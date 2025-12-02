Sociedad

Con un fuerte operativo enjaularon a tres perros por el ataque a un nene de 9 años en Córdoba

El menor continúa hospitalizado, aguarda una nueva operación tras haber pasado antes por una intervención quirúrgica

El dueño de los perros
El dueño de los perros se resistió a entregarlos y generó tensión entre vecinos y familiares de la víctima (El Doce TV)

El barrio Los Boulevares, ubicado en el norte de la ciudad de Córdoba, amaneció convulsionado por un operativo policial motivado por un hecho que conmocionó a la comunidad local. La policía avanzó y retiró de una vivienda los tres perros involucrados en el ataque a Bastian, un niño de 9 años que sufrió lesiones de gravedad.

El operativo se realizó en un domicilio de De los Franceses al 6500, donde reside el propietario de los animales. Apenas irrumpió la fuerza de seguridad, surgió un enfrentamiento verbal entre el dueño de los perros y los vecinos, junto a familiares del menor lesionado, quienes exigían celeridad en la entrega de los canes a las autoridades correspondientes.

Entre las personas que expresaban su malestar en el lugar, el tío de Bastian manifestó en diálogo con El Doce TV: “No quiere entregar los perros, está encubriendo algo. Escondió dos y quiere dar solo uno, que no es el que atacó a mi sobrino”.

En esa misma línea, la tía del niño también hizo oír su voz, advirtiendo: “Lo que pedimos es que saquen esos perros. Muchos nenes juegan acá. ¿Qué tiene en la cabeza este señor para largar a los perros solos?”.

En cuanto a los animales retirados, uno responde a la raza pitbull, mientras que los otros dos son mestizos, aunque ambos de gran tamaño. El episodio, ocurrido el domingo anterior, dejó a Bastian con heridas profundas en la cabeza, el brazo y una pierna. El niño debió someterse a una intervención quirúrgica y permanece internado, a la espera de una nueva operación, de acuerdo con la información de El Doce TV.

El procedimiento estuvo signado por momentos de tensión y discusiones hasta que, luego de la intervención de un refuerzo policial, los agentes lograron enjaular a los tres perros y subirlos a un móvil oficial. El dueño, sin remera y descalzo, permaneció en la vereda, dialogando con el personal policial a cargo.

En la imagen que trascendió al operativo de la policía de Córdoba puede observarse a los agentes colocando a los animales en jaulas, ante la mirada del propietario del lugar y de los animales. El hombre siguió el operativo con un celular en la mano y gesto adusto.

Hasta el cierre del operativo, las autoridades no definieron el destino de los animales ni confirmaron si pasarán a resguardo municipal, judicial o serán derivados a un centro especializado.

Una niña de 3 años podría perder el ojo por el ataque de un pitbull

Una niña de 3 años
Una niña de 3 años fue atacada por un perro cruce de labrador con pitbull en Santiago del Estero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una niña de 3 años resultó herida luego del violento ataque de un perro perteneciente a su propia familia en el barrio Paraíso, en la ciudad de Santiago del Estero. El incidente ocurrió alrededor de las 18:00 del lunes, de acuerdo con información brindada por fuentes policiales, y derivó en el traslado inmediato de la menor al Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI).

La madre de la niña relató que el animal, un cruce de labrador con pitbull, mordió a su hija en el rostro. Ante la situación, familiares llevaron rápidamente a la menor al CePSI. Allí fue recibida por los médicos, quienes confirmaron que la paciente será sometida a una intervención destinada a evaluar el estado de su ojo. La vida de la niña no se encuentra en riesgo pese a la gravedad del episodio, según información del portal local Diario Panorama.

La fiscal de turno, Dra. Montes, dispuso que se realice un examen médico más completo para determinar el alcance de las lesiones. Además, se solicitó un exhaustivo relevamiento en el barrio y la realización de entrevistas a los vecinos que pudieran haber presenciado el ataque, con el objetivo de esclarecer cómo sucedieron los hechos en torno al incidente del perro de la familia.

