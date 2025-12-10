Córdoba: un hombre de 76 años fue atacado por dos perros en plena calle y debió ser hospitalizado

El ataque ocurrió en el pasaje Llanquelen al 5400 en barrio Parque República

Un hombre de 76 años fue internado en el Hospital Eva Perón después de haber sido atacado este miércoles por la mañana por dos perros en el barrio Parque República de la ciudad de Córdoba.

El episodio se registró alrededor de las 9, en el pasaje Llanquelen al 5400, cuando los animales, ambos mestizos y propiedad de un vecino, se escaparon de la vivienda y mordieron al señor que caminaba por la zona.

De acuerdo con fuentes del caso, la víctima sufrió traumatismos a causa de las mordeduras en brazos, piernas, rostro y área genital. Un servicio de emergencias trasladó al afectado de inmediato al centro de salud, donde los médicos constataron las lesiones y determinaron su internación para un seguimiento más exhaustivo. El parte oficial indica que permanece en observación y bajo atención médica especializada.

Hasta el momento, los motivos por los cuales los perros salieron del domicilio no han quedado esclarecidos. La Policía de Córdoba intervino para investigar las circunstancias del hecho y procura determinar las posibles responsabilidades en torno a la tenencia y cuidado de los animales. Voceros señalaron que los especialistas trabajan sobre la versión de que los animales habrían aprovechado una puerta o un portón abierto para salir al exterior.

Los animales que mordieron al hombre eran mestizos y pertenecían a un vecino de la cuadra

Este caso pone de relieve la vigencia de la ordenanza 13.321, sancionada en 2023, que establece reglas para la tenencia de perros potencialmente peligrosos (PPP) en la capital provincial.

La normativa contempla la creación del Registro Municipal de PPP mediante la aplicación “Huella Animal”, exige a los dueños contar con una licencia habilitante, seguro contra terceros y capacitaciones en tenencia responsable.

Desde abril de 2023 hasta la fecha, más de 5.000 perros fueron inscriptos y la aplicación recibió alrededor de 1.800 denuncias vinculadas a animales de estas características.

Sin embargo, pese a las regulaciones, el cumplimiento no siempre se verifica en todos los casos. Las autoridades reiteran la importancia de la responsabilidad en la tenencia de animales, buscan esclarecer cómo se produjo este nuevo ataque y evalúan si hubo incumplimientos por parte del propietario de los perros involucrados. La investigación permanece en curso mientras la víctima continúa bajo atención médica en el Hospital Eva Perón.

Un pitbull atacó a un bebé en Córdoba y el menor quedó internado en grave estado

El domingo, se registró un grave episodio de ataque de un perro pitbull contra un bebé de un año en una vivienda de El Brete, al norte de la provincia de Córdoba.

El incidente ocurrió en una propiedad ubicada en el barrio Ceferino Namuncurá, donde el niño fue mordido por el animal en circunstancias que todavía se desconocen, según informó el portal El Doce.tv.

La agresión sorprendió a la familia y los vecinos, quienes colaboraron en los primeros auxilios antes de la llegada del personal médico. El menor sufrió traumatismos en el cráneo, rostro y cuello.

Frente a esto, el menor fue trasladado al Hospital Aurelio Crespo de la localidad de Cruz del Eje, mientras un equipo de profesionales evaluaba la necesidad de intervenciones adicionales.

Sin embargo, dada la complejidad del cuadro, el pequeño fue trasladado rápidamente al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, donde continúa internado bajo observación especializada. De acuerdo con la última información difundida, su estado es delicado.

Mientras tanto, la Policía de Córdoba confirmó que se inició una pesquisa para determinar las circunstancias exactas en las que el pitbull atacó al menor. Por el momento, no se han dado a conocer detalles acerca de si el animal pertenece a la familia o si es propiedad de un vecino. A su vez, se desconocen también cómo fue que el animal tomó contacto con el menor.