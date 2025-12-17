Crimen y Justicia

Ofrecieron una recompensa por datos sobre un hombre que desapareció hace más de diez años en Mendoza

La última vez que vieron a Esteban Martellano fue en el cumpleaños de su padre. Un amigo lo habría pasado a buscar, pero nunca más volvieron a tener noticias de él

El hombre tenía 33 años
El hombre tenía 33 años al momento de su desaparición, hoy debería tener 45 (Gentileza: Los Andes)

Aunque ya pasaron más de diez años desde la última vez que vieron a Esteban Alberto Martellano —un hombre de 33 años que desapareció después de haber ido al cumpleaños de su padre en Villanueva, Guaymallén—, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ofrecer una recompensa de $7.875.000 para quienes puedan brindar información certera de su paradero.

La medida busca reactivar la investigación sobre el caso, que lleva 12 años sin resolverse. Según reconstruyeron las autoridades, el día de la desaparición Martellano se había ido de la casa de su padre, luego de haber participado del festejo de su cumpleaños.

Aparentemente, un amigo de muchos años lo había pasado a buscar por el domicilio. Para ese entonces, ambos se encargaban de distribuir comestibles en diversos comercios de la región en una camioneta Hilux. En esa oportunidad, se habían dirigido para repartir milanesas y huevos en Uspallata, pero desde entonces no tuvieron noticias de él.

De acuerdo con la información publicada por el medio local Los Andes, Martellano también trabajaba en reparaciones domiciliarias, como electricidad y pintura. Asimismo, el Ministerio de Seguridad provincial constató que residía con su madre en una vivienda ubicada en Villanueva.

Martellano lleva 12 años desaparecido
Martellano lleva 12 años desaparecido

A modo de sumar información sobre el hombre desaparecido, las autoridades detallaron que el hombre mide 1,67 metros, tenía contextura robusta, tez blanca y cabello castaño corto.

Entre sus señas particulares indicaron que, al momento de su desaparición, llevaba un piercing en la ceja izquierda, un tatuaje en el brazo derecho con forma de guarda, otro en el cuello con letras pequeñas con el nombre de su abuelo, y uno en la espalda representando un bufón.

En línea con esto, remarcaron que quienes cuenten con datos certeros sobre el paradero de Martellano pueden comunicarse con la Dirección de Investigaciones a través de los números gratuitos 0800-222-7627 y 0261-3857138, o con la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional llamando a los teléfonos 348-7844, 348-7845, 348-7846. También podrán enviar un correo electrónico a meufihomic1c1@jus.mendoza.gov.ar.

Ofrecieron una recompensa por los jubilados desaparecidos en Chubut

A más de dos meses de la desaparición de Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder en Chubut, el Ministerio de Seguridad Nacional habilitó el pago de una recompensa de $5.000.000 para quien pueda brindar información sobre el paradero de los jubilados.

La última vez que se
La última vez que se supo de la pareja fue el 17 de octubre

Esta medida, publicada el 10 de diciembre de 2025 en el Boletín Oficial, respondió a la solicitud de la Oficina Fiscal de Comodoro Rivadavia, dependiente del Ministerio Público Fiscal de Chubut, en el marco de la investigación caratulada “Juana Inés Morales s/averiguación de paradero”.

La resolución, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, establece que la recompensa se destinará exclusivamente a quienes aporten datos útiles sin haber participado en los hechos investigados. Asimismo, el pago se realizará en la sede ministerial o en el lugar que determine la titular de la cartera, garantizando la preservación de la identidad de quienes colaboren.

En el expediente consta que Morales, argentina nacida el 2 de mayo de 1955, domiciliada en el barrio Juan XXIII de Comodoro Rivadavia, presenta contextura robusta, mide 1,60 metros, tiene tez trigueña y cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros, ondulado y con flequillo.

Por su parte, Kreder, argentino nacido el 30 de noviembre de 1945, domiciliado en el barrio Ciudadela de la misma ciudad, es de contextura delgada, mide 1,75 metros, tiene tez blanca, cabello corto y lacio de color castaño oscuro y ojos verdes.

Ambos fueron vistos por última vez el 11 de octubre de 2025, cuando salieron del domicilio de Kreder en una camioneta Toyota Hilux, dominio NSP-455, con cúpula color champagne, rumbo a la localidad de Camarones. La última conexión de sus teléfonos móviles se registró ese mismo día a las 9:53 horas, momento desde el cual se desconoce su paradero.

El 17 de octubre, la camioneta fue hallada a seis kilómetros de la costa, en una zona conocida como “Zanjón de Visser”, a quince kilómetros de la Ruta Nacional 3, completamente cerrada, sin ocupantes y con los objetos personales de ambos en su interior. Hasta el momento, la investigación contemplaría tres hipótesis: ausencias voluntarias, desaparición por un evento accidental o desaparición como consecuencia de un hecho delictivo.

