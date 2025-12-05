Sociedad

Murió una niña de 13 años y su hermano lucha por su vida tras ser atropellados cuando cruzaban la calle

El hecho ocurrió el jueves por la tarde en la localidad de Malargüe. El responsable del brutal siniestro tenía 0.14 gramos de alcohol en sangre, cifra que se encuentra por debajo del permitido en la provincia

El BMW blanco conducido por un joven que manejaba alcoholizado que atropelló y mató a una menor de 10 años e hirió a su hermanito en Mendoza (MDZ)

La tarde de jueves quedó marcada por una tragedia en Malargüe. Una niña de 13 años murió y su hermano de 10 resultó gravemente herido tras ser atropellados cuando cruzaban la calle.

El siniestro ocurrió pasadas las 18 en la intersección de calles Roca y Llancanelo, en las inmediaciones de la ciudad.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local MDZ, los hermanos caminaban a pie cuando fueron embestidos por un BMW que circulaba por calle Roca en sentido este.

La alerta al 911 permitió el rápido arribo de los efectivos y la constatación de la gravedad del episodio. La menor presentaba lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar, mientras su hermano fue estabilizado por el servicio de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Regional Malargüe, según informó la Policía.

Los médicos del hospital diagnosticaron que el niño, de 10 años, poseía fracturas expuestas en las extremidades y heridas de consideración. Su estado fue calificado como “grave” por los equipos sanitarios, quienes evaluaron su derivación a un centro especializado, el Hospital Humberto Notti, referencia pediátrica en la provincia de Mendoza.

El automovilista, un hombre de 31 años que manejaba un BMW, fue demorado en el lugar bajo custodia policial tras el choque. De acuerdo con la información oficial, el test de alcoholemia practicado luego del accidente arrojó 0,14 gramos de alcohol por litro de sangre.

Esta marca se encuentra por debajo del máximo legal permitido para conductores particulares en algunos distritos, aunque la normativa vigente en Mendoza establece tolerancia cero para conductores de cualquier tipo de vehículo terrestre, lo que convierte el hallazgo en un dato relevante para la investigación.

La Oficina Fiscal de Malargüe quedó a cargo de la causa, instruyendo las actuaciones iniciales y coordinando la recopilación de pruebas. Fuentes policiales confirmaron que se recabaron testimonios presenciales y peritajes accidentológicos que servirán para definir la mecánica del hecho y la eventual responsabilidad penal del conductor.

La Policía de Mendoza trabajó en el lugar

Alcoholizado, atropelló a tres inspectoras de tránsito en Neuquén

Un conductor en estado de ebriedad atropelló a tres trabajadoras de tránsito que cumplían tareas durante un operativo nocturno de limpieza en Neuquén capital. El hecho ocurrió a mediados de octubre en la intersección de Avenida Mosconi y Leguizamón, donde más de cuarenta empleados municipales se encontraban desplegados para realizar trabajos programados de recolección de residuos.

El episodio se registró cuando una camioneta que circulaba a alta velocidad impactó de lleno contra las tres agentes de tránsito, quienes iban a bordo de motos oficiales y con sus sirenas activas. El conductor, un joven que manejaba en aparente estado de ebriedad, no detuvo la marcha pese a los gritos y advertencias.

Por el contrario, una vez producido el choque, intentó maniobrar para escapar del lugar en reversa. Sin embargo, su fuga se vio frustrada: por la falta de reflejos y coordinación, el motor se apagó y el vehículo quedó detenido. En ese momento, intervino personal policial de la Comisaría Segunda, que procedió a su aprehensión.

El resultado del test de alcoholemia no dejó margen para las dudas. El conductor arrojó 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que supera ampliamente el límite legal permitido. Además, según relató el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Pancho Baggio, el examen debió repetirse tres veces porque el hombre no lograba exhalar correctamente. “Dio positivo, como se sospechaba por la maniobra y por cómo circulaba en zigzag”, expresó el funcionario.

