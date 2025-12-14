Salud

Fiestas y pirotecnia: cuál es el impacto ambiental y las consecuencias para la salud auditiva

El uso de fuegos artificiales en celebraciones genera contaminación del aire, residuos químicos y niveles de ruido que pueden afectar el bienestar de personas y animales

Guardar
Los animales domésticos muestran signos
Los animales domésticos muestran signos de ansiedad y temor ante los ruidos provocados por explosiones

Ya falta muy poco para terminar el año, y estas celebraciones suelen incluir música fuerte, ruidos intensos (uso de pirotecnia y fuegos artificiales) y más allá de las recomendaciones anuales que se realizan, sabemos que forman parte prácticamente de una tradición.

Pero no obstante es importante siempre recordar todo lo referente a su uso adecuado. Para muchos es sinónimo de alegría, placer, divertimento, pero para otros individuos esto mismo se asocia a displacer, temor o sufrimiento. Generando en especial en niños, adultos mayores, personas con hipersensibilidad sensorial o en animales de compañía momentos de disconfort.

Es hermoso apreciar el espectáculo que nos brindan los fuegos artificiales en el cielo, pero recordemos que en su composición tienen sustancias químicas (perclorato, litio, metales pesados como aluminio) que se pueden oler, que pueden causar lesiones oculares, lesiones en la piel, irritación e intolerancia que se manifiesta con dolor de cabeza, además de contaminar el medio ambiente. Sus productos son tóxicos y quedan en el suelo.

Los residuos de los productos
Los residuos de los productos pirotécnicos pueden causar irritación ocular y problemas respiratorios en personas expuestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fuegos artificiales, los cohetes, petardos pueden alcanzar a superar los 150 dB nivel potencialmente dañino para el oído humano. Incluso con exposiciones breves. Nuestros oídos tienen capacidad para soportar ruidos de hasta 90 dB sin sufrir daños, pero ocasionando ciertas molestias, pero ante el aumento de los decibeles aparecer riesgos:

  • Zumbidos (acúfenos)
  • Dolor de oídos.
  • Aturdimiento.
  • Estrés.
  • Angustia.
  • Crisis de pánico.
  • Aumento de la presión arterial.
  • Alteraciones en el sueño.
  • Agitación.
El olor característico tras una
El olor característico tras una explosión tiene origen en productos químicos peligrosos para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe pensar en las personas con trastornos de salud, pues estos ruidos puede alterarlos de manera notable:

  • Adultos mayores con enfermedades neurocognitivas (Enfermedad de Alzheimer).
  • Personas que presentan trastorno del espectro autista, pues su sensibilidad auditiva es muy alta y se conoce con el nombre de hiperacusia.

El clima festivo produce en estas personas intolerancia, irascibilidad, los saca de su rutina habitual y pueden estar atemorizados, sufrir crisis de llanto, o episodios de autoagresión, y la festividad puede alterar a todo el entorno familiar modificando la dinámica, convirtiendo el día festivo en un verdadero calvario. Estos efectos también alteran a los diversos animales domésticos y salvajes, pues tienen un aparato auditivo muy desarrollado.

Recomendaciones:

  • Para los niños y bebés se indica protección auditiva ante la pirotecnia cercana.
  • Brindar contención emocional (abrazos)
  • Para los adultos mayores, priorizar ambientes tranquilos, regular o calibrar los audífonos en caso de usarlos.
  • Para las personas especiales crear ambientes y espacios tranquilos, no dejarlos nunca solos.
Priorizar alternativas seguras ayuda a
Priorizar alternativas seguras ayuda a proteger la salud de las personas y el bienestar de los animales en cada celebración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los animales de compañía, perros, gatos sufren de palpitaciones, sed, temblores, muchas veces quieren escaparse y pueden sufrir además accidentes o ingerir los restos de estos productos e indigestarse, los caballos pueden agitarse y querer huir y lesionarse con los alambrados, y las aves en su intento de huida pueden chocar contra vidrios de ventanas o puertas, y sufrir lesiones o incluso morir.

