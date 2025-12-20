Conmoción en el automovilismo por el grave accidente que sufrió la figura argentina del Rally Dakar Juan Cruz Yacopini durante sus vacaciones

Juan Cruz Yacopini, que fue campeón del Mundial de Bajas 2025, sufrió un grave accidente días antes de viajar al Rally Dakar

El automovilismo argentino atraviesa horas de profunda conmoción tras conocerse la noticia del accidente que sufrió el piloto Juan Cruz Yacopini durante sus vacaciones, que lo dejó internado en terapia intensiva en Mendoza.

Según detalló el diario Uno de Mendoza, y le confirmaron a Infobae desde el entorno del corredor de 26 años, el suceso ocurrió este viernes mientras disfrutaba de unos días de descanso en compañía de sus amigos horas antes de partir rumbo a Arabia Saudita para protagonizar una edición del Rally Dakar, la cita más exigente del planeta.

El periódico mendocino informó que Yacopini navegaba en lancha con sus amigos por El Carrizal cuando se tiró a un espejo de agua en una “zona de poca profundidad” y se lesionó la cabeza. Juan Cruz sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser trasladado inicialmente al Hospital Perrupato en San Martín, aunque luego fue derivado a la Clínica de Cuyo en la ciudad de Mendoza ante el complejo cuadro: está internado en grave estado con pronóstico reservado tras ser diagnosticado con “politraumatismo grave con shock medular”.

Los primeros informes sobre el tema plantean que el suceso ocurrió durante la tarde de este viernes 19 de diciembre en uno de los últimos campings inaugurados en la costa Este de El Carrizal en una jornada con altas temperaturas en Mendoza. Tras el accidente, Yacopini fue asistido por sus amigos en una primera instancia y llevado hasta un punto de encuentro sobre la Ruta 62 para que sea atendido inicialmente por la ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). “El personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando estabilizarlo y trasladarlo de urgencia al Hospital Perrupato”, informaron desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, según detalló el diario Mdzol.

Dani Oliveras y el mendocino Juan Cruz Yacopini, campeones mundiales de Baja, durante la reciente gala de la FIA (Crédito: Prensa FIA)

Hace apenas unos días Yacopini había sido uno de los grandes protagonistas de la Gala de la FIA en la ciudad de Tashkent, capital de Uzbekistán: fue premiado como campeón del Mundial de Bajas 2025 junto al navegante español Dani Olivera. El mendocino es el máximo exponente argentino en la principal divisional de autos en el Rally Raid.

Su próxima aparición estaba pautada en el exigente Rally Dakar que comenzará el próximo 3 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 17 de ese mismo mes en Arabia Saudita. Iba a ser piloto del Toyota Gazoo Racing South Africa, es decir, corredor oficial Toyota. Con una Hilux con potencial para pelear el triunfo en la general absoluta de la carrera, estaba anotado como el único argentino en la categoría principal de autos para esta edición 2026.

Juan Cruz Yacopini iba a representar al automovilismo argentino en la próxima edición del Dakar

En enero de este 2025, Juan Cruz habló con Infobae tras terminar su participación en el Rally Dakar en el séptimo lugar de la categoría de autos, ganando el último tramo. “Hice una gran carrera ya que pude terminar entre los diez primeros contra varios pilotos de equipos oficiales”, le dijo el mendocino a este medio por entonces.

Nacido el 15 de julio de 1999, el corredor argentino debutó en el Rally Dakar en 2021 con una Toyota Hilux que había usado el actual piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso el año anterior. Desde entonces, Yacopini participó de esta exigente cita ya con el trazado ubicado en Arabia Saudita: abandonó en la tercera etapa en su estreno, fue 20° en 2022, logró el séptimo puesto del 2023 y había repetido esa gesta en este 2025 con el español Dani Oliveras Carreras como navegante.

Su pasión por el Dakar es compartida con su padre Alejandro, quien decidió involucrarse en esta divisional cuando se trasladó a Sudamérica a partir del 2009. Aprovechando el paso por Mendoza, la familia Yacopini tuvo en Alejandro a un representante habitual con el pequeño Juan Cruz de 10 años primero como testigo y luego con su padre como navegante.

En la categoría autos, Alejandro sumó un solo abandono y hasta llegó a posicionarse undécimo en 2018, en lo que fue su mejor participación. Mientras tanto, Juan Cruz se iniciaba en el extinto Campeonato Argentino de Rally Cross Country (CARCC) y en el Campeonato Argentino de Navegación (CANAV), competencias que se instalaron años atrás para que nuestros pilotos se formaran de cara a una eventual participación en el Rally Dakar. En el CANAV fue bicampeón en 2018 y 2019. Junto a su padre, se adjudicó en forma consecutiva las ediciones del South American Rally Race (SARR), una conocida carrera de Rally Raid, en 2020, 2021 y 2022 en la categoría Autos T1.

“El Dakar pasó a ser de una carrera de regularidad, donde había que evitar los problemas, a una carrera que se define por mínimas diferencias. Hay que ser fino en la navegación, tener velocidad, no hay lugar para el error, ya que por una pinchadura se puede perder todo. Somos una de las pocas tripulaciones que hacen tantas carreras en el año. Eso nos da un plus a la hora de estar en un Dakar. No me gusta hablar de resultados. Vamos a darlo todo, a seguir una estrategia y a pelear desde el principio. Ese es el objetivo de este Dakar”, fueron sus declaraciones al sitio oficial del Rally Dakar de cara a la edición 2026.

Allí también expresó su alegría por su actuación a lo largo del 2025: “La temporada de Bajas fue soñada para mí. Terminamos todas las carreras en el Top 5 y salimos campeones a falta de una fecha. Fuimos evolucionando y creciendo, mostrando un gran ritmo en Qatar. El título de Bajas es una inyección de confianza muy grande. Nos demuestra que somos capaces de pelear con los mejores, de hacer un gran papel”.