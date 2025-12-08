Un pitbull atacó a un bebé en Córdoba y el menor quedó internado en grave estado

El animal provocó graves heridas en la cabeza y cuello del bebé (Imagen Ilustrativa Infobae)

El las últimas horas de este domingo, se registró un grave episodio de ataque de un perro pitbull contra un bebé de un año en una vivienda de El Brete, al norte de la provincia de Córdoba.

El incidente ocurrió en una propiedad ubicada en el barrio Ceferino Namuncurá, donde el niño fue mordido por el animal en circunstancias que todavía se desconocen, según informó el portal El Doce.tv.

La agresión sorprendió a la familia y los vecinos, quienes colaboraron en los primeros auxilios antes de la llegada del personal médico. El menor sufrió traumatismos en el cráneo, rostro y cuello.

Frente a esto, el menor fue trasladado al Hospital Aurelio Crespo de la localidad de Cruz del Eje, mientras un equipo de profesionales evaluaba la necesidad de intervenciones adicionales.

Sin embargo, dada la complejidad del cuadro, el pequeño fue trasladado rápidamente al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde continúa internado bajo observación especializada. De acuerdo con la última información difundida, su estado es delicado.

Mientras tanto, la Policía de Córdoba confirmó que se inició una pesquisa para determinar las circunstancias exactas en las que el pitbull atacó al menor. Por el momento, no se han dado a conocer detalles acerca de si el animal pertenece a la familia o si es propiedad de un vecino. A su vez, se desconocen también cómo fue que el animal tomó contacto con el menor.

El bebé se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba (NA)

Un pitbull sin control atacó a una cría de lobo marino en Chubut

Un pitbull sin supervisión atacó a una cría de lobo marino en Playa Unión, en la provincia de Chubut, generando una ola de reclamos vecinales y el inicio de una investigación judicial sobre la responsabilidad en el control de mascotas y la protección de la fauna silvestre. La Fiscalía ambiental ya busca identificar a la persona responsable del animal.

Un pitbull que andaba suelto por la costa atacó a una cría de lobo marino que descansaba junto a la orilla. El incidente que se presentó en Playa Unión, la villa balnearia de las afueras de Rawson

Todo sucedió el martes de la semana pasada en Playa Unión, una postal habitual del verano patagónico dio paso a la inquietud. En la villa balnearia cercana a Rawson, una persona registró en video cómo un perro de raza pitbull, deambulando por la costa sin correa ni bozal, acecha y ataca a un pequeño ejemplar de lobo marino.

En las imágenes se observa cómo el animal se lanza reiteradamente sobre el lobo marino, que intenta escapar, en un sector de la costa prácticamente vacío. El ataque se interrumpe cuando la persona que graba, a los gritos y con gestos, logra que el can se aleje, aunque este insiste en perseguir a la cría. Solo la intervención directa de quien documentó la escena permite separar a los animales.

Desde la publicación del video, las críticas y exigencias vecinales fueron en aumento. Organizaciones de defensa del medioambiente y vecinos de Rawson solicitaron al municipio que actúe ante lo que describieron como una “amenaza concreta” para los animales marinos y la seguridad de quienes disfrutan de la costa. Además, con el inicio oficial de la temporada estival en pocas horas y la llegada de turistas prevista para el 6 de diciembre, cuarenta guardavidas iniciarán funciones en la zona, donde los carteles recuerdan la prohibición municipal de perros sueltos en áreas con presencia de fauna silvestre.

La ordenanza vigente y la legislación provincial en Chubut no dejan lugar a dudas: está prohibido que los perros circulen libres y sin control por la playa, mucho menos en sectores identificados como hábitat de especies protegidas. Pese a esto, la presencia de canes en la costa durante los meses cálidos se repite año tras año, según relató al medio local LMNeuquén una de las voceras vecinales.