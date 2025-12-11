Sociedad

Choque fatal en Nueva Pompeya: un motociclista murió tras chocar con un camión

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Amancio Alcorta y Pepirí. Hay cortes en el tránsito

Guardar
Un motociclista murió en Nueva
Un motociclista murió en Nueva Pompeya, luego de chocar contra un camión.

Un motociclista de 23 años falleció este jueves en un choque ocurrido en la intersección de avenida Amancio Alcorta y Pepirí, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, según confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los equipos médicos que llegaron al lugar verificaron el deceso del conductor de la moto por “lesiones incompatibles con la vida”.

El accidente ocurrió en horas del mediodía e involucró a un camión y una motocicleta en una zona de alto tránsito. Los efectivos del SAME constataron en el lugar el fallecimiento del joven, cuya identidad aún no fue difundida.

"el motociclista habría realizado una
"el motociclista habría realizado una mala maniobra quedando atrapado entre un camión que se encontraba estacionado y otro que estaba en circulación", destacaron a Infobae.

“Respecto a la mecánica del hecho, el motociclista habría realizado una mala maniobra quedando atrapado entre un camión que se encontraba estacionado y otro que estaba en circulación”, indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a Infobae.

El hecho motivó el corte parcial de la avenida Amancio Alcorta mientras las autoridades de la Policía de la Ciudad llevaban adelante peritajes y tareas de prevención.

Se trata del segundo accidente grave ocurrido en la zona durante la semana. Hace dos días, en el cruce de Abraham J. Luppi y Del Barco Centenera, un choque entre colectivo de la línea 44 y un camión de reparto de bebidas dejó tres personas heridas.

Así quedó la traza después
Así quedó la traza después del impacto, con varias bebidas esparcidas sobre el asfalto.

Según habían informado fuentes policiales a este medio, el conductor del camión recibió asistencia médica en el lugar por parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que dos acompañantes fueron llevados al Hospital General de Agudos José María Penna con diferentes traumatismos. Ninguno de los pasajeros del colectivo requirió traslado, detallaron desde el SAME.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido debido a tareas de remoción y a la mercadería que quedó esparcida sobre toda la calzada. La unidad de la línea 44 presentó daños de consideración en la parte delantera.

Esa jornada también estuvo marcado por otro episodio, pero en el barrio de La Boca. El accidente ocurrió en la esquina de Brandsen y Práctico Poliza, según indicaron fuentes policiales a Infobae. Al lugar llegaron equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los Bomberos de Vuelta de Rocha y efectivos de la Comisaría Comunal 4C para asistir a los afectados y asegurar el área.

De acuerdo con la información oficial, la colisión involucró dos autos en un choque frontal. Cinco personas resultaron heridas: cuatro hombres y una mujer, todos adultos de entre 24 y 61 años. Recibieron atención en el lugar debido a lesiones leves y no hubo necesidad de traslados hospitalarios.

Las primeras averiguaciones apuntan a que uno de los vehículos circulaba en contramano al momento del impacto, lo que habría originado el incidente.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Últimas NoticiasTránsitoCiudad de Buenos AiresNueva Pompeya

Últimas Noticias

La sinceridad de Jay Solorio, conductor de una Monster Truck: “Me desespero cuando salgo y me subo a mi auto normal, es como de juguete”

El mexicano de 24 años estará al volante del legendario El Toro Loco, una camioneta de casi cuatro metros de alto y cinco toneladas y media. Competirá este fin de semana en el Monster Jam, en el Estadio Único de La Plata, contra siete participantes más

La sinceridad de Jay Solorio,

Estuvo 9 años prófugo por matar a un hombre en un robo: lo atraparon a 15 minutos de distancia de la escena del crimen

Germán Daniel Ruiz tenía pedido de captura por el asesinato de Jorge Diego Litarowicz, un conocido mecánico de la zona

Estuvo 9 años prófugo por

Temperley: balearon en la nuca a un comerciante para robarle la camioneta y una mochila

Los acusados son dos hermanos, de 21 y 17 años, ambos detenidos el miércoles en Monte Chingolo por la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La víctima está fuera de peligro

Temperley: balearon en la nuca

Video: robaron un auto y los detuvieron ocho horas después mientras circulaban por General Paz

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a dos delincuentes luego de que el sistema de Anillo Digital detectara el vehículo. El video del operativo

Video: robaron un auto y

Condenaron a una mujer que decía vender ropa y traficaba más de 20 kilos de cocaína en un tanque de combustible

Candela Ayelén Aguirre fue sentenciada a seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta. La declararon coautora del delito de transporte de estupefacientes agravado

Condenaron a una mujer que
DEPORTES
Las tres nuevas figuras apuntadas

Las tres nuevas figuras apuntadas por Marcelo Gallardo para River Plate

La respuesta de la novia de Lando Norris tras la polémica que se generó por el apasionado beso en la celebración del título de la F1

Sorpresa en Rosario Central: Ariel Holan dejó de ser el entrenador

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

El inesperado planteo del jefe de McLaren para lograr carreras más atractivas en la Fórmula 1

TELESHOW
Las tiernas imágenes de Oriana

Las tiernas imágenes de Oriana Sabatini mientras se prepara para ser mamá: “Practicando”

Laurita Fernández contó la intimidad de su viaje a Brasil: “Me cohibieron un poco los argentinos”

El fuerte reclamo de Melody Luz por las actitudes de sus colegas: “Voy a empezar a ponerme firme”

Eugenia Tobal se refirió a Germán Martitegui tras salir de Masterchef: “Son mejores las críticas constructivas”

La confusión de Wanda Nara y el momento más desopilante en MasterChef Celebrity: “No lo puedo creer”

INFOBAE AMÉRICA

El secretario general de la

El secretario general de la OTAN pidió prepararse para una guerra con Rusia: “Somos el próximo objetivo de Putin”

Wall Street cotiza mixto tras el recorte de tasas de la Fed y la caída de Oracle por dudas sobre inversiones en IA

Diputados bolivianos piden enjuiciar a Evo Morales por el desfalco del Fondo Indígena

Edmand Lara habló sobre la aprehensión de Luis Arce: “Los que han robado a la patria van a devolver hasta el último centavo”

Lídia Jorge conquista el Premio Pessoa y reafirma su lugar como referente de la literatura portuguesa contemporánea