cómic de Superman a

Del cómic de Superman a un huevo Fabergé: los 10 objetos de colección que se vendieron por una fortuna en 2025

Las mejores fotos de la masiva celebración del solsticio de invierno en el monumento de Stonehenge en Reino Unido

Francia destacó la apertura de Putin al diálogo con Macron pero aclaró que estudiará “la mejor manera de proceder”

La magia de Charles Dickens conquista Deventer con un festival navideño lleno de personajes victorianos

Navidad en familia: cómo sobrevivir a las reuniones si los vínculos son conflictivos