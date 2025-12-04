Protesta en la línea B del subte: abrirán los molinetes de la estación Lacroze durante una hora este jueves

La medida busca denunciar acoso y violencia laboral, según el comunicado gremial

Los trabajadores del subte tomarán una medida de fuerza este jueves en la estación Federico Lacroze de la Línea B. La iniciativa, está destinada a visibilizar una denuncia interna y consiste en la liberación de los molinetes desde las 7 hasta las 8 de la mañana.

Según informaron desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSYP), la acción responde a una situación que involucra a una empleada de limpieza, quien según los delegados fue víctima de acoso y violencia laboral dentro del ámbito laboral del subte.

En el comunicado difundido por AGTSYP, se relató que la empleada denunció haber sufrido acoso por parte de “un agente de policía” mientras trabajaba. Frente a la presentación de la denuncia, el sindicato apunta contra la empresa concesionaria Emova, señalando que “defendió al acosador” y que, lejos de separar del cargo al presunto responsable, “trasladó a la compañera a otra línea, mientras que el acosador mantuvo su puesto”.

La concesionaria Emova, por su parte, desestimó los motivos expuestos por el gremio y aclaró que la decisión de separar a la empleada respondió a “reiterados incumplimientos durante su período de prueba”. Desde la compañía aseguraron que se llevaron adelante “todas las instancias posibles” para evitar la desvinculación.

Delegados anticiparon que evalúan nuevas acciones gremiales en caso de no obtener respuestas (Foto: Murales Buenos Aires)

Los trabajadores sumaron que posteriormente la víctima fue objeto de presión laboral por parte de supervisores y, finalmente, desvinculada de su puesto. “Pretendían que soportara y callara el abuso del personal policial y la violencia de los supervisores de Emova si es que quería quedar efectiva en su puesto de trabajo”, sostiene la organización gremial en su declaración oficial.

El gremio enmarcó el episodio dentro de lo que consideran una práctica creciente de actos persecutorios y medidas contrarias al convenio colectivo. Además, la asociación gremial remarcó que la concesionaria “viola las normativas vigentes” y calificó el episodio como “discriminatorio, ilegal y contrario a las leyes de igualdad y género”.

En el mismo texto, AGTSYP recordó una serie de reclamos históricos por parte de los trabajadores, entre ellos la exposición al asbesto, la contaminación ambiental en la red, la afectación y fallecimiento de operarios como consecuencia de estos factores y las “actitudes antisindicales” como sanciones, descuentos no justificados en los salarios y la falta de inversión y mantenimiento de las instalaciones.

El resto de las líneas de subte y premetro funcionarán con normalidad durante la medida

Desde las filas sindicales adelantaron que la medida de fuerza con liberación de molinetes será la antesala de nuevas acciones que se encuentran bajo evaluación, en respuesta a lo que describieron como “hostigamiento y persecución” hacia los empleados del subte. Según lo informado, mientras duró el proceso en torno a la denuncia de Pintos, la empresa optó por “presionar para instalar el silencio”, una situación que finalmente derivó en la desvinculación de la trabajadora.

El gremio anticipó que se realizará una conferencia de prensa a las 7:30 en el hall de la estación Federico Lacroze, espacio donde se prevé que expongan los motivos de la protesta y detallen sus reclamos. Las autoridades sindicales informaron que, de no tener respuestas sobre el caso, evalúan implementar nuevas medidas.

El funcionamiento de la Línea B será el único afectado por la medida, ya que desde el gremio confirmaron que el resto de las líneas del subte y el premetro ofrecerán servicio habitual durante la jornada. Tanto el acceso a los andenes como la circulación de los trenes en las demás líneas no presentarán modificaciones ni interrupciones.