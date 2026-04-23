La Fundación de la Familia Policial fue declarada de Interés Social por la Legislatura porteña

Genoveva Ferrero brinda su discurso en el Salón Dorado de la Legislatura porteña (Créditos: LegisCABA).

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorgó la declaración de Interés Social a la Fundación de la Familia Policial, por su trabajo sostenido de la organización en la asistencia, contención y acompañamiento a integrantes de las fuerzas de seguridad y sus familias. El acto, realizado con fuerte presencia de dirigentes políticos y judiciales, representó un aval institucional a la iniciativa que dirige Genoveva Ferrero, señalando el respaldo transversal al programa de bienestar integral para la comunidad policial.

El reconocimiento legislativo consolidó la visibilidad institucional de la Fundación, orientada desde su creación a cubrir situaciones de vulnerabilidad, asistencia social y atención en emergencias que afectan a los efectivos policiales y sus allegados. Además de otorgar subsidios, asesoría jurídica y contable, la entidad promueve becas educativas, una herramienta destacada por los propios beneficiarios durante la ceremonia.

La presidenta Genoveva Ferrero, quien también ejerce como secretaria general de Administración y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad, estuvo acompañada por el vicepresidente de la Fundación, Pedro Potocar, y los vocales José Luis Giusti y Agustina Olivero. Entre los asistentes se registró la presencia de la jueza Marcela De Langhe, el fiscal general Martín López Zavaleta, y el procurador general Martín Ocampo. También acudieron los ministros Horacio Giménez (Seguridad), Gabino Tapia (Justicia) e Ignacio Baistrocchi (Espacio Público), y autoridades del ámbito legislativo como el Secretario Administrativo Cristian Gribaudo y los diputados Pilar Ramírez, Guadalupe Tagliaferri, Matías López y Francisco Loupias.

La Legislatura destacó el trabajo sostenido de la organización en la asistencia, contención y acompañamiento a integrantes de las fuerzas de seguridad y sus familias (Créditos: LegisCABA).

La concurrencia de referentes de las distintas ramas del gobierno porteño y la presencia de la cúpula de la Policía de la Ciudad, encabezada por Diego Casaló y Carla Mangiameli, marcaron la legitimidad transversal del reconocimiento. También asistieron Juan Manuel Olmos, y los exministros Marcela Losardo y Gustavo Ferrari.

En palabras de Ferrero: “La Fundación nace y crece con ese espíritu: construir comunidad, ser red, ser sostén. Una familia al lado de quienes día a día cuidan a nuestra sociedad. Este reconocimiento nos emociona y, al mismo tiempo, nos renueva la responsabilidad de seguir creciendo, fortaleciendo vínculos y trabajando en conjunto”.

El acto incluyó testimonios directos de beneficiarios. Alejandra Bernal, oficial de la Policía de la Ciudad, destacó el acceso de su hija a una beca universitaria gestionada por la entidad: “Para nosotros, esta organización es nuestra familia”. La oficial Marta Juárez, voluntaria de la Fundación, describió su trabajo como nexo con otros efectivos: “Nos llegaron casos muy difíciles, pero fuimos aprendiendo gracias al equipazo que está en la Fundación”.

El Salón Dorado de la Legislatura porteña (Créditos: LegisCABA).

Más allá de las acciones inmediatas de asistencia y emergencia, la Fundación sostiene iniciativas de inclusión y solidaridad enfocadas en la calidad de vida de los efectivos policiales y sus entornos. Su estrategia pone énfasis en el fortalecimiento de la familia policial como pilar operativo del servicio de seguridad que recibe la sociedad porteña.

En este sentido, la organización brinda servicios de asesoramiento legal y contable, asistencia integral a personas con discapacidad y subsidios por contingencias. Como también cuenta con programas de voluntariado, capacitación y proyectos especiales.

“A través de los programas queremos materializar nuestro compromiso de estar presentes en la vida de quienes integran la comunidad policial, brindándoles respaldo y celebrando juntos los momentos que fortalecen el tejido social que nos une. Nuestro deseo es contar con la colaboración de un grupo de voluntarios que nos acompañan día a día en el trabajo por la seguridad y la comunidad”, destaca la Fundación desde su página Web.

El nuevo estatus de Interés Social, otorgado por la Legislatura, refuerza el rol articulador de la Fundación de la Familia Policial dentro de la red de organismos que abordan tanto la prevención como la respuesta en escenarios sociales complejos vinculados con la función policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.