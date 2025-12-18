Sociedad

Jabad Argentina celebró Janucá con el tradicional encendido del candelabro que iluminó Palermo

La noche contó con la presencia de personalidades de la política y la comunidad, quienes recordaron a las víctimas de la masacre de Bondi Beach, en Australia, y ratificaron la lucha contra el terrorismo. El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, recibió un reconocimiento y agradeció a Javier Milei por su trabajo contra las expresiones de odio

El titular de Jabad Argentina, Tzvi Grunblatt; el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela; y el rabino de la comunidad de Puerto Madero, Jaim Oirechman

Una vez más, la Ciudad de Buenos Aires fue iluminada con el enorme candelabro del Janucá. Durante la noche del miércoles, la comunidad judía se reunió en Palermo, de la mano de Jabad Argentina, en un evento que contó con la presencia de grandes personalidades de la política y la cultura.

El lugar elegido fue la Plaza República Oriental de Uruguay, en Avenida Libertador y Austria. La velada comenzó cerca de las 20 horas y tuvo como acto central el encendido del candelabro de Janucá.

La primera intervención de la noche estuvo en manos de uno de los familiares de una de las víctimas de la masacre de Bondi Beach, un momento conmovedor que estuvo cargado de respeto y de sentido de justicia.

El presidente de la DAIA, Mauro Berenztein

Luego, fue el turno del presidente de la DAIA, Mauro Berenztein, quien expresó: “Deseo que esta noche que da luz, siga dando luz para que luchemos en contra del terrorismo”.

Encendemos la cuarta vela de Janucá, una luz en tiempo que busca oscuridad por la violencia, el odio y el terror. Lo hacemos con el sol conmovido y con el corazón dolido. Hace pocos días en Australia, un ataque terrorista volvió a recordar la fragilidad de la vida y la, y la brutalidad de quienes eligen la muerte como método, como mensaje y como ideología. No fue un hecho aislado, fue un acto de terror que merece una condena absoluta y sin matices”, continuó.

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky (Foto: Jaime Olivos)
Federico Nemetsky, presidente de la OSA y Eli Cohen, representante de la Agencia Judía

De esta manera, aseguró: “Debemos seguir de pie, fuertes, convencidos de que la batalla contra el terror no es solo de seguridad, sino que también es una batalla ideológica. Una batalla por la libertad, por la verdad y por la vida. Por eso decimos sin ambigüedades: el terrorismo es muerte".

A continuación, tomó la palabra el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien comenzó su alocución recordando que “Janucá es memoria activa, la lucha valiente de los macabeos para defender su cultura y su religión representa un relato de fe, resistencia e identidad que se transmite de generación en generación". “El milagro del aceite nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece apagarse, una pequeña llama puede llenarnos de esperanza y libertad“, reflexionó

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri

Sobre los hechos antisemitas ocurridos recientemente, Macri se tomó un momento para ratificar: “Desde la Ciudad de Buenos Aires, desde la Argentina toda, como Gobierno de la Ciudad, junto al Gobierno de la Nación, queremos expresar el repudio, el reclamo, el rechazo a este tipo de expresiones”.

El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Jorge Gubberman; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; y el ministro de Salud, Mario Lugones

En ese sentido, concluyó que, si alguien quiere ejercer la violencia y el odio, “el Gobierno porteño estará de pie defendiendo el derecho a expresarse, a creer y a vivir de la manera que cada uno cree y se quiere expresar”.

Diferentes personalidades de la política y la cultura estuvieron presentes en el evento

A su turno, el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, adhirió a todos los mensajes anteriores y destacó el trabajo del presidente Javier Milei y otras personalidades políticas en combatir estas expresiones de odio. “Los gobiernos del mundo tienen que tomar actos para que estos hechos, como el sucedido en Australia, no ocurran. Y estamos muy bendecidos que aquí en Argentina están haciéndolo. Así que muchas gracias por todos ustedes y Am Israel Jai", manifestó.

Tras su participación, el titular de Jabad Argentina, Tzvi Grunblatt, reconoció al diplomático y entregó un menorá para que recuerde su estadía en Argentina.

El titular de Jabad Argentina, Tzvi Grunblatt, junto al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela
El gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra (Foto: Jaime Olivos)

Por último, Grunblatt se dirigió a toda la comunidad al pedir “que sea un Janucá de alegría, no a pesar de lo que pasa”. “Nuestra alegría es justamente la alegría y el orgullo de ser lo que somos y que nada va a poder destruirnos. Sentimos el dolor de las víctimas y sentimos que lo nuestro es tan fuerte, tan eterno, que nunca se va a apagar”, mencionó y agregó: “El mensaje es que lo nuestro no es numérico, lo nuestro es espíritu y el espíritu no se quiebra nunca”.

“Lo nuestro no es la victoria militar, lo nuestro es la victoria espiritual, lo nuestro es la victoria moral, lo nuestro es la victoria de la honestidad, lo nuestro es la victoria de la verdad, de la fe, la victoria de Dios, la victoria de la justicia, la victoria de la eternidad. Eso es lo nuestro. Y Janucá es luz", afirmó el rabino.

El senador nacional Juan Manzur

Así, continuó con su reflexión y sostuvo: “Cuando Dios creó la luz, la creó como la primera creación en los seis días de la creación, porque el objetivo es la luz, el objetivo es la bondad, el objetivo es todo lo bueno. Y justamente lo nuestro es difundir lo bueno”.

Tras cada una de las intervenciones, se procedió al tradicional encendido del gran candelabro, en honor a la “Fiesta de las Luminarias”. Toda la ceremonia estuvo acompañada por una bendición.

El acto central del evento fue el encendido del candelabro
La Fiesta de las Luminarias comenzó el domingo pasado
Diferentes personalidades fueron invitados a encender cada una de las velas

El evento era de entrada libre y gratuita y ofrecía una gran propuesta para todos aquellos que quisieran ser parte: stands gastronómicos, juegos para chicos, talleres artísticos y creativos, así como música en vivo y demás sorpresas.

La llamada “Fiesta de las luminarias” comenzó el domingo pasado y se extenderá hasta el 22 de diciembre por la tarde.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado

Esta celebración conmemora el coraje de un pequeño grupo hebreo, los macabeos, que se rebeló contra el ejército de Antíoco cuando este prohibió la observancia del judaísmo. El milagro de su triunfo fue seguido por el del aceite al encender la menorá (candelabro ritual) del recuperado Templo Sagrado de Jerusalem: lo que debía durar una jornada fue suficiente para iluminar durante 8 días.

El periodista Alfredo Leuco
La entrada del evento era libre y gratuita (Fotos: Jaime Olivos)

Por este motivo, la costumbre es encender velas, comenzando por una la primera fecha y completando la Janukiá de ocho la última noche. Se enciende la luz para terminar con los días oscuros y recordar que los milagros son posibles.

