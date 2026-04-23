El Gobierno prohibió el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada

Los periodistas acreditados no pueden ingresar a Casa Rosada por orden del Presidente

El Gobierno prohibió este jueves el ingreso a la Casa Rosada a todos los periodistas acreditados. La medida se conoció esta mañana luego de que los trabajadores de prensa intentaran entrar como todos los días al edificio gubernamental y el personal de Casa Militar les informara que no podían acceder y que sus huellas dactilares habían sido levantadas del sistema interno.

“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal”, respondieron voceros de Presidencia ante la consulta de los trabajadores afectados.

La referencia hecha por el Gobierno responde a grabaciones realizadas de los pasillos internos de la Casa Rosada que el canal TN emitió el domingo por la noche. Afirmaron que configuró un hecho que compromete la seguridad nacional y que incumple con la normativa del comportamiento al interior del edificio.

Un primer aviso del enojo oficial se había conocido el mismo lunes, cuando Casa Militar, el organismo responsable de la seguridad del Presidente, realizó una denuncia de oficio ante la Justicia contra los periodistas y la producción del canal por la difusión de imágenes. La investigación recayó en el Juzgado Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

En paralelo, el área responsable de determinar el sostenimiento o no de las acreditaciones, la Secretaría de Comunicación y Medios de la Nación, a cargo de Javier Lanari, suspendió por tiempo indeterminado al periodista que había grabado en algunos de los pasillos del edificio con unos anteojos inteligentes que tienen incorporadas cámaras.

El periodista afirma que solicitó permiso para grabar en algunos de los pasillos que están habilitados para la circulación de la prensa, pero en el Gobierno responden que la autorización formal nunca fue otorgada.

La determinación presidencial dio un paso más al conocerse esta mañana que ninguno de los acreditados podía entrar por la entrada de la calle Balcarce.

Miembros de los medios de comunicación trabajan fuera del Palacio Presidencial de la Casa Rosada un día después de la gran derrota del presidente argentino Javier Milei en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina 8 de septiembre 2025. FOTO DE ARCHIVO. REUTERS/Agustin Marcarian

Algo similar había ocurrido semanas atrás cuando la Secretaría de Comunicación y Medios suspendió por dos semanas la entrada a la Casa Rosada de medios que habían sido vinculados públicamente a una investigación sobre una presunta red de espionaje rusa que opera en la región. El Gobierno finalmente restituyó todas las acreditaciones por no encontrar peligro alguno a la seguridad presidencial.

“Lo que se publicó el domingo apareció en el peor momento, viene después de lo que habíamos solucionado con el caso ruso”, reconoció a Infobae una altísima fuente de la Casa Rosada, que no dudó en anticipar que la situación se normalizará seguramente la próxima semana.

En la Casa Rosada justificaron que Casa Militar debía hacer averiguaciones internas para verificar si se había vulnerado la seguridad presidencial en las semanas precedentes con la grabación de la cámara oculta. “Si ves el corte del programa, la periodista dice que se pueden hacer más de mil programas con las grabaciones. La seguridad considera eso como un riesgo para la integridad del Presidente”, marcaron.

Infobae consultó por qué Casa Militar no puede revisar las cintas internas del edificio presidencial aún con la presencia de periodistas en los pasillos, pero las fuentes optaron por no responder. “Acá no se le quitó la acreditación a nadie. Eso sigue vigente. Lo que se hizo fue retirar las huellas dactilares, no se va a poder pasar hasta que se termine la pesquisa”, afirmaron. La denuncia se realizó el lunes pero la medida contra el resto de medios terminó de obtener la venia presidencial el miércoles por la tarde, una vez que la cúpula del Gobierno volvió al país del viaje por Israel.

Javier Lanari y Manuel Adorni caminando por los pasillos de Casa Rosada

Los periodistas acreditados en la Casa Rosada tienen permitido permanecer en más de la mitad de los pasillos del edificio. Generalmente, los sectores donde no puede circularse son donde se ubican los despachos más importantes: el del Presidente, el de la Secretaría General de la Presidencia y el del Jefe de Gabinete, por caso.

Es usual que haya funcionarios, dirigentes oficialistas y opositores que circulen por los pasillos en donde la prensa está habilitada a permanecer. No son pocas las fotos y los videos que se han capturado durante esas coberturas. En el Gobierno justifican su decisión al decir que generó enojo en el círculo presidencial que se haya dicho que se podían hacer más videos, aunque los periodistas aleguen que se trató de una forma de decir.

La restricción suspende la prórroga de las acreditaciones periodísticas para 2025 y rige hasta nuevo aviso, supeditando la normalización del acceso al resultado de las pesquisas en curso.

El presidente Milei, que tenía prevista una reunión en la sede con el empresario estadounidense Peter Thiel a las 14 horas, utilizó la red social X para referirse al episodio, publicando: “BASURAS REPUGNANTES. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables. CIAO!”.

Según la denuncia, el propósito fue “poner en conocimiento de la autoridad judicial el despliegue de actividades subrepticias e ilegales dentro de la Casa de Gobierno”. Además, se señala que “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial, lo cual expuso a los funcionarios a riesgos injustificados y, probablemente, generó las condiciones para revelar secretos de Estado relacionados con la rutina del señor Presidente y el funcionamiento del Poder Ejecutivo Nacional”.

Las autoridades de la Casa Militar fundamentaron la decisión de expulsar a los periodistas en que “la intromisión, exhibida de forma temeraria en televisión y redes sociales, se apartó groseramente de la reglamentación aplicable”, invocando la Resolución 1319 de 2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios como respaldo normativo, y cuestionando la supuesta vulneración de los estándares de buena práctica periodística.

El Círculo de Periodistas de Casa Rosada publicó una carta esta mañana en relación a los hechos conocidos: “Desde esta mañana, por una medida discrecional, y sin notificación previa, de la Secretaría de Comunicación y Medios, los periodistas acreditados en Casa Rosada tenemos el acceso prohibido a nuestro lugar de trabajo debidamente acreditado. La decisión, que sigue sin ser justificada oficialmente por parte del Gobierno nacional, sugiere una avanzada explícita contra la libertad de prensa, el ejercicio de la profesión y el derecho de acceso a la información de toda la ciudadanía. Solicitamos una pronta resolución del caso y exigimos al gobierno el cese de los ataques a la prensa”. Se prevé que haya una presentación judicial en las próximas horas.