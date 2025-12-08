Sociedad

Un pitbull atacó a un bebé en Córdoba y el menor quedó internado en grave estado

Las autoridades investigan en qué circunstancias sucedió todo. Mientras tanto, el bebé debió ser trasladado a un centro del alta complejidad, debido a la gravedad de las lesiones

Guardar
El animal provocó graves heridas
El animal provocó graves heridas en la cabeza y cuello del bebé (Imagen Ilustrativa Infobae)

El las últimas horas de este domingo, se registró un grave episodio de ataque de un perro pitbull contra un bebé de un año en una vivienda de El Brete, al norte de la provincia de Córdoba.

El incidente ocurrió en una propiedad ubicada en el barrio Ceferino Namuncurá, donde el niño fue mordido por el animal en circunstancias que todavía se desconocen, según informó el portal El Doce.tv.

La agresión sorprendió a la familia y los vecinos, quienes colaboraron en los primeros auxilios antes de la llegada del personal médico. El menor sufrió traumatismos en el cráneo, rostro y cuello.

Frente a esto, el menor fue trasladado al Hospital Aurelio Crespo de la localidad de Cruz del Eje, mientras un equipo de profesionales evaluaba la necesidad de intervenciones adicionales.

Sin embargo, dada la complejidad del cuadro, el pequeño fue trasladado rápidamente al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde continúa internado bajo observación especializada. De acuerdo con la última información difundida, su estado es delicado.

Mientras tanto, la Policía de Córdoba confirmó que se inició una pesquisa para determinar las circunstancias exactas en las que el pitbull atacó al menor. Por el momento, no se han dado a conocer detalles acerca de si el animal pertenece a la familia o si es propiedad de un vecino. A su vez, se desconocen también cómo fue que el animal tomó contacto con el menor.

El bebé se encuentra internado
El bebé se encuentra internado en grave estado en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba (NA)

Un pitbull sin control atacó a una cría de lobo marino en Chubut

Un pitbull sin supervisión atacó a una cría de lobo marino en Playa Unión, en la provincia de Chubut, generando una ola de reclamos vecinales y el inicio de una investigación judicial sobre la responsabilidad en el control de mascotas y la protección de la fauna silvestre. La Fiscalía ambiental ya busca identificar a la persona responsable del animal.

Un pitbull que andaba suelto por la costa atacó a una cría de lobo marino que descansaba junto a la orilla. El incidente que se presentó en Playa Unión, la villa balnearia de las afueras de Rawson

Todo sucedió el martes de la semana pasada en Playa Unión, una postal habitual del verano patagónico dio paso a la inquietud. En la villa balnearia cercana a Rawson, una persona registró en video cómo un perro de raza pitbull, deambulando por la costa sin correa ni bozal, acecha y ataca a un pequeño ejemplar de lobo marino.

En las imágenes se observa cómo el animal se lanza reiteradamente sobre el lobo marino, que intenta escapar, en un sector de la costa prácticamente vacío. El ataque se interrumpe cuando la persona que graba, a los gritos y con gestos, logra que el can se aleje, aunque este insiste en perseguir a la cría. Solo la intervención directa de quien documentó la escena permite separar a los animales.

Desde la publicación del video, las críticas y exigencias vecinales fueron en aumento. Organizaciones de defensa del medioambiente y vecinos de Rawson solicitaron al municipio que actúe ante lo que describieron como una “amenaza concreta” para los animales marinos y la seguridad de quienes disfrutan de la costa. Además, con el inicio oficial de la temporada estival en pocas horas y la llegada de turistas prevista para el 6 de diciembre, cuarenta guardavidas iniciarán funciones en la zona, donde los carteles recuerdan la prohibición municipal de perros sueltos en áreas con presencia de fauna silvestre.

La ordenanza vigente y la legislación provincial en Chubut no dejan lugar a dudas: está prohibido que los perros circulen libres y sin control por la playa, mucho menos en sectores identificados como hábitat de especies protegidas. Pese a esto, la presencia de canes en la costa durante los meses cálidos se repite año tras año, según relató al medio local LMNeuquén una de las voceras vecinales.

Temas Relacionados

pitbullbebéinternadoCórdoba

Últimas Noticias

Encontraron el cuerpo de una joven debajo de su cama en Córdoba: su madre convivió por días con el cadáver

Las autoridades acudieron a un domicilio en la localidad de Villa Rumipal, provincia de Córdoba, luego de que residentes del barrio reportaran su ausencia. Estaba en un avanzado estado de descomposición

Encontraron el cuerpo de una

Molestaba a peatones y vehículos, se peleó con la Policía y terminó preso: tenía casi 4 gramos de alcohol en sangre

Ocurrió en Salto Encantado, Misiones. En Mendoza, un policía borracho chocó contra un canal de riego

Molestaba a peatones y vehículos,

Seis tiros, dos nenes en la mira y la última imagen de la víctima: el video del policía que atropelló y mató en Morón

Las imágenes de una cámara de seguridad vecina muestran la bestial reacción del oficial que mató al primo del hombre que había atropellado en Morón

Seis tiros, dos nenes en

“Estamos vivas de milagro”: buscan a un sospechoso por atacar con un cuchillo a su novia, a su bebé y a su suegra

El denunciado es Agustín Alejandro Ramos, quien según el relato de la víctima la agredió en la casa que comparte con sus padres. La menor recibió siete puntos de sutura por un corte en el rostro

“Estamos vivas de milagro”: buscan

Un policía atropelló a un motociclista en Morón, se escapó y luego mató al primo de la víctima

El efectivo de la Policía de la Ciudad fue detenido y separado de la fuerza de forma preventiva. Tras el crimen, se registraron graves incidentes

Un policía atropelló a un
DEPORTES
Claudio Úbeda explicó el discutido

Claudio Úbeda explicó el discutido cambio de Zeballos en la derrota de Boca ante Racing y reveló por qué no entró Cavani

10 frases de Costas tras el triunfo de Racing ante Boca: qué dijo en el entretiempo y cuánto incidió la salida de Zeballos

Ferro se consagró campeón de la Liga Sudamericana de básquet: logró un título internacional tras casi 40 años

Los Interclubes, a lo largo de la historia: quiénes son los más ganadores de la Liga de Primera División de la AAT

Las Finales del Interclubes ya tienen a sus protagonistas confirmados: todos los cruces

TELESHOW
Pretty Woman, el musical abrió

Pretty Woman, el musical abrió la temporada teatral de Mar del Plata a pura ovación para Florencia Peña y Juan Ingaramo

El casamiento de Juan Cruz Ávila y María Guastavino para celebrar su amor: las mejores fotos

Juana Repetto contó el motivo de su distanciamiento con Reina Reech: “Me preguntan si estamos peleadas”

La impactante decoración navideña de Rodolfo Barili para su casa, llena de inflables gigantes

El emotivo cumpleaños de Gustavo Yankelevich: “Mi corazón está con Romina y Mila”

INFOBAE AMÉRICA

Una muestra ingresa en la

Una muestra ingresa en la I.A. y las conspiraciones, con una instalación que invita a desafiar la realidad

Un viaje por los 500 años de México: un relato épico que desafía los estereotipos

Un historiador asegura que “lo poco que creemos que sabemos de Caravaggio es mentira”

La belleza de la semana: elogio de la trampa

Donald Trump cuestionó a Zelensky por demorar su respuesta al plan de paz que discute Washington con Moscú