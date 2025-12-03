Sociedad

Un hombre venía discutiendo con su pareja, cruzó la calle sin mirar y un colectivo lo atropelló

El sujeto en cuestión sufrió un corte en la cara y presentaba dolencias en la nuca, por lo que fue trasladado a un hospital

Guardar
El accidente en la intersección
El accidente en la intersección de calles 124 y 60 ocurrió cuando el semáforo cambiaba de rojo a verde

Un accidente de tránsito sacudió el cruce de calle 124 y 60, en la localidad de Berisso, durante la mañana del miércoles. El episodio, registrado alrededor de las primeras horas de la jornada, tuvo como protagonistas a un colectivo de la Línea 275, que chocó a un hombre cuando cruzaba la calle mientras discutía con su pareja.

De acuerdo con información oficial, todo se desencadenó mientras el semáforo ubicado en la intersección cambiaba de rojo a verde, momento en el cual el ómnibus emprendió la marcha. Se trataba del interno 262, conducido por un hombre identificado como J.C.S.

En ese preciso instante un peatón, identificado como H.B.P., cruzó la calle sin observar el tránsito, resultando embestido por el vehículo de gran porte. Según indicó el medio local 0221, se encontraba discutiendo con su pareja.

La causa del accidente en
La causa del accidente en Berisso fue caratulada como lesiones culposas, con intervención de la UFI N° 010

El propio conductor del colectivo declaró ante las autoridades que la situación se tornó inevitable cuando la víctima descendió abruptamente de la vereda y se introdujo en la calzada.

De inmediato, varios testigos presenciaron la escena y dieron aviso al 911. En minutos se presentó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), encargada de asistir al herido en el lugar. Resultó trasladado al Hospital Mario Larrain.

La víctima permaneció consciente en todo momento, aunque presentaba un corte en el rostro y fuertes dolores en la nuca. Los profesionales decidieron trasladarlo para su evaluación y tratamiento, aunque señalaron que se encontraba fuera de peligro.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas, con intervención de la UFI N° 010 y la Garantía N° 01 de la jurisdicción correspondiente. Personal policial aguardó en el lugar por la realización de pericias, claves para esclarecer los detalles que derivaron en el impacto.

Un colectivo atropelló y mató a una mujer en plena Avenida Corrientes

Una peatona falleció tras ser atropellada por un colectivo de la línea 76 mientras cruzaba la senda peatonal en la esquina de avenida Corrientes y Forest, en el barrio porteño de Chacarita.

El registro audiovisual de la unidad captó todos los momentos del suceso, incluido el accionar del conductor, así como la reacción inmediata que tuvo una vez consumado el hecho.

Una mujer que cruzaba avenida Corrientes resultó impactada por un colectivo de la línea 76

El chofer cubría el trayecto hacia la estación Federico Lacroze y, de manera repentina, se produjo el impacto que desencadenó una situación de suma gravedad. Durante el socorro se escuchó una exclamación que quedó grabada: “¡Nooo, por favor! Llamo a la ambulancia”.

Aunque el siniestro tuvo lugar el pasado domingo 2 de noviembre, las imágenes comenzaron a circular masivamente en los últimos días y generaron conmoción. En las grabaciones se distingue como el conductor, que manejaba el interno 1330 de la empresa Lope de Vega, realizaba el giro autorizado al momento del accidente.

Instantes previos, el chofer dirigía su mirada hacia el frente, pero las imágenes revelan que poco antes del choque su atención se desvió, aparentemente para observar una planilla de trabajo o el espejo retrovisor. En ese momento la mujer comenzó a cruzar la calle y terminó siendo impactada. En el video se aprecia que el conductor tenía el cinturón de seguridad correctamente abrochado.

Tanto los pasajeros que viajaban en el colectivo como los transeúntes que presenciaron la escena acudieron con rapidez para asistir a la víctima, al tiempo que el chofer pedía socorro y aguardaba el arribo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El operativo de emergencia se desplegó con celeridad y, según los relatos de testigos y pasajeros, la mujer fue trasladada rápidamente al Hospital Pirovano. Más tarde, la hija de la víctima comunicó en redes sociales el fallecimiento de su madre, dejando constancia del trágico desenlace.

Temas Relacionados

BerissoLa PlataColectivoAccidenteÚltimas noticias

Últimas Noticias

Accidente fatal en Santa Fe: un trabajador sufrió una descarga eléctrica, cayó desde 5 metros y murió

El episodio ocurrió mientras la víctima realizaba tareas sobre un tendido de fibra óptica. Fue asistida en el lugar por personal de Bomberos y de primeros auxilios que decretaron su fallecimiento

Accidente fatal en Santa Fe:

El Subte abrió la primera biblioteca pública gratuita en la estación Plaza de Mayo de la Línea A

El espacio ofrece más de 150 ejemplares disponibles para préstamo y devolución durante la semana, sin costo para los usuarios de la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad

El Subte abrió la primera

Julieta Makintach apeló su destitución, acusó al jury de arbitrario y apuntó contra la titular de la Suprema Corte

La ex jueza presentó un recurso de inaplicabilidad de ley en el que sostuvo que la sentencia que la removió del cargo violó las garantías constitucionales

Julieta Makintach apeló su destitución,

Corte parcial de la Panamericana y caos de tránsito: reclaman por la aparición de una adolescente de 16 años

Familiares y allegados de la menor interrumpieron el paso en el Ramal Campana para exigir avances en el caso de Ainara Sequeira. Lo último que se supo es que subió a un colectivo acompañada por dos personas que aún no fueron identificadas

Corte parcial de la Panamericana

Un subcomisario baleado y un sospechoso de 19 años muerto tras un presunto intento de robo en Lanús

Ocurrió este miércoles en Remedios de Escalada. El policía recibió un disparo en el tórax que le afectó el pulmón y otro en el abdomen

Un subcomisario baleado y un
DEPORTES
Gimnasia le gana 1 a

Gimnasia le gana 1 a 0 a Boca Juniors por la final del Torneo de Reserva

El increíble blooper del Chelsea en la inesperada derrota contra el Leeds en la Premier League

Quién es Samantha Johnson, la periodista que conducirá el sorteo del Mundial 2026: los puentes con Argentina y Messi

La emotiva reflexión de Tsunoda tras quedarse sin butaca en la F1

Desde Shaquille O’Neal hasta Tom Brady: quiénes serán las leyendas encargadas de sacar las bolillas en el sorteo del Mundial

TELESHOW
Lali Espósito enfrentó los rumores

Lali Espósito enfrentó los rumores sobre sus supuestos retoques estéticos: “Estoy bárbara”

Griselda Siciliani homenajeó a Diego Maradona con una remera: la foto que compartió Luciano Castro

Rocío Marengo mostró el detrás de escena de la llegada de su bebé: las reacciones de Eduardo y Marta Fort

Daniela Christiansson se mostró orgullosa por el presente de Maxi López en Argentina: “¡Bravo, amor!"

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué hora es en Marte?

¿Qué hora es en Marte? Las diferencias con la Tierra y por qué es clave en las próximas misiones al planeta rojo

Áreas verdes como infraestructura económica

La dictadura de Nicolás Maduro sentenció a 30 años de cárcel a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

Un sensor oculto en las patas de los machos de la araña de vivero cambia lo que se sabía sobre el “olfato arácnido”

Nueva suspensión en la divulgación de resultados complica el cierre electoral en Honduras y aumenta la incertidumbre