Un hombre venía discutiendo con su pareja, cruzó la calle sin mirar y un colectivo lo atropelló

El accidente en la intersección de calles 124 y 60 ocurrió cuando el semáforo cambiaba de rojo a verde

Un accidente de tránsito sacudió el cruce de calle 124 y 60, en la localidad de Berisso, durante la mañana del miércoles. El episodio, registrado alrededor de las primeras horas de la jornada, tuvo como protagonistas a un colectivo de la Línea 275, que chocó a un hombre cuando cruzaba la calle mientras discutía con su pareja.

De acuerdo con información oficial, todo se desencadenó mientras el semáforo ubicado en la intersección cambiaba de rojo a verde, momento en el cual el ómnibus emprendió la marcha. Se trataba del interno 262, conducido por un hombre identificado como J.C.S.

En ese preciso instante un peatón, identificado como H.B.P., cruzó la calle sin observar el tránsito, resultando embestido por el vehículo de gran porte. Según indicó el medio local 0221, se encontraba discutiendo con su pareja.

La causa del accidente en Berisso fue caratulada como lesiones culposas, con intervención de la UFI N° 010

El propio conductor del colectivo declaró ante las autoridades que la situación se tornó inevitable cuando la víctima descendió abruptamente de la vereda y se introdujo en la calzada.

De inmediato, varios testigos presenciaron la escena y dieron aviso al 911. En minutos se presentó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), encargada de asistir al herido en el lugar. Resultó trasladado al Hospital Mario Larrain.

La víctima permaneció consciente en todo momento, aunque presentaba un corte en el rostro y fuertes dolores en la nuca. Los profesionales decidieron trasladarlo para su evaluación y tratamiento, aunque señalaron que se encontraba fuera de peligro.

La causa quedó caratulada como lesiones culposas, con intervención de la UFI N° 010 y la Garantía N° 01 de la jurisdicción correspondiente. Personal policial aguardó en el lugar por la realización de pericias, claves para esclarecer los detalles que derivaron en el impacto.

Un colectivo atropelló y mató a una mujer en plena Avenida Corrientes

Una peatona falleció tras ser atropellada por un colectivo de la línea 76 mientras cruzaba la senda peatonal en la esquina de avenida Corrientes y Forest, en el barrio porteño de Chacarita.

El registro audiovisual de la unidad captó todos los momentos del suceso, incluido el accionar del conductor, así como la reacción inmediata que tuvo una vez consumado el hecho.

Una mujer que cruzaba avenida Corrientes resultó impactada por un colectivo de la línea 76

El chofer cubría el trayecto hacia la estación Federico Lacroze y, de manera repentina, se produjo el impacto que desencadenó una situación de suma gravedad. Durante el socorro se escuchó una exclamación que quedó grabada: “¡Nooo, por favor! Llamo a la ambulancia”.

Aunque el siniestro tuvo lugar el pasado domingo 2 de noviembre, las imágenes comenzaron a circular masivamente en los últimos días y generaron conmoción. En las grabaciones se distingue como el conductor, que manejaba el interno 1330 de la empresa Lope de Vega, realizaba el giro autorizado al momento del accidente.

Instantes previos, el chofer dirigía su mirada hacia el frente, pero las imágenes revelan que poco antes del choque su atención se desvió, aparentemente para observar una planilla de trabajo o el espejo retrovisor. En ese momento la mujer comenzó a cruzar la calle y terminó siendo impactada. En el video se aprecia que el conductor tenía el cinturón de seguridad correctamente abrochado.

Tanto los pasajeros que viajaban en el colectivo como los transeúntes que presenciaron la escena acudieron con rapidez para asistir a la víctima, al tiempo que el chofer pedía socorro y aguardaba el arribo del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El operativo de emergencia se desplegó con celeridad y, según los relatos de testigos y pasajeros, la mujer fue trasladada rápidamente al Hospital Pirovano. Más tarde, la hija de la víctima comunicó en redes sociales el fallecimiento de su madre, dejando constancia del trágico desenlace.