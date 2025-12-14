El busto en honor a René Favaloro

La Ciudad de Buenos Aires inauguró la primera escultura en homenaje a René Favaloro, referente de la medicina argentina, cuyo legado trasciende su especialidad y se convirtió en símbolo de ética, compromiso y excelencia profesional. La obra, instalada en la Plaza Paseo de la Vida del barrio de Caballito, busca consolidar la figura de Favaloro en la memoria colectiva porteña y destacar su impacto en la cirugía cardiovascular a nivel mundial.

El busto, realizado en cemento para resistir las inclemencias del tiempo, fue diseñado y creado por Silvia Vera, escultora del MOA (Monumentos y Obras de Arte), el taller especializado en la conservación del patrimonio escultórico de la Ciudad. Vera dedicó cuatro meses a la investigación de fotografías, entrevistas y registros visuales para lograr una representación fiel y respetuosa del médico.

Al referirse a su experiencia, la autora expresó: “Cuando me pidieron que hiciera el busto de Favaloro sentí una gran responsabilidad, empaticé mucho con su historia y entendí el ser maravilloso que fue. Me sentí agradecida, porque hayan confiado en mí para realizar este primer homenaje en la Ciudad. Siento que pude plasmar lo que había pasado por mi corazón mientras conocía y veía a ese gran hombre”.

La iniciativa de rendir homenaje a Favaloro surgió de los escultores del MOA y se concretó tras un pedido formal de la Comuna 6, que propuso dotar a Caballito de una intervención artística en honor al célebre médico. El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, destacó la relevancia de la obra al afirmar: “Favaloro es un símbolo de valores que trascienden la medicina: ética, trabajo, esfuerzo y compromiso con el otro. Para la Ciudad es un honor que su figura forme parte del espacio público como parte de nuestra memoria colectiva. Y es un orgullo además que la obra haya sido realizada íntegramente por el MOA y su equipo de profesionales”.

El equipo del MOA, en la inauguración del busto, en Caballito

El espacio verde donde se emplazó el busto, delimitado por Bacacay, Rojas, Nicolás Repetto y las vías del ex Ferrocarril Sarmiento, fue bautizado en 2010 como “Paseo de la Vida: Dr. René Favaloro” mediante la Ley 3523. En ese momento, la normativa no permitía asignar formalmente el nombre completo del médico porque no habían transcurrido diez años desde su fallecimiento, por lo que se optó por la denominación “Paseo de la Vida” y se reservó la inclusión de “Dr. René Favaloro” para el futuro.

La trayectoria de René Gerónimo Favaloro comenzó en 1923 en un barrio humilde de La Plata. Se formó en la Universidad Nacional de La Plata, influido por docentes de fuerte impronta humanística. Tras graduarse, trabajó durante doce años como médico rural en Jacinto Arauz, La Pampa, donde, junto a su hermano, fundó un centro asistencial, redujo la mortalidad infantil, las infecciones en los partos y la desnutrición, y organizó un banco de sangre. En 1962 viajó a Estados Unidos para especializarse en la Cleveland Clinic y, en 1967, inició el desarrollo de la técnica de bypass coronario utilizando la vena safena, lo que marcó un hito en la cirugía cardiovascular mundial.

El MOA es el taller encargado de la restauración, mantenimiento y cuidado de más de 2.400 esculturas, monumentos y obras de arte en el espacio público de la Ciudad

El regreso de Favaloro a la Argentina en 1971 estuvo motivado por su deseo de fortalecer la medicina nacional. En 1975 fundó la Fundación Favaloro, dedicada a la asistencia, investigación y educación, y promovió la creación de la Universidad Favaloro. A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios y distinciones internacionales, y su nombre quedó asociado a los valores de ética, honestidad, esfuerzo y excelencia profesional.

El MOA, responsable de la creación del busto, es el taller encargado de la restauración, mantenimiento y cuidado de más de 2.400 esculturas, monumentos y obras de arte en el espacio público de la Ciudad. Fundado en 1956 y ubicado en la Plaza Sicilia, en el Parque Tres de Febrero, el edificio del MOA forma parte del patrimonio histórico porteño. Entre 1835 y 1854, el lugar fue residencia del personal doméstico de la quinta de Juan Manuel de Rosas.

René Favaloro es una de las figuras máximas de la medicina argentina

En octubre pasado, el MOA reabrió sus puertas tras una renovación integral que permitió recuperar las naves históricas del edificio, mejorar las condiciones de trabajo del equipo de restauradores e incorporar nuevos espacios para que vecinos, investigadores y estudiantes puedan conocer de cerca el proceso de conservación del patrimonio escultórico. El taller cuenta ahora con un archivo patrimonial integrado, que alberga miles de fotografías, planos y fichas técnicas de las obras y de las intervenciones realizadas a lo largo del tiempo.

El MOA está abierto al público de lunes a viernes de 10 a 17h, con acceso libre al patio de esculturas y al nuevo pabellón de exposiciones. Los vecinos pueden solicitar visitas guiadas a través del correo visitas.moa@buenosaires.gob.ar.