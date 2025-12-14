Sociedad

La Ciudad de Buenos Aires inauguró la primera escultura en homenaje a René Favaloro

La obra se instaló en la Plaza Paseo de la Vida, en el barrio de Caballito

Guardar
El busto en honor a
El busto en honor a René Favaloro

La Ciudad de Buenos Aires inauguró la primera escultura en homenaje a René Favaloro, referente de la medicina argentina, cuyo legado trasciende su especialidad y se convirtió en símbolo de ética, compromiso y excelencia profesional. La obra, instalada en la Plaza Paseo de la Vida del barrio de Caballito, busca consolidar la figura de Favaloro en la memoria colectiva porteña y destacar su impacto en la cirugía cardiovascular a nivel mundial.

El busto, realizado en cemento para resistir las inclemencias del tiempo, fue diseñado y creado por Silvia Vera, escultora del MOA (Monumentos y Obras de Arte), el taller especializado en la conservación del patrimonio escultórico de la Ciudad. Vera dedicó cuatro meses a la investigación de fotografías, entrevistas y registros visuales para lograr una representación fiel y respetuosa del médico.

“Cuando me pidieron que hiciera
“Cuando me pidieron que hiciera el busto de Favaloro sentí una gran responsabilidad", destacó la artista de la obra, Silvia Vera

Al referirse a su experiencia, la autora expresó: “Cuando me pidieron que hiciera el busto de Favaloro sentí una gran responsabilidad, empaticé mucho con su historia y entendí el ser maravilloso que fue. Me sentí agradecida, porque hayan confiado en mí para realizar este primer homenaje en la Ciudad. Siento que pude plasmar lo que había pasado por mi corazón mientras conocía y veía a ese gran hombre”.

La iniciativa de rendir homenaje a Favaloro surgió de los escultores del MOA y se concretó tras un pedido formal de la Comuna 6, que propuso dotar a Caballito de una intervención artística en honor al célebre médico. El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, destacó la relevancia de la obra al afirmar: “Favaloro es un símbolo de valores que trascienden la medicina: ética, trabajo, esfuerzo y compromiso con el otro. Para la Ciudad es un honor que su figura forme parte del espacio público como parte de nuestra memoria colectiva. Y es un orgullo además que la obra haya sido realizada íntegramente por el MOA y su equipo de profesionales”.

El equipo del MOA, en
El equipo del MOA, en la inauguración del busto, en Caballito

El espacio verde donde se emplazó el busto, delimitado por Bacacay, Rojas, Nicolás Repetto y las vías del ex Ferrocarril Sarmiento, fue bautizado en 2010 como “Paseo de la Vida: Dr. René Favaloro” mediante la Ley 3523. En ese momento, la normativa no permitía asignar formalmente el nombre completo del médico porque no habían transcurrido diez años desde su fallecimiento, por lo que se optó por la denominación “Paseo de la Vida” y se reservó la inclusión de “Dr. René Favaloro” para el futuro.

La trayectoria de René Gerónimo Favaloro comenzó en 1923 en un barrio humilde de La Plata. Se formó en la Universidad Nacional de La Plata, influido por docentes de fuerte impronta humanística. Tras graduarse, trabajó durante doce años como médico rural en Jacinto Arauz, La Pampa, donde, junto a su hermano, fundó un centro asistencial, redujo la mortalidad infantil, las infecciones en los partos y la desnutrición, y organizó un banco de sangre. En 1962 viajó a Estados Unidos para especializarse en la Cleveland Clinic y, en 1967, inició el desarrollo de la técnica de bypass coronario utilizando la vena safena, lo que marcó un hito en la cirugía cardiovascular mundial.

El MOA es el taller
El MOA es el taller encargado de la restauración, mantenimiento y cuidado de más de 2.400 esculturas, monumentos y obras de arte en el espacio público de la Ciudad

El regreso de Favaloro a la Argentina en 1971 estuvo motivado por su deseo de fortalecer la medicina nacional. En 1975 fundó la Fundación Favaloro, dedicada a la asistencia, investigación y educación, y promovió la creación de la Universidad Favaloro. A lo largo de su carrera, recibió numerosos premios y distinciones internacionales, y su nombre quedó asociado a los valores de ética, honestidad, esfuerzo y excelencia profesional.

El MOA, responsable de la creación del busto, es el taller encargado de la restauración, mantenimiento y cuidado de más de 2.400 esculturas, monumentos y obras de arte en el espacio público de la Ciudad. Fundado en 1956 y ubicado en la Plaza Sicilia, en el Parque Tres de Febrero, el edificio del MOA forma parte del patrimonio histórico porteño. Entre 1835 y 1854, el lugar fue residencia del personal doméstico de la quinta de Juan Manuel de Rosas.

