Santiago del Estero: un hombre fue atacado por su perro Pitbull, que murió asfixiado tras ser amordazado por vecinos

El ataque del Pitbull ocurrió cuando el dueño salió a atender su quiosco y fue sorprendido por el animal

Un hombre sufrió heridas graves al ser atacado por su perro de raza Pitbull en su vivienda del barrio La Esperanza, en Santiago del Estero, poco después del mediodía de este sábado.

El incidente provocó la alerta entre los vecinos, quienes intervinieron al escuchar los gritos de la víctima y su pareja. Fue así que lograron controlar al animal y lo amordazaron, lo que derivó en la muerte del perro por asfixia.

La agresión ocurrió cuando el hombre salió a atender su quiosco y fue sorprendido por el can, que lo mordió en un brazo. A pesar de los intentos por liberarse, el forcejeo continuó hasta la vereda, donde la situación fue advertida por los residentes de la zona.

Según detalló El Liberal, la pareja del herido había solicitado ayuda al no poder separar al perro, que previamente había iniciado una pelea con otros canes en el fondo de la casa.

El servicio de emergencias SEASE acudió al lugar, brindó las primeras atenciones y trasladó al afectado al Hospital Regional para una evaluación médica. Las autoridades investigan las causas que originaron el ataque.

En Santiago del Estero, la Ley 6973 establece el régimen para la tenencia de perros potencialmente peligrosos. En su artículo N°2 señala que se consideran “perros potencialmente peligrosos”:

a) Aquellos que, cualquiera sea su raza, hubieran atacado a personas u otros animales domésticos.

b) Aquellos que, cualquiera sea su raza, muestren un comportamiento agresivo.

c) Aquellos que, cualquiera sea su raza, hayan sido adiestrados para el ataque o defensa.

d) Los que pertenezcan a las razas Mastín Napolitano, Doberman, Pitbull, Bullterrier, Dogo Argentino, Rottweiler, Presa o Dogo Canario, Akita Inu, Gran Perro Japonés, Dogo de Burdeos, Bull Mastif, Pitbull Terrier, American Staffordshire, Staffordshire bull terrier, Fila Brasileño, Cane Corso, Ca. De Bou, Pampa, Dogo del Tibet, Mastin Estremeño, Pastor del Caucaso, Tosa Japonés y otras razas que por vía reglamentaria puedan incluirse y sus cruzas interraciales.

e) Quedan excluidos los perros pertenecientes a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales.

La Ley 6973 establece el régimen para la tenencia de perros potencialmente peligrosos en Santiago del Estero (AdobeStock)

Además, se prohíbe que dichas razas transiten por espacios públicos en libertad de acción y deben ser conducidos en espacios públicos autorizados, debidamente atados, con bozal y bajo vigilancia constante.

“Se prohíbe la presencia y circulación de estos animales en parques y jardines públicos, así como en las inmediaciones de centros escolares, guarderías infantiles, mercados, centros recreativos, deportivos y comerciales de gran afluencia de personas y en general en las zonas públicas caracterizadas por un tránsito intenso de transeúntes, entre las 07:00 y las 22:00 horas”, aclara el artículo N°4 de la norma.

Los antecedentes

A comienzos de este mes, un bebé de un año sufrió múltiples heridas en el cráneo, rostro y cuello por el ataque de un perro Pitbull en una vivienda de El Brete, al norte de la provincia de Córdoba. A raíz del hecho, el menor permaneció internado en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió en el barrio Ceferino Namuncurá, donde la familia y vecinos asistieron al niño antes de la llegada del personal médico. La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Aurelio Crespo en Cruz del Eje, pero debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada de inmediato al centro pediátrico de la capital provincial.

El dueño de los perros se resistió a entregarlos y generó tensión entre vecinos y familiares de la víctima (El Doce TV)

Por otro lado, en los primeros días de diciembre se realizó un operativo policial en el barrio cordobés de Los Boulevares, que culminó con el retiro de tres perros de una vivienda, tras el ataque a un niño de 9 años. El procedimiento, realizado en una casa de De los Franceses al 6500, generó momentos de tensión entre el propietario de los animales, vecinos y familiares del menor, quienes reclamaron la entrega inmediata de los canes a las autoridades.

La intervención policial se produjo después de que la víctima, llamada Bastian, sufriera lesiones profundas en la cabeza, el brazo y una pierna, lo que obligó a su hospitalización y a una cirugía de urgencia. Los animales retirados incluyeron un pitbull y dos mestizos de gran tamaño.