Los detalles de la Gala de la FIA: los argentinos premiados y el dato que refuerza el sueño de la vuelta de la F1 y el Rally Mundial

Los cordobeses Valentina Pertegarini y Nicolás Cavigliasso, campeones mundiales de Rally Raid y en enero defenderán su título en el Rally Dakar (Crédito: Prensa FIA)

Argentina volvió a tener una destacada presencia en la Gala de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que reconoce a los campeones mundiales y de categorías bajo el ala de la entidad rectora. El evento se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Tashkent, capital de Uzbekistán. Allí también se realizó la Asamblea General Anual, en la que el Automóvil Club Argentino (ACA) fue galardonado.

En el plano deportivo, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini subieron al escenario para recibir el título de Campeones del Mundo en la categoría Challenger de Rally Raid. Para Cavigliasso, este trofeo representa su primera corona mundial tras una temporada sobresaliente, mientras que Pertegarini revalidó su título como campeona mundial. Cabe recordar que el matrimonio cordobés también ganó el Rally Dakar en la mencionada categoría y el mes próximo irán por más gloria.

Dani Oliveras y el mendocino Juan Cruz Yacopini, campeones mundiales de Baja (Crédito: Prensa FIA)

Además, Juan Cruz Yacopini, acompañado por el navegante español Dani Olivera, fue premiado como campeón del Mundial de Bajas 2025. El mendocino es el máximo exponente argentino en la principal divisional de autos en el Rally Raid y también formará parte del Rally Dakar del 3 al 17 de enero.

La nueva generación de talentos argentinos también tuvo su espacio con el reconocimiento a Genaro “Gino” Trappa, quien, con solo 16 años, fue distinguido como campeón de la Fórmula 4 CEZ, también conocida como F4 de Europa Central.

El bonerense Gino Trappa (el del medio de la foto) recibió su premio por el título en la Fórmula 4 de Europa Central. A la izquierda aparece el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem (Crédito: Prensa FIA)

En el tramo final de la gala, la FIA otorgó la Copa de Promoción del Patrimonio (Heritage Promotion Cup 2025) al Museo Juan Manuel Fangio, ubicado en Balcarce, que en noviembre de 2026 cumplirá 40 años. Este galardón, que fue gestionado a través del ACA, reconoció la labor del museo en la preservación y difusión del legado de uno de los grandes íconos del automovilismo mundial. Su obra estuvo a cargo desde principios de los años ochenta del recordado Quíntuple, quien fue el máximo responsable de reunir autos históricos, los suyos y de otros referentes del plano nacional e internacional. César Carman expresó su satisfacción por este logro y agradeció al equipo del museo por su dedicación: “Nos complace ver que el compromiso de nuestro nominado, el Museo Fangio, haya sido reconocido entre todos los Clubes Miembros de la FIA presentes en la semana de Asambleas Generales. Queremos enviar nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento a todos en el Museo Fangio por su incansable labor en la protección del patrimonio del deporte automovilístico y del patrimonio argentino”.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, también destacó la importancia de este reconocimiento: “Mis felicitaciones al Museo Fangio, que tan merecidamente recibe este reconocimiento. El trabajo que realizan para concientizar y salvaguardar el patrimonio de este extraordinario legado deportivo es excepcional y continúa inspirando a nuevas generaciones en todo el mundo”.

César Carman, el segundo de la izquierda, recibe el premio otorgado el Museo Fangio (Crédito: Prensa FIA)

En tanto que en el marco de la Asamblea General de la FIA, Ben Sulayem fue reelecto por otro período de cuatro años. Al respecto, Carman, en diálogo con Infobae, subrayó que “Mohammed fue reelecto presidente de la FIA con más del 90% de aprobación. Lo veo más consolidado y empezando a disfrutar el resultado de los logros obtenidos. Entre ellos, los últimos dos años de balances positivos para la FIA con resultados superiores a los cuatro millones de dólares saliendo de déficits crónicos y altos”.

Además, el máximo dirigente del automovilismo argentino, habló del premio que recibió el ACA: “Fue por la Innovación de la FIA 2025 por nuestra campaña ‘Somos Equipo’ con la que hasta el momento hemos hecho más de 70000 socios”.

César Carman muestra el galardón que le dieron al ACA (Crédito: Prensa FIA)

En tanto que Carman aseguró que “del lado argentino retomamos una posición de importancia en la región, no solo por nuestra continua participación en las Asambleas, sino porque fuimos ganadores en dos categorías de premios (la otra fue la conseguida para el Museo Fangio) y nominados en una tercera (Premio del Presidente a la Mejor Comunicación). Ningún otro club de ningún otro país consiguió la cosecha de galardones que obtuvo el ACA y esto refuerza nuestra posición dentro de la FIA”. Por último, dejó un título: “Esto fortalece nuestro pedido de fechas para las categorías líderes de la FIA, como la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial de Rally (WRC)”.

En lo institucional, la chance para el retorno de ambas categorías está encaminada, pero falta el aspecto crucial, que es el económico, y del lado de la F1, contar con un circuito acorde a sus exigencias. Este medio anticipó que las obras en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez arrancarían en la última semana de diciembre, con vistas a la visita del MotoGP pautada para marzo de 2027. El certamen ecuménico de velocidad de las dos ruedas regresará al escenario porteño luego de 28 años. En tanto, la F1 corrió por última vez en nuestro país en 1998.

Mientras que el Mundial de Rally (ausente desde 2020) dependerá de las otras dos fechas sudamericanas: Infobae pudo saber que Paraguay renovó hasta 2027 y tendría todo acordado por otros tres años. Chile, por su parte, tiene asegurada su fecha en 2026 y también extendería su vínculo por otros tres años. Habrá que ver si el promotor del WRC, Promoter GmbH, acepta tres fechas en la región. Quizá el peso histórico de la Argentina con sus 38 ediciones por fechas puntuables (a nivel WRC) y los emblemáticos caminos cordobeses que seducen a los pilotos, puedan también ayudar a plasmar el retorno. Si bien es prematuro, restará saber el aspecto presupuestario, otro punto vital en esta historia.