Buscan a un hombre que desapareció hace un mes mientras hacía trekking en el Parque Nacional Nahuel Huapi en Río Negro

Los familiares realizaron la denuncia luego de notar la ausencia de contacto, la alarma se encendió cuando no hubo novedades tras la salida de la vivienda que alquilaba

Un amplio dispositivo de búsqueda se encuentra desplegado en la Patagonia por la desaparición de Lucas Adrián Álvarez, un hombre de 39 años que fue visto por última vez el 21 de noviembre tras dejar la vivienda que alquilaba en Bariloche para realizar una excursión en la montaña.

Álvarez registró su ingreso esa jornada a una de las rutas de trekking en el sector de Pampa Linda, ubicada dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, aproximadamente a 60 kilómetros de San Carlos de Bariloche. El acceso al lugar circunda la margen sur del lago Mascardi y sigue hasta la base del Cerro Tronador, un área conocida por ser frecuentada por excursionistas y andinistas.

Según reportaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, Lucas Adrián Álvarez es oriundo de Neuquén capital y había manifestado, antes de su partida, su intención de llevar adelante una salida a la montaña, decisión sobre la que no volvió a informar a sus allegados. Su familia perdió contacto antes de que el hombre se notificara oficialmente en los registros de acceso al parque el 21 de noviembre, situación que encendió la alarma cuando pasaron las horas sin novedades de su regreso ni comunicación.

El operativo dispuesto tras la denuncia incluyó la activación de protocolos de emergencia y rescate en la región, con participación de la policía de Río Negro, la Fiscalía, organismos de seguridad y rescatistas de montaña. La investigación se orienta a reconstruir el itinerario posible de Álvarez y a reunir testimonios de quienes hayan estado en la zona de Pampa Linda desde su desaparición. Los esfuerzos se concentran en los senderos y circuitos más transitados, aunque las autoridades tampoco descartan que hubiera avanzado por rutas menos habituales.

El último registro conocido de la persona ausente corresponde al circuito de Pampa Linda, allí se lo identificó por su estatura, su color de cabello y los tatuajes en sus brazos

Las fuerzas de seguridad subrayaron la importancia de la colaboración de la comunidad y emitieron un pedido expreso para que cualquier persona que haya transitado el sector, ya sean excursionistas, guías de trekking o residentes, aporte información, incluso aunque pueda parecer irrelevante.

Fuentes del caso expresaron a Infobae, que se está siguiendo el rastrillaje cerca de la zona de El Bolsón, tras un llamado anónimo que asegura haber reconocido al hombre desaparecido en las últimas horas.

El procedimiento de búsqueda continúa con rastrillajes, entrevistas a testigos y verificación de cámaras de seguridad en la región de Pampa Linda y circuitos aledaños, donde se presume que podría haber sido visto por última vez. Varias organizaciones de montaña y organismos de seguridad mantienen activos los protocolos hasta nuevo aviso.

Lucas Adrián Álvarez es de contextura delgada, aproximadamente 1,72 metros de altura, tez blanca, cabello muy corto y ojos marrones. Según la descripción oficial, posee tatuajes visibles en ambos brazos y otro en la pierna izquierda, características que pueden ayudar a su identificación durante el operativo. Los datos de contacto difundidos por las autoridades incluyen el sistema 911 RN Emergencias, la comisaría más cercana o la Fiscalía de turno al teléfono 0294 4934681.

Ofrecen una recompensa por datos sobre un hombre que desapareció hace más de diez años en Mendoza

El hombre tenía 33 años al momento de su desaparición, hoy debería tener 45 (Gentileza: Los Andes)

Aunque ya pasaron más de diez años desde la última vez que vieron a Esteban Alberto Martellano —un hombre de 33 años que desapareció después de haber ido al cumpleaños de su padre en Villanueva, Guaymallén—, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ofrece una recompensa de $7.875.000 para quienes puedan brindar información certera de su paradero.

La medida busca reactivar la investigación sobre el caso, que lleva 12 años sin resolverse. Según reconstruyeron las autoridades, el día de la desaparición Martellano se había ido de la casa de su padre, luego de haber participado del festejo de su cumpleaños.

Aparentemente, un amigo de muchos años lo había pasado a buscar por el domicilio. Para ese entonces, ambos se encargaban de distribuir comestibles en diversos comercios de la región en una camioneta Hilux. En esa oportunidad, se habían dirigido para repartir milanesas y huevos en Uspallata, pero desde entonces no tuvieron noticias de él.

A modo de sumar información sobre el hombre desaparecido, las autoridades detallaron que el hombre mide 1,67 metros, tenía contextura robusta, tez blanca y cabello castaño corto.

Entre sus señas particulares indicaron que, al momento de su desaparición, llevaba un piercing en la ceja izquierda, un tatuaje en el brazo derecho con forma de guarda, otro en el cuello con letras pequeñas con el nombre de su abuelo, y uno en la espalda representando un bufón.

En línea con esto, remarcaron que quienes cuenten con datos certeros sobre el paradero de Martellano pueden comunicarse con la Dirección de Investigaciones a través de los números gratuitos 0800-222-7627 y 0261-3857138, o con la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional llamando a los teléfonos 348-7844, 348-7845, 348-7846. También podrán enviar un correo electrónico a meufihomic1c1@jus.mendoza.gov.ar.