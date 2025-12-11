Choque fatal en Nueva Pompeya: un motociclista murió tras chocar con un camión

Un motociclista murió en Nueva Pompeya, luego de chocar contra un camión.

Un motociclista de 23 años falleció este jueves en un choque ocurrido en la intersección de avenida Amancio Alcorta y Pepirí, en el barrio porteño de Nueva Pompeya, según confirmó el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Los equipos médicos que llegaron al lugar verificaron el deceso del conductor de la moto por “lesiones incompatibles con la vida”.

El accidente ocurrió en horas del mediodía e involucró a un camión y una motocicleta en una zona de alto tránsito. Los efectivos del SAME constataron en el lugar el fallecimiento del joven, cuya identidad aún no fue difundida.

“Respecto a la mecánica del hecho, el motociclista habría realizado una mala maniobra quedando atrapado entre un camión que se encontraba estacionado y otro que estaba en circulación”, indicaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a Infobae.

El hecho motivó el corte parcial de la avenida Amancio Alcorta mientras las autoridades de la Policía de la Ciudad llevaban adelante peritajes y tareas de prevención.

Se trata del segundo accidente grave ocurrido en la zona durante la semana. Hace dos días, en el cruce de Abraham J. Luppi y Del Barco Centenera, un choque entre colectivo de la línea 44 y un camión de reparto de bebidas dejó tres personas heridas.

Así quedó la traza después del impacto, con varias bebidas esparcidas sobre el asfalto.

Según habían informado fuentes policiales a este medio, el conductor del camión recibió asistencia médica en el lugar por parte del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), mientras que dos acompañantes fueron llevados al Hospital General de Agudos José María Penna con diferentes traumatismos. Ninguno de los pasajeros del colectivo requirió traslado, detallaron desde el SAME.

El tránsito en la zona permaneció interrumpido debido a tareas de remoción y a la mercadería que quedó esparcida sobre toda la calzada. La unidad de la línea 44 presentó daños de consideración en la parte delantera.

Esa jornada también estuvo marcado por otro episodio, pero en el barrio de La Boca. El accidente ocurrió en la esquina de Brandsen y Práctico Poliza, según indicaron fuentes policiales a Infobae. Al lugar llegaron equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), los Bomberos de Vuelta de Rocha y efectivos de la Comisaría Comunal 4C para asistir a los afectados y asegurar el área.

De acuerdo con la información oficial, la colisión involucró dos autos en un choque frontal. Cinco personas resultaron heridas: cuatro hombres y una mujer, todos adultos de entre 24 y 61 años. Recibieron atención en el lugar debido a lesiones leves y no hubo necesidad de traslados hospitalarios.

Las primeras averiguaciones apuntan a que uno de los vehículos circulaba en contramano al momento del impacto, lo que habría originado el incidente.

Noticia en desarrollo...