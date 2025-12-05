Emmanuel Ferrario: “¿Por qué los niños dejaron de tener lugar en las ciudades?"

Solo el 30% de los niños porteños va solo a la escuela, según datos recientes de encuestas urbanas

El legislador porteño, Emmanuel Ferrario, aseguró que “las ciudades expulsaron a los chicos de las calles”, al analizar los resultados de una encuesta que evidencia cómo bajó la cantidad de chicos que pueden ir solos a la escuela, en comparación con otras generaciones.

En diálogo con Infobae en Vivo, el legislador porteño y director ejecutivo de la organización civil A1000 subrayó la necesidad de repensar la urbanidad desde la perspectiva de la infancia.

“¿Por qué hay cada vez menos chicos jugando en las calles? Pensemos la ciudad de 95 centímetros y la altura de los niños. ¿Qué significa que una ciudad sea apta para los niños? Hay un pedagogo italiano que se llama Francesco Tonucci, que él viene trabajando esto desde los años noventa", describió. Este Tonucci dice que “expulsamos a los chicos de las calles. Ese espacio lo ocuparon los autos y los adultos”.

“Las ciudades están pensadas casi en su totalidad para la población económicamente activa. Pero los adultos mayores y para los niños no son parte del diseño de las ciudades. Hoy tenemos un problema grande”, agregó.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana. En este contexto, Ferrario analizó los resultados de una encuesta realizada por el Instituto Desafíos Urbanos Futuros, que revela una drástica caída en la cantidad de chicos que pueden ir solos a la escuela, recalcando la urgencia de repensar el espacio urbano para facilitar la autonomía y seguridad de la infancia. Según los datos presentados, el 60% de los padres que nacieron entre los 70 y 80 iba solo a la escuela a los 9 años. El porcentaje desciende al 50% en quienes nacieron entre los 80 y 90; y actualmente, solo el 30% de los hijos de los entrevistados va solo a la escuela.

Ferrario remarcó que este fenómeno no es exclusivo de Buenos Aires, sino que forma parte de una tendencia internacional. “¿Por qué los niños dejaron de tener ese lugar en las ciudades? Hay muchas razones, una principal que es el entorno y la seguridad. Muchas familias tienen miedo que sus niños", sostuvo.

“Una es la seguridad. Otro son los autos. Y yo insisto mucho con esto. Y ahí tiene mucho el espacio que ocupan los autos y la velocidad, en los cruces. Para un nene cruzar la calle solo, para los mamás y papás, es de terror", apuntó.

A lo largo de la columna, Ferrario profundizó sobre los diferentes factores que inciden en la reducción de la autonomía de los niños, como la transformación del tejido urbano. Y señaló que la supremacía de los autos se refleja no solo en la cantidad de vehículos sino en la velocidad promedio de circulación. Así, retomó el debate en torno a la “ciudad a 30 kilómetros”, una propuesta vigente en muchos barrios europeos que busca reducir los límites de velocidad en áreas residenciales.

“Todo es más lento y también te da más seguridad, otro tipo de previsibilidad. Entonces, una de las discusiones que están haciendo las ciudades es bajar la velocidad”, apuntó en diálogo con Infobae en Vivo.

"Las ciudades están pensadas casi en su totalidad para la población económicamente activa", consideró Ferrario

Ferrario ejemplificó con políticas implementadas en otras ciudades, como la finlandesa Helsinki, donde los niños va solo a la escuela en bicicleta o caminando. Trajo como otro caso a París, donde se cierran calles en las horas de entrada y salida escolar para garantizar que los chicos puedan desplazarse caminando en forma segura.

El aislamiento social y la falta de redes de confianza también inciden en la autonomía de los niños. “Cada vez nos conocemos menos con nuestros vecinos. Entonces, eso de que hay un ojo amigo o hay alguien conocido en la calle, también se va perdiendo”, señaló Ferrario. Además, la irrupción de las pantallas plantea un nuevo dilema: “Muchas veces creemos que nuestros niños no tienen autonomía para hacer dos cuadras para ir a la escuela, pero sí para manejar un celular”, advirtió Ferrario.

La caída de la natalidad es otro elemento que complejiza el panorama. “En estos últimos 10 años cayó un 48%”, precisó Ferrario, quien aclaró que si bien no está comprobada la relación directa entre natalidad y hostilidad urbana, “cuando vos tenés complejos urbanos que son hostiles, adversos, ¿qué significa? Bueno, más gasto. Más gasto para que lo supervisen, más gasto de traslado. Tenés menos posibilidades, espacios verdes y patios”.

El legislador destacó, además de que las ciudades están tratando de "ayudar a los niños que recuperen autonomía", y las urbes apuntan a "recuperar la calle como un espacio de juego". “El mundo está discutiendo: ¿Qué tipo de patio de juegos queremos? ¿Queremos unos supersofisticados o queremos que se animen un poco más, que tomen un poquito más de riesgo? Y ahí tenés la tensión entre los padres y su necesidad de control y los nenes que tienen necesidad de jugar".

Por último, otra estrategia es escuchar directamente a los niños. “Italia, Islandia y Canadá le preguntan a los nenes qué quieren, qué tipo de parques y dónde los quieren”, sostuvo. “En definitiva, son los que opinan de una manera menos ideologizada y dicen realmente lo que quieren”, concluyó.