René Favaloro es una de
René Favaloro es una de las figuras máximas de la medicina argentina

En octubre pasado, el MOA reabrió sus puertas tras una renovación integral que permitió recuperar las naves históricas del edificio, mejorar las condiciones de trabajo del equipo de restauradores e incorporar nuevos espacios para que vecinos, investigadores y estudiantes puedan conocer de cerca el proceso de conservación del patrimonio escultórico. El taller cuenta ahora con un archivo patrimonial integrado, que alberga miles de fotografías, planos y fichas técnicas de las obras y de las intervenciones realizadas a lo largo del tiempo.

El MOA está abierto al público de lunes a viernes de 10 a 17h, con acceso libre al patio de esculturas y al nuevo pabellón de exposiciones. Los vecinos pueden solicitar visitas guiadas a través del correo visitas.moa@buenosaires.gob.ar.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasCiudad de Buenos AiresCaballitoRené Favaloro

Últimas Noticias

Descenso abrupto de temperatura y alerta por tormentas: el pronóstico del tiempo para el inicio de la semana

Luego de varios días de calor intenso, llega la tormenta a gran parte de la provincia de Buenos Aires y CABA. Además, el SMN emitió alertas en diferentes regiones del país

Descenso abrupto de temperatura y

Encontraron a un empleado espiando a menores en un camarín del Palacio Libertad, se arrojó por una ventana y murió

El hecho ocurrió mientras unas niñas se cambiaban tras un espectáculo. El hombre que integraba los Elencos Estables de la Nación sufrió una crisis nerviosa y se tiró por una ventana, falleciendo a las pocas horas

Encontraron a un empleado espiando

Salta: secuestraron millones de dólares en cocaína y detuvieron a dos sospechosos vinculados a una red internacional

Una maniobra abrupta frente a un control de tránsito y el nerviosismo del conductor le permitieron a los agentes de la Policía Federal decomisar 200 kilos de cocaína pura

Salta: secuestraron millones de dólares

Un hombre de 73 años abusó sexualmente de sus tres hijas menores de edad y la Justicia lo condenó a 12 años de prisión

La sentencia fue dictada tras considerar los testimonios de las víctimas y los informes psicológicos que evidenciaron el daño sufrido, además de ordenar la extracción del perfil genético del condenado para el Banco de Datos Genéticos

Un hombre de 73 años

Quiénes son los hinchas de Estudiantes de La Plata que resultaron heridos por el choque de tres micros

Las víctimas, entre ellas choferes y fanáticos del Pincha, fueron asistidas por el personal médico y trasladadas a un hospital local luego del siniestro ocurrido en Pilar

Quiénes son los hinchas de
DEPORTES
El argentino Kevin Vallejos hizo

El argentino Kevin Vallejos hizo historia en UFC: venció a una leyenda con un brutal nocaut y dio un paso clave para su futuro

Taki Inoue, el piloto que tiene uno de los récords más desafortunados en la historia de la Fórmula 1

Agustín Calleri confirmó que irá por un nuevo mandato en la AAT: “Nos convertimos en una Asociación seria”

Elecciones en Newell’s: quiénes son los candidatos y las figuras del fútbol que aparecen en escena

La historia completa de cómo Colapinto luchó contra la adversidad en 2025 y sembró una revancha que cosechará en la F1

TELESHOW
Donna, la hija de Gabriela

Donna, la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman, sorprendió con su actuación en el show de María Becerra

El Mago Jansenson celebra 40 años arriba del escenario: “La verdadera magia es transformar al público”

Hoy se entregan los Premios Martín Fierro a los Canales de Streaming: el listado completo de los nominados

Flor Viterbo, del Bailando a brillar como coreógrafa en Cabaret Courage: “Son muchas vidas en una sola”

Araceli González se quebró en llanto al hablar de su relación con Adrián Suar: “Lo amé con toda mi alma y tuve que soltar”

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: la policía encontró

EN VIVO: la policía encontró un dispositivo explosivo improvisado cerca del lugar del ataque contra una celebración judía en Australia

El presidente israelí vinculó el tiroteo masivo en la playa de Sídney a la ola de antisemitismo en Australia

Al menos 9 muertos y varios heridos tras un ataque armado contra una celebración judía en Australia

Tailandia afirmó que una paz duradera con Camboya debería ser “basada en acciones” tras los recientes enfrentamientos fronterizos

La Corte Suprema autorizó a Jair Bolsonaro a realizarse un examen médico en la celda de la Policía Federal