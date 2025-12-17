Sociedad

Tragedia en Santa Fe: un brutal choque entre camiones provocó un incendio y dos personas murieron

Uno de los vehículos transportaba material inflamable. Fue en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39. Los vecinos de la zona planean una manifestación por la reiteración de accidentes

Guardar
El choque entre dos camiones en la Ruta Nacional 34 de Santa Fe dejó dos muertos y reavivó el reclamo por seguridad vial

Una colisión entre dos camiones ocurrida este miércoles pasado el mediodía en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39, en jurisdicción de Arrufó, departamento de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, provocó la muerte de dos personas y lesiones en al menos una más, quien debió ser trasladada para recibir atención médica.

El incidente, que incluyó un incendio de grandes proporciones, renovó el reclamo local por soluciones viales en uno de los puntos considerados de mayor peligrosidad en el norte santafesino.

Inicialmente, el impacto fue de tal magnitud que ambos vehículos resultaron afectados por el fuego, ya que uno de ellos transportaba material inflamable, indicó Cadena 3. Las llamas se extendieron sobre las cabinas y parte del cargamento, complicando las tareas de rescate y contención.

Uno de los camiones involucrados
Uno de los camiones involucrados en el accidente transportaba material inflamable, lo que provocó un incendio de gran magnitud en Arrufó

Fue necesaria la intervención simultánea de Bomberos Voluntarios, equipos de salud y agentes policiales locales. Tras intensos minutos de trabajo, las dotaciones lograron sofocar el foco ígneo y asegurar la escena.

Guillermo Burgos, Jefe de Bomberos de Arrufó, confirmó la existencia de dos víctimas fatales en declaraciones a Aire de Santa Fe.

El choque obligó a interrumpir el tránsito en la estratégica conexión de rutas nacionales y provinciales. Testigos describieron momentos de conmoción entre automovilistas y residentes.

Las investigaciones para esclarecer la mecánica del accidente continúan abiertas, en una zona conocida por el alto flujo de tránsito pesado y las maniobras riesgosas que demandan las condiciones.

Bomberos, policías y equipos de salud trabajaron intensamente para sofocar el fuego y asistir a las víctimas del siniestro en Santa Fe

Durante la jornada, la circulación permaneció restringida, provocando demoras y desvíos. Tanto la magnitud del accidente como la frecuencia de episodios similares acrecientan la demanda de respuestas concretas en el cruce de Arrufó, foco de reiterados hechos viales.

Tanta es la preocupación por la cantidad de accidentes que los lugareños tienen planeado realizar un reclamo. Una vecina contó a Infobae que este miércoles, desde las 20:00, se reunirán en el “cruce de la muerte”, para reclamar por la realización del proyecto de una rotonda.

Vecinos de la zona realizarán
Vecinos de la zona realizarán una manifestación para mejorar las condiciones del cruce

Según medios locales, la obra debía incluir la repavimentación de la Ruta Provincial 23 y de la Ruta Provincial 39, esta última hasta la Ruta Nacional 34. Así como una nueva rotonda sobre esta última vía, con una isla central, carriles de ingreso y egreso.

Este cruce de rutas fue noticia también la semana pasada, cuando un auto quedó incrustado debajo de un camión en un siniestro impactante que quedó registrado por cámaras de seguridad. La intersección, más allá de los viajeros, es vital para los habitantes de Arrufó.

La frecuencia de accidentes en
La frecuencia de accidentes en la intersección de Arrufó incrementa la demanda de obras como repavimentación y nuevas rotondas

Un camión que transportaba motos se incendió y quedó destruido

Un camión con semirremolque que llevaba aproximadamente 83 motocicletas Corven se prendió fuego en la Ruta Nacional 7, justo en el kilómetro 912, dentro del departamento de La Paz, Mendoza. Las llamas arrasaron con toda la carga y las pérdidas fueron totales.

El incidente ocurrió semanas atrás. Un aviso al 911 informó sobre un camión incendiado en esta transitada ruta. Agentes de la Comisaría 22° de La Paz junto con bomberos voluntarios acudieron rápidamente al sitio y confirmaron el grave escenario. El fuego cubría por completo el semirremolque y destruyó todas las motocicletas.

El valor de la carga perdida se estima en millones de pesos porque casi todas las motos fueron consumidas antes de la llegada de los equipos de rescate. El conductor, identificado como A. A. L., pudo abandonar la unidad a tiempo y resultó ileso, algo especialmente relevante dada la velocidad con que se propagó el fuego.

En Mendoza, un camión que
En Mendoza, un camión que transportaba 83 motos Corven se incendió en la Ruta Nacional 7 y las pérdidas fueron totales

El medio El Sol de Mendoza confirmó que ningún ocupante sufrió heridas. Mientras tanto, el tránsito sobre la Ruta Nacional 7 presentó complicaciones debido a las tareas para extinguir el fuego y limpiar el área. El operativo demandó la labor conjunta de policía y bomberos de La Paz, dedicados a sofocar el incendio y evitar que el incidente se expanda.

No solo se perdió toda la carga, sino que los equipos de emergencia debieron intervenir durante varias horas para evitar mayores daños y contener el fuego.

La Oficina Fiscal de La Paz tomó intervención en las diligencias posteriores. Personal especializado inspeccionó el camión, entrevistó testigos y protegió el perímetro. La Comisaría 22° encabeza la investigación para determinar cómo se originaron las llamas. Hasta ahora no hay indicios de que hayan participado terceros ni se afectaron otros vehículos.

La presencia de los bomberos voluntarios fue clave para frenar el incendio y lograr después la reanudación del tránsito en la ruta.

El despliegue en el kilómetro 912 incluyó también la remoción de escombros calcinados y la coordinación de servicios logísticos para normalizar cuanto antes la Ruta Nacional 7, fundamental en el corredor vial de la región.

Por el momento, la causa del incendio sigue bajo investigación a cargo de la Oficina Fiscal de La Paz, autoridad responsable de las acciones vinculadas al caso.

Estados Unidos instó al CNE de Honduras a iniciar el escrutinio especial y advirtió sobre consecuencias ante intentos de sabotaje