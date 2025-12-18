Un cuero de puma en el freezer, armas incautadas y un video clave: la trama detrás del acusado de cazar un yaguareté en Formosa

El video donde se ve cómo persigue y mata al yaguareté (Fuente/Red Yaguareté)

“Acá estamos tras uno grande, grande, grande… un macho muy grande. Vamos a seguir la huella ahora, está haciendo calor, seguramente se va a echar en algún lugar el infeliz”. La frase, pronunciada por una voz masculina mientras la cámara sigue el rastro de un yaguareté en la localidad formoseña de Clorinda, fue registrada en un video que se conoció a fines de 2022 y que desató indignación nacional. Allí se ve —y se escucha— la persecución seguida de muerte de uno de los animales más emblemáticos y amenazados de la Argentina. La secuencia condensa la impunidad con la que sigue operando la caza furtiva en el norte del país.

Tres años después, en septiembre de 2025, el Juzgado Federal N° 1 de Formosa, a cargo del juez Pablo Morán, procesó a Carlos Chagra —señalado en la investigación como la persona que habría grabado el video— por la presunta caza del felino, un delito previsto en el artículo 25 de la Ley 22.421 y agravado por la actuación en grupo. Este miércoles, el magistrado solicitó la elevación a juicio.

En los fundamentos de su decisión, Morán consideró que existían suficientes indicios para vincular a Chagra con el hecho: desde el hallazgo de armas y municiones de caza profesional en su domicilio, hasta el secuestro de un cuero de puma en su freezer. La defensa del imputado, en tanto, asegura que la acusación “carece de rigor”, sostiene que el video que dio inicio a la investigación fue editado y afirma que el hombre no estaba en el país cuando se habría producido la caza.

La solicitud de elevación a juicio del caso se suma a otros avances recientes en causas por caza de yaguaretés. En agosto pasado, la Justicia dictó la primera condena firme por la caza de un yaguareté —la de los cuatro hombres de Ibarreta que carneraron a un ejemplar en 2024— y, en paralelo, sigue abierta la investigación por la desaparición de Acaí, la hembra monitoreada en El Impenetrable chaqueño, por la que se ofrecen $250 millones a quien aporte algún dato sobre su destino.

Tras matar al yaguareté, el cazador se mofó del animal (Foto/Captura Red Yaguareté)

Los hechos

Fue el lunes 19 de diciembre de 2022. Mientras el país celebraba la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar, en la localidad formoseña de Clorinda un grupo de hombres seguía los rastros de un yaguareté. La persecución quedó registrada en un video que luego se convirtió en el eje de una investigación judicial.

Aunque no hay imágenes del momento exacto de la cacería, el registro audiovisual documenta la búsqueda del animal y las voces de quienes participaban de la escena. En el audio, uno de los hombres —se presume que Carlos Chagra— se refiere al yaguareté como “el infeliz” y expresa su satisfacción tras darle muerte. “Por fin pudimos con los muchachos. Desde las siete de la mañana que lo veníamos persiguiendo. Encontramos la huella. Un macho gi-gan-tes-co. Arriba de los 150 kilos. Mirá lo que es”, se escucha decir.

Antes de que el video termine, reitera: “Desde las siete de la mañana que lo andábamos buscando y por fin lo pudimos matar acá, con los muchachos”.

El material llegó a manos de Nicolás Lodeiro Ocampo, director ejecutivo de la Fundación Red Yaguareté, quien tras verificar su contenido presentó la denuncia primero ante el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) y luego ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (UFIMA). Así se dio inicio a la investigación.

Unos meses después, en febrero de 2023, la Justicia allanó el domicilio de Carlos Chagra. Allí se secuestraron tres armas de fuego, entres ellas una escopeta y un fusil, una importante cantidad de municiones y accesorios de caza, como miras telescópicas y un visor nocturno, además de un cuero de puma conservado en un freezer. Durante el procedimiento también se incautaron fotografías en las que se observan animales silvestres cazados y una imagen en la que se aprecia la piel de un yaguareté.

