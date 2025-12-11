Máximas de hasta 34°C y alerta por tormentas: así estará el tiempo hasta el domingo en el AMBA

El SMN indicó que para hoy se esperan tormentas aisladas en la tarde, mientras que varias provincias cuentan con alertas amarillas y naranjas por tormentas. Álex Zea / Europa Press 12/12/2024

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, tras la alerta amarilla que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el calor será una constante hasta el fin de semana. Además, varias provincias están bajo alerta amarilla y naranja por tormentas y fuertes vientos.

Según los datos del SMN, la máxima para hoy será de 32 grados, mientras que la mínima descenderá a 18 grados, por la madrugada tras la lluvia del miércoles. Las chances de que vuelva a caer agua son pocas, pero las probabilidades están: varían entre el 10% y el 40%, con pronóstico de tormentas aisladas en la tarde.

El viernes, si bien habrá poca nubosidad, la estabilidad llegará y el calor seguirá siendo la tendencia. La máxima será la más alta de la semana con 34 grados, mientras que la mínima será de 22. Durante la madrugada habrá vientos fuertes con ráfagas que podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora.

El pronóstico extendido para el AMBA.

El fin de semana volverán las probabilidades de tormenta, pero con porcentajes bajos. El sábado la máxima será de 33 grados, llegará en la segunda mitad del día con 10% de chances de lluvia. La mínima será de 23 grados.

En lo que es el domingo, durante toda la jornada la probabilidad de chaparrones incremente a 40%. Además, habrá un brusco descenso de la temperatura: máxima de 26 grados y mínima de 19. Esta tendencia seguirá durante los primeros días de la próxima semana.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del jueves, se registran tormentas aisladas en el suroeste y norte. Luego, el panorama no mejorará, ya que el frente tormentoso se extenderá por casi toda la provincia, salvo en el noroeste.

Sin embargo, mañana el cielo se disipará en gran parte, dando lugar a la presencia del sol, en una jornada donde el firmamento estará entre ligeramente a algo nublado.

El fin de semana volverá la inestabilidad. Si bien en la mañana del sábado habrá nubosidad variable, por la tarde se prevé chaparrones en el noroeste, norte, algunas localidades del centro y una mínima parte de la costa atlántica, desde Punta Indio hasta San Bernardo. El domingo tendrá condiciones similares, con menor presencia de nubes en el sur.

Las alertas amarillas y naranjas por tormentas en el centro y norte y por fuertes vientos al sur.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que para hoy rige alerta naranja por tormentas en Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Además, también hay alerta amarilla por el mismo fenómeno en el sector sureste de la provincia de Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Rioja y Salta. En estos casos, se recomienda:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.

Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Además, en el sur de Chubut y en gran parte de Santa Cruz hay alerta amarilla por fuertes vientos. Mientras que en el oeste de la provincia santacruceña, la advertencia asciende a naranja. Con lo cual, se pide:

Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

Salí solo si es necesario.

Retirá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Con ráfagas intensas o reducción de visibilidad por tierra, buscá un lugar seguro para detenerte.

Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.

Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.