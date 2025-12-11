Día Nacional del Tango: ¿por qué se celebra hoy, 11 de diciembre?

El Día Nacional del Tango se celebra cada 11 de diciembre en Argentina para homenajear la historia y la identidad cultural del género

El 11 de diciembre, Argentina celebra el Día Nacional del Tango para homenajear la historia y la importancia cultural de este género musical. La fecha rinde tributo a dos de sus figuras más relevantes, Carlos Gardel y Julio de Caro, quienes nacieron un 11 de diciembre.

La fecha fomenta el reconocimiento internacional de la música y la danza porteña. Según el sitio web oficial de Nación, el tango es considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta distinción refleja la trascendencia global del género y resalta su influencia en la identidad argentina. De acuerdo con historiadores y músicos, la fecha elegida busca unir a las generaciones alrededor de un símbolo nacional.

La tradición se mantiene vigente mediante actividades educativas y recreativas, muchas de ellas gratuitas. Además, radios y canales de televisión dedican programación especial a la obra de Carlos Gardel y Julio de Caro. La fecha atrae la atención de medios locales e internacionales, íntimamente ligados a la difusión de la cultura argentina.

El origen del Día Nacional del Tango

El origen de la efeméride se remonta a 1977. Según el Ministerio de Cultura, el impulsor fue Ben Molar, quien propuso celebrar el tango el 11 de diciembre por el doble nacimiento de Carlos Gardel y Julio de Caro. De acuerdo con fuentes oficiales, Gardel nació en 1890, y De Caro, en 1899. La coincidencia inspiró la instauración de la fecha, destinada a homenajear a intérpretes, compositores y bailarines del género.

El tango surgió a fines del siglo XIX en barrios populares de Buenos Aires. Según expertos, combinó elementos musicales africanos, europeos y criollos. La efeméride reconoce también la influencia del género en Uruguay, país estrechamente vinculado a sus orígenes. Las actividades buscan reforzar la conexión entre las ciudades de ambos países y poner en valor la diversidad artística.

A lo largo de las décadas, el tango evolucionó en su música, poesía y estilos de danza. De acuerdo con la Academia Nacional del Tango, la celebración promueve la preservación del patrimonio sonoro y visual del género. Museos, bibliotecas y clubes de barrio forman parte activa de la jornada. El Estado y organismos privados impulsan la difusión del tango en la agenda cultural nacional.

Los principales hitos de la vida de Carlos Gardel

Carlos Gardel es considerado la figura máxima del tango. Nació el 11 de diciembre de 1890 y desarrolló su carrera en Buenos Aires y París. Según la Academia Nacional del Tango, Gardel grabó más de 900 canciones y popularizó el género en América y Europa. Su voz y presencia escénica marcaron una época de oro en la música popular argentina.

De acuerdo con biógrafos, Gardel filmó películas en Francia y Estados Unidos, lo que contribuyó a difundir el tango internacionalmente. Destacan éxitos como “Cuesta abajo” y “Mi Buenos Aires querido”, compuestos en la etapa de mayor reconocimiento. Su muerte en un accidente aéreo, en Medellín, en 1935, generó conmoción en el país y consolidó su figura como mito popular.

Gardel recibió numerosos homenajes en vida y póstumamente. Según fuentes del sector cultural, su obra influyó en músicos, cineastas y poetas. La imagen de Gardel sigue presente en murales, esculturas y nombres de calles de Buenos Aires. La vigencia de su repertorio reafirma el valor universal del tango.

Los mejores tangos de Carlos Gardel

La discografía de Gardel abarca tangos, valses y milongas. Entre sus temas más emblemáticos figuran “El día que me quieras”, “Por una cabeza”, “Soledad” y “Volver”. Según críticos musicales, estas composiciones integran el cancionero básico del tango argentino. Su estilo vocal y la calidad de los arreglos permitieron la expansión del género.

Numerosos intérpretes incluyen temas de Gardel en sus repertorios actuales. De acuerdo con estudios de la industria musical, varias grabaciones superan el millón de reproducciones anuales en plataformas digitales. Gardel colaboró con letristas como Alfredo Le Pera y Armando Defino, consolidando un ciclo creativo que perdura hasta hoy.

El alcance de sus tangos trascendió fronteras. Películas, series y documentales utilizan sus piezas para ilustrar la cultura de Buenos Aires. La autenticidad y emoción de su canto se consideran fundamentales para comprender la esencia del tango.

Quién fue Julio de Caro

Julio de Caro nació el 11 de diciembre de 1899, en Buenos Aires. Fue compositor, violinista y director de orquesta. Según el Ministerio de Cultura, De Caro renovó el tango con arreglos sofisticados y dirección de conjuntos emblemáticos en los años veinte y treinta. Su estilo influyó en la consolidación del “tango romanza”, un enfoque más elaborado y expresivo.

Julio de Caro renovó el tango con arreglos sofisticados y dirección de orquesta, consolidando el estilo 'tango romanza' en los años veinte y treinta

De acuerdo con críticos musicales, las innovaciones de De Caro situaron a su orquesta entre las más prestigiosas de la época. Introdujo violines, saxofones y clarinetes, brindando profundidad tímbrica al género. Su legado incluye temas como “Boedo” y “Mala junta”.

Los especialistas reconocen su aporte al desarrollo de nuevas generaciones de músicos y bailarines. La figura de Julio de Caro es central en el panorama del tango argentino, siendo homenajeado año tras año en el Día Nacional del Tango.