Impactante accidente en Santa Fe: un auto se incrustó contra un camión de carga y quedó destruido

En el coche viajaba un reconocido pastor evangélico de Mendoza junto a su esposa y sufrieron lesiones leves. Todo quedó registrado por una de las cámaras de seguridad del lugar

El hecho ocurrió en un cruce de rutas en la provincia de Santa Fe. En el coche viajaban cinco personas y no hubo víctimas fatales. Todo quedó registrado por una de las cámaras de seguridad del lugar

Un impactante accidente ocurrió en un cruce de rutas en la provincia de Santa Fe, donde se vio involucrado un conocido pastor evangélico mendocino que viajaba junto a su esposa y otro matrimonio con su hija desde Chaco hasta la ciudad de Mendoza.

El hombre fue identificado como Héctor Bonarrico, un nombre influyente en la provincia de Cuyo, relacionado con la religión evangélica y que incluso llegó a tener relación con la política local como senador provincial. Junto a él estaba su esposa Magdalena Rosa Morgas, con quien había asistido a una actividad religiosa en Chacho.

El siniestro tuvo lugar el pasado martes 9 de diciembre cerca de las 14:30, según reportaron medios locales como El Litoral, en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 39, en inmediaciones de la ciudad de Arrufó. El contingente viajaba a bordo de una Volkswagen Taos cuando, al llegar al kilómetro 343 y mientras circulaban en sentido sur a norte, el vehículo en el que se desplazaban colisionó violentamente contra el costado de un camión de carga que también avanzaba por el cruce sin detenerse.

El camión, que transitaba con un acoplado cargado, ya había iniciado su paso en la intersección cuando el automóvil dirigido por Bonarrico avanzó y lo impactó de lleno. Como consecuencia, la camioneta quedó completamente destruida y el transporte de carga terminó volcado sobre la calzada, lo que generó la interrupción total del tránsito en ese sector, ya que se le volcó toda la carga sobre la calzada.

En el interior del vehículo accidentado se encontraban cinco personas en total: Héctor Bonarrico, su esposa Magdalena Rosa Morgas, un matrimonio mendocino amigo del pastor y una hija menor de edad perteneciente a esa familia. Por su parte, el conductor del camión viajaba solo. Los ocupantes de la Volkswagen Taos sufrieron heridas de distinta consideración, pero todas ellas fueron catalogadas como leves o moderadas por los equipos médicos que acudieron a la escena. Tanto Bonarrico como su esposa y otros dos pasajeros debieron ser trasladados a centros asistenciales cercanos para someterse a exámenes médicos y recibir atención sanitaria adecuada.

El episodio quedó registrado en imágenes gracias a una de las cámaras de seguridad ubicada en la zona del cruce. El video muestra con claridad cómo la camioneta en la que viajaba el grupo mendocino circula a considerable velocidad y embiste de lleno el acoplado del camión.

Así quedó el auto tras el brutal choque

En ese sentido, la grabación se viralizó en Santa Fe y fue utilizada en el Senado santafesino para instar un debate legislativo sobre la inseguridad vial en la intersección.

Diversos referentes políticos y de la sociedad civil manifestaron su preocupación ante la reiteración de accidentes en esa zona. El senador provincial Felipe Michlig, representante del departamento San Cristóbal (donde se sitúa el cruce), señaló en declaraciones a El Litoral: “Hace no menos de 20 años que reclamamos a los sucesivos gobiernos nacionales que construyan un dispositivo vial para la prevención de los accidentes, porque vemos que es un cruce muy peligroso, de alta siniestralidad, que tiene cada vez más tránsito y no hemos tenido respuestas.”

Héctor Bonarrico es un reconocido pastor evangélico de Mendoza

El punto exacto del accidente, según describen las autoridades de seguridad vial, carece de semáforos, reductores de velocidad, rotondas o cualquier otro dispositivo de control que ayude a regular el cruce de vehículos en esa intersección. Según trascendió durante el debate parlamentario, la obra para dotar de infraestructura al lugar fue licitada hace un año, pero permanece pendiente de autorización de la Dirección Nacional de Vialidad.

La repercusión del caso en Mendoza fue menor en los primeros días y recién el lunes posterior al siniestro los familiares y allegados de los accidentados dieron a conocer la identidad de los viajeros y su estado de salud. El regreso de los lesionados a la capital mendocina se realizó en vehículos particulares, cuando las condiciones clínicas lo permitieron.