Las huellas del animal antes de que lo cazaran. “Desde las siete de la mañana que lo andábamos buscando y por fin lo pudimos matar acá, con los muchachos”, se jactaban (Foto/Captura Red Yaguareté)

“Nunca maté un animal, siempre me dediqué a la pesca”

Tras el allanamiento, la Justicia le impuso a Carlos Chagra una serie de medidas restrictivas: la prohibición de salir del país, la prohibición de usar armas de fuego para actividades de caza y el pago de una caución fijada en 3.770.000 pesos. Además, se ordenó la realización de pericias de voz y antropomórficas —para cotejar la identidad de la persona que habla y la mano que aparece en el video—, a las que el imputado decidió no someterse, amparado en su derecho a no autoincriminarse.

En su declaración indagatoria, Chagra negó haber participado de la caza del yaguareté y rechazó ser la persona que aparece en las imágenes. Aseguró que “nunca mató un animal” y que su actividad habitual siempre fue la pesca. “Las armas que tengo las compré solo para ir al coto de caza del ciervo y nunca más las usé porque no me gustó la experiencia”, dijo. Además, indicó que el video que lo incrimina estaba editado. Respecto del cuero de puma hallado en su domicilio, afirmó que se trataba de una piel antigua, atribuida a su padre, fallecido en 2015.

Esa versión fue reiterada por su abogado defensor, Rosalino Tanco, en diálogo con Infobae. Según el letrado, el video que dio origen a la causa “carece de valor probatorio” porque no cuenta con cadena de custodia ni garantías de integridad digital. También afirmó que no existen testigos presenciales, que no se secuestró el cuerpo del animal y que Chagra no se encontraba en el país al momento en que habría ocurrido el hecho. Para la defensa, el procesamiento dictado por el Juzgado Federal de Formosa “carece del más elemental rigor técnico jurídico”.

En las fotografías extraídas del perfil de Facebook atribuido a Carlos Chagra, se lo ve con una cinta roja en la muñeca izquierda, similar a la que aparece en los videos

La Administración de Parques Nacionales —querellante en la causa junto a la Fundación Red Yaguareté y la provincia de Formosa— rechazó esos planteos. Según la abogada Natalia Cardozo, coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Jurídicos del organismo, antes de presentarse como querellantes se realizó un trabajo de verificación sobre el material audiovisual. Ese análisis incluyó la identificación de la especie y la posibilidad de ubicar geográficamente la zona donde se registraron las imágenes.

En cuanto al cuestionamiento de la defensa sobre una supuesta edición del material, Cardozo aclaró que la marca de agua incorporada por Red Yaguareté no invalida la prueba y que el expediente cuenta con el registro original.

A esos elementos, y a lo surgido del allanamiento, la investigación sumó otros elementos de prueba, entre ellos, las fotografías extraídas del perfil de Facebook atribuido a Chagra, donde se lo ve con una cinta roja en la muñeca izquierda, similar a la que aparece en los videos. Con ese conjunto de elementos, Parques Nacionales, junto con las demás querellas y el Ministerio Público Fiscal, solicitó la elevación a juicio para evitar la prescripción del expediente. “Ahora resta que se fije la fecha del debate oral”, indicó Cardozo.

El yaguareté está en peligro crítico de extinción. Hoy se estima que en todo el país hay alrededor de 250 ejemplares, divididos entre las yungas de Salta y Jujuy, la región chaqueña y porciones de la selva misionera, en el corredor verde

La protección de la especie

El yaguareté es Monumento Natural Nacional y se encuentra en peligro crítico de extinción en la Argentina, con unos 250 ejemplares en todo el país. Con la elevación a juicio ya dispuesta, la causa se convierte en la segunda por la caza de esta especie en alcanzar una instancia oral. En el Congreso, en tanto, permanece sin tratamiento un proyecto de ley impulsado por el diputado Damián Arabia, que propone elevar las penas a entre cuatro y ocho años de prisión para los delitos contra especies protegidas, mediante una reforma de la Ley de Conservación de la Fauna.

Además de endurecer las penas, el debate sobre el futuro del yaguareté en la Argentina se cruza con la necesidad de políticas públicas y, sobre todo, de la implementación de un programa de convivencia entre yaguaretés y comunidades rurales. “Si no logramos que la gente aprenda a convivir con el yaguareté, el yaguareté se extingue. Lo que hace falta es un programa real, escrito, y del que puedan participar especialistas que tenemos experiencia en el tema. Con un plan de convivencia, ganamos todos”, sostiene Nicolás Lodeiro Ocampo.