Otras claves importantes

  • La pirotecnia en caso de usarla debe ser manipulada por personas mayores siguiendo instrucciones del fabricante.
  • Deben ser usadas por personas mayores de edad.
  • Mantenerlos fuera del alcance de los niños.
  • Ante lesiones concurrir inmediatamente a centro de asistencia médica. Celebrar de forma segura es también es cuidar nuestra salud, pero debemos hacerlo con mucha empatía, conciencia y respeto. Por eso recomendamos evitar el uso de la pirotecnia, y de fuegos artificiales por todos los riesgos mencionados.

Dra. Stella Maris Cuevas MN: 81701 Médica otorrinolaringóloga - Experta en olfato – Alergista Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA)

Temas Relacionados

PirotecniaImpacto ambientalFuegos ArtificialesSalud auditiva

Últimas Noticias

El error más común al beber alcohol en las fiestas y cómo evitar la deshidratación, según nutricionistas

Expertos en nutrición advierten que una mala alimentación durante las celebraciones puede provocar fatiga, dolor de cabeza y problemas digestivos, afectando el bienestar inmediato y la recuperación tras los eventos festivos

El error más común al

Cómo la automotivación y la inteligencia emocional influyen en el bienestar y el desempeño diario

Estas capacidades psicológicas se convirtieron en un foco central de la investigación actual, que analiza cómo favorecen la adaptación y contribuyen a una vida más equilibrada en entornos cada vez más exigentes

Cómo la automotivación y la

Los piojos y su viaje evolutivo: claves sobre su aparición en el ser humano

Especialistas explican por qué estos parásitos afectan incluso a quienes mantienen una limpieza rigurosa y cómo se transmiten en la infancia

Los piojos y su viaje

Los hábitos simples que ayudan a perder grasa sin dietas estrictas, según expertos

El enfoque gradual y realista propuesto por especialistas desafía las creencias tradicionales y abre nuevas posibilidades para quienes buscan bienestar

Los hábitos simples que ayudan

Efecto diciembre: 10 consejos para bajar la exigencia y evitar el estrés de fin de año

La agenda cargada de compromisos y balances finales elevan la tensión en muchas personas, especialistas consultados por Infobae hablaron de las señales para reconocer el cansancio a tiempo y cómo diferenciar las expectativas ajenas del deseo personal

Efecto diciembre: 10 consejos para
DEPORTES
Racing y Estudiantes definen por

Racing y Estudiantes definen por penales al campeón del Torneo Clausura

La magistral definición de Maravilla Martínez tras un show de errores de Estudiantes para el gol de Racing en la final del Clausura

Las mejores fotos de la final del Torneo Clausura entre Estudiantes de La Plata y Racing

Las Leoncitas cayeron en la final del Mundial Junior de hockey ante Países Bajos

Ferro Carril Oeste se consagró campeón de la Liga de Primera División AAT en damas

TELESHOW
Darío Barassi contó el detrás

Darío Barassi contó el detrás de escena de su encuentro con Lionel Messi: “Surgió la posibilidad a través de Antonela”

Mirtha Legrand deslumbró a sus invitados con un vestido blanco de crepé y cristales

Los emotivos mensajes de cumpleaños que recibió Valentín Yankelevich: del recuerdo de Cris Morena a la dedicatoria de Gustavo

La indirecta de Sabrina Rojas a Luciano Castro tras la celebración de un nuevo logro de su hijo Fausto

El descargo de Homero Pettinato luego de que Sofía Gonet expusiera sus fuertes mensajes: “Soporté amenazas de muerte”

INFOBAE AMÉRICA

Alemania frustró un presunto atentado

Alemania frustró un presunto atentado islamista contra un mercado navideño en Baviera y arrestó a cinco sospechosos

Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló un resplandor verde inesperado

Cómo se vive la Navidad en Argentina: decoración, rituales, cenas frías y fuegos artificiales en pleno verano

Las Siete Cumbres, el desafío extremo que divide a los montañistas del mundo