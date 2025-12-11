Sociedad

Máximas de hasta 34°C y alerta por tormentas: así estará el tiempo hasta el domingo en el AMBA

Luego de una noche tormentosa, el SMN indicó que continuarán las altas temperaturas hacia el fin de semana

Guardar
El SMN indicó que para
El SMN indicó que para hoy se esperan tormentas aisladas en la tarde, mientras que varias provincias cuentan con alertas amarillas y naranjas por tormentas. Álex Zea / Europa Press 12/12/2024

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, tras la alerta amarilla que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el calor será una constante hasta el fin de semana. Además, varias provincias están bajo alerta amarilla y naranja por tormentas y fuertes vientos.

Según los datos del SMN, la máxima para hoy será de 32 grados, mientras que la mínima descenderá a 18 grados, por la madrugada tras la lluvia del miércoles. Las chances de que vuelva a caer agua son pocas, pero las probabilidades están: varían entre el 10% y el 40%, con pronóstico de tormentas aisladas en la tarde.

El viernes, si bien habrá poca nubosidad, la estabilidad llegará y el calor seguirá siendo la tendencia. La máxima será la más alta de la semana con 34 grados, mientras que la mínima será de 22. Durante la madrugada habrá vientos fuertes con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora.

El pronóstico extendido para el
El pronóstico extendido para el AMBA.

El fin de semana volverán las probabilidades de tormenta, pero con porcentajes bajos. El sábado la máxima será de 33 grados, llegará en la segunda mitad del día con 10% de chances de lluvia. La mínima será de 23 grados.

En lo que es el domingo, durante toda la jornada la probabilidad de chaparrones incremente a 40%. Además, habrá un brusco descenso de la temperatura: máxima de 26 grados y mínima de 19. Esta tendencia seguirá durante los primeros días de la próxima semana.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, se registran tormentas aisladas en el suroeste y norte. Luego, el panorama no mejorará, ya que el frente tormentoso se extenderá por casi toda la provincia, salvo en el noroeste.

Sin embargo, mañana el cielo se disipará en gran parte, dando lugar a la presencia del sol, en una jornada donde el firmamento estará entre ligeramente a algo nublado.

El fin de semana volverá la inestabilidad. Si bien en la mañana del sábado habrá nubosidad variable, por la tarde se prevé chaparrones en el noroeste, norte, algunas localidades del centro y una mínima parte de la costa atlántica, desde Punta Indio hasta San Bernardo. El domingo tendrá condiciones similares, con menor presencia de nubes en el sur.

Las alertas amarillas y naranjas
Las alertas amarillas y naranjas por tormentas en el centro y norte y por fuertes vientos al sur.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que para hoy rige alerta naranja por tormentas en Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Además, también hay alerta amarilla por el mismo fenómeno en el sector sureste de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja y Salta. En estos casos, se recomienda:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
  • Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
  • Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Además, en el sur de Chubut y en gran parte de Santa Cruz hay alerta amarilla por fuertes vientos. Mientras que en el oeste de la provincia santacruceña, la advertencia asciende a naranja. Con lo cual, se pide:

  • Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
  • Salí solo si es necesario.
  • Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.
  • Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
  • Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Temas Relacionados

ClimaServicio Meteorológico NacionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Las imágenes del impresionante incendio que se desató en un edificio en Caballito

Ocurrió esta madrugada en Avenida Directorio al 500. Tres personas fueron asistidas

Las imágenes del impresionante incendio

Choferes alcoholizados en Córdoba: qué dijo la empresa de micros tras el escándalo

Un total de cuatro conductores fueron examinados en la previa de un viaje de egresados, pero los resultados demoraron la partida

Choferes alcoholizados en Córdoba: qué

Atropellaron a una adolescente de 14 años cuando regresaba de jugar al fútbol y se encuentra en grave estado

En el lugar, las autoridades realizaron el test de alcoholemia al conductor del vehículo y arrojó un resultado negativo

Atropellaron a una adolescente de

Se negó a hacer un test de alcoholemia porque su auto estaba estacionado y terminó absuelto

El tribunal de Mar del Plata determinó que el acusado no debía someterse al control porque el vehículo tenía el motor apagado. Sin embargo, mantuvieron la sanción por circular en contramano

Se negó a hacer un

Una boa de más de dos metros apareció en una casa en Salta y se desplegó un operativo de rescate

El ejemplar se había refugiado en el sector del lavadero, camuflado entre objetos y botellas acumuladas

Una boa de más de
DEPORTES
El “plantel B”: los 26

El “plantel B”: los 26 futbolistas de Boca Juniors que volverán al club luego de sus préstamos

El argentino Kevin Vallejos afrontará un desafío que puede dar un giro a su carrera en la UFC: “Tengo miedo, no subimos a jugar”

De soñar con llegar a la F1 al ritual secreto para que su hijo sea campeón: la asombrosa historia de la madre de Max Verstappen

Jornada clave en Las Finales: se confirmaron los cruces de semifinales en ambas ramas

El análisis del jefe de Mercedes sobre el Alpine de Franco Colapinto que genera ilusión para el 2026 en la F1

TELESHOW
Silvina Escudero: “Estoy rota por

Silvina Escudero: “Estoy rota por dentro”

Flor de la V celebra su regreso al teatro en Sex: “Me quiero divertir y jugar con la sexualidad”

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: la despedida que llegó luego de versiones de enojo y conflictos

Rocío Pardo y Nicolás Cabré compartieron imágenes inéditas del día de su casamiento: baile, juegos y besos

Nancy Duplaa y Pablo Echarri, juntos y enamorados en Río de Janeiro tras más de dos décadas de amor

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay negó extradición a Bolivia

Uruguay negó extradición a Bolivia del ex cura acusado de abuso sexual que vivió 17 años escondido en Salto

Zelensky presentó a EEUU nuevas propuestas para poner fin a la invasión rusa y negocia con líderes europeos

María Corina Machado aseguró que Venezuela está invadida por agentes rusos, iraníes, Hezbollah y bandas criminales

La izquierda fascista

Los Simpson y la historia del episodio que tenía un final alternativo “inédito” escondido en un parque de atracciones