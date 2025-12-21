Tragedia Mendoza: se desprendió el acoplado de un camión y mató a un joven que circulaba en moto

El camión sin el acompladom en medio de la cinta asfáltica (Crédito: Los Andes)

Un joven de 19 años murió tras un accidente vial ocurrido en Guaymallén cuando el acoplado de un camión Volvo se desprendió e impactó contra la motocicleta en la que viajaba como acompañante.

La Oficina Fiscal de la Jurisdicción inició una investigación para esclarecer las causas y responsabilidades del siniestro, luego de que el acoplado se desenganchara al llegar a la intersección de calle Severo del Castillo y calle 7.

El hecho se produjo este sábado cuando el camión, conducido por V. Z., de 45 años, circulaba de sur a norte por Severo del Castillo. En sentido contrario, una motocicleta Honda Wave transportaba a Máximo Nicolás Torres, de 19 años, y a una adolescente de 17 años que manejaba el vehículo.

Tras el impacto, los efectivos policiales trasladaron de urgencia al joven al microhospital de Puente de Hierro, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a las graves heridas sufridas. En tanto, la conductora de la moto fue asistida por politratumatismos.

La motocicleta yace sobre un árbol en Mendoza (Crédito: Uno)

Sin embargo, no fue el único caso en que un siniestro vial conmovió a la provincia mendocina. Un joven motociclista de 23 años falleció en las primeras horas de este domingo en Maipú, tras un violento choque contra un árbol en las inmediaciones del Acceso Este.

El personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar luego de recibir un aviso a la línea de emergencias, pero solo pudo constatar el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima circulaba en una motocicleta Honda 150 cc por la calle Juan Isidro Maza en dirección de norte a sur. Según detalló el medio local Los Andes, el accidente ocurrió a las 06:15, cuando Gorosito perdió el control del vehículo, salió de la calzada y colisionó de frente contra un árbol, a pocos metros del Acceso Este.

Conmoción en el automovilismo argentino

El mundo de las carreras argentinas se encuentra sacudido tras el accidente sufrido por Juan Cruz Yacopini, quien permanece internado en terapia intensiva en Mendoza. El piloto sufrió un incidente durante sus vacaciones, poco antes de viajar a Arabia Saudita para participar en una nueva edición del Rally Dakar.

Juan Cruz Yacopini, que fue campeón del Mundial de Bajas 2025, sufrió un grave accidente días antes de viajar al Rally Dakar (Rally Dakar - Juan-Cruz-Yacopini)

De acuerdo con el diario Uno de Mendoza y fuentes cercanas al piloto de 26 años consultadas por Infobae, el accidente tuvo lugar este viernes mientras se encontraba con amigos. Yacopini se lanzó a un espejo de agua en El Carrizal, en una zona de escasa profundidad, lo que provocó una lesión en la cabeza. El piloto sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado desde el lugar primero al Hospital Perrupato, en San Martín, y posteriormente a la Clínica de Cuyo, en Mendoza. Permanece internado en estado grave, con pronóstico reservado, tras diagnosticarse un politraumatismo grave y shock medular.

El accidente ocurrió en uno de los campings inaugurados recientemente en la costa este de El Carrizal, durante una jornada de elevadas temperaturas. Los amigos de Yacopini lo asistieron inicialmente y lo trasladaron hasta la Ruta 62, donde lo recibió una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado. Personal médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar, logró estabilizarlo y lo derivó de urgencia al hospital, según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, mediante declaraciones reproducidas por el diario Mdzol.

Juan Cruz Yacopini iba a representar al automovilismo argentino en la próxima edición del Dakar

Hace apenas unos días Yacopini había sido uno de los grandes protagonistas de la Gala de la FIA en la ciudad de Tashkent, capital de Uzbekistán: fue premiado como campeón del Mundial de Bajas 2025 junto al navegante español Dani Olivera. El mendocino es el máximo exponente argentino en la principal divisional de autos en el Rally Raid.

Su próxima aparición estaba pautada en el exigente Rally Dakar que comenzará el próximo 3 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 17 de ese mismo mes en Arabia Saudita. Iba a ser piloto del Toyota Gazoo Racing South Africa, es decir, corredor oficial Toyota. Con una Hilux con potencial para pelear el triunfo en la general absoluta de la carrera, estaba anotado como el único argentino en la categoría principal de autos para esta edición 2026.