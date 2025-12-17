Los trabajadores de la Línea B del subte realizarán hoy una medida de fuerza

La liberación de molinetes en la estación Federico Lacroze busca visibilizar la crisis sanitaria por asbesto en la Línea B de subtes

Este miércoles, los trabajadores realizarán una medida de fuerza en la estación Federico Lacroze de la Línea B de subtes como parte de una protesta impulsada por los gremios ante la persistente presencia de asbesto en formaciones y talleres.

De acuerdo con el cronograma anunciado, los empleados liberarán los molinetes entre las 7:00 y las 18:00, algo que no afectará al servicio para los usuarios.

Los delegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) le exigieron al Gobierno de la Ciudad la declaración de Emergencia Operativa para la línea, con el objetivo de obtener respuestas urgentes hasta la llegada de una nueva flota, el reemplazo de vías, la reactivación de los programas de mantenimiento integral y la desabestización completa de la red, según informó el gremio en un comunicado difundido por Noticias Argentinas.

En el mismo documento, los representantes sindicales advirtieron que, en las últimas semanas, la empresa concesionaria Emova intervino de manera ilegal sobre componentes contaminados con asbesto en varias formaciones Mitsubishi que circulan en la Línea B, lo que, según su denuncia, dispersó fibras de material cancerígeno y expuso a millones de personas a la contaminación en cada viaje.

“Como es de público conocimiento, desde la AGTSyP denunciamos hace años la crisis sanitaria que padecemos en la red de subterráneo por la presencia de asbesto cancerígeno y las consecuencias luctuosas que provoca entre trabajadores y usuarios (cientos de afectados, enfermos y fallecidos)”, sostuvieron los delegados.

La protesta incluye una conferencia de prensa y el anuncio de nuevas medidas de fuerza por parte de los trabajadores del subte (Foto: Murales Buenos Aires)

La protesta de este miércoles incluirá una conferencia de prensa a las 7.30 en la estación Federico Lacroze, donde se anunciarán nuevas medidas de fuerza que podrían implementarse en los próximos días, según detalló la AGTSyP.

Los trabajadores remarcaron que la crisis se agrava por el vaciamiento de sectores, la falta de inversión y mantenimiento, la circulación de trenes con más de setenta años de antigüedad, vías obsoletas y tarifas elevadas que, según su visión, no se corresponden con la calidad del servicio ofrecido por la concesionaria.

“Esta crisis se ve además potenciada por el vaciamiento de sectores, ausencia de inversión y mantenimiento, trenes de más de 70 años de antigüedad, vías obsoletas y tarifas siderales que no guardan ninguna relación con el pésimo servicio que brinda la empresa concesionaria”, expresaron desde el gremio.

El gremio AGTSyP denuncia la intervención ilegal de Emova sobre formaciones contaminadas con asbesto en la Línea B

Finalmente, los delegados denunciaron una campaña de hostigamiento que incluye sanciones y descuentos salariales compulsivos e injustificados contra delegados y trabajadores, así como casos de acoso sexual y violencia laboral. Destacaron el caso de Araceli Pintos, trabajadora que fue desvinculada de la empresa tras denunciar un episodio de acoso, lo que, según el gremio, constituye una represalia directa.

Cerraron una estación de la línea B del subte por obras

Desde el martes 9 de diciembre, la estación Malabia de la Línea B se sumó a las paradas porteñas que interrumpen su servicio por obras de renovación integral impulsadas por Subterráneos de Buenos Aires S.A.U. (SBASAU).

De acuerdo con la información oficial difundida por la empresa, la clausura de esta parada, situada en el corazón de la Ciudad, tendrá una duración estimada de 2 meses.

El cierre de Malabia se enmarca en una serie de reformas que afectan varias estaciones, entre ellas Congreso, Loria y Río de Janeiro en la Línea A; Uruguay en la Línea B; y Plaza Italia junto con Agüero en la Línea D.

Estos trabajos coinciden con los esfuerzos recientes que permitieron reacondicionar 12 estaciones del sistema de subterráneos. Estas seis paradas aún permanecen inhabilitadas, mientras avanzan tareas similares.

Las reformas en Malabia incluyen restauración de accesos, escaleras, andenes y mejoras en iluminación y señalética

Las reformas proyectadas para Malabia contemplan la restauración de sectores de acceso, galerías de escaleras tanto fijas como mecánicas y andenes. El plan incluye la reparación de pisos, impermeabilización integral mediante inyección y tratamiento de juntas, aplicación de pintura y colocación de revestimientos cerámicos. Además, se instalarán nuevas luces led destinadas a potenciar la iluminación y renovar el aspecto visual. En la nómina de mejoras se cuenta también la modernización de la señalética, con la incorporación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y la llegada de nuevo mobiliario específico para andén: bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

Entre los trabajos que tienen previsto ejecutar los equipos técnicos figura la restauración de un mural y del histórico nomenclador “Canning”, un elemento distintivo heredado de los orígenes de la estación.