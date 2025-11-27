Sociedad

El impactante video del momento en el que un colectivo atropella a una mujer en plena Avenida Corrientes

El episodio sucedió cuando el vehículo avanzaba con giro permitido y la mujer cruzaba por una zona de alto tránsito peatonal. Las cámaras instaladas en el coche permitieron capturar el momento del impacto

Una mujer que cruzaba por la senda peatonal en la intersección de avenida Corrientes y Forest, en el barrio de Chacarita, resultó embestida por un colectivo de la línea 76, quedando tendida en el asfalto ante la mirada de transeúntes y pasajeros. Las cámaras internas del coche registraron cada instante del episodio, desde la maniobra del chofer hasta su reacción inmediata luego del hecho.

El chofer circulaba en dirección a la estación Federico Lacroze cuando, de improviso, la colisión generó un cuadro dramático. Una frase quedó registrada durante la asistencia: “¡Nooo, por favor! Llamo a la ambulancia”.

El hecho ocurrió el pasado domingo 2 de noviembre, pero las imágenes se viralizaron en las últimas horas. En ellas se puede observar cómo el conductor, identificado por el número de interno 1330 y perteneciente a la empresa Lope de Vega, avanzaba con el giro permitido cuando ocurrió el impacto.

El colectivero tenía la vista orientada hacia adelante poco antes, aunque, en los segundos que precedieron al siniestro, se observa desde el video cómo desvía la atención hacia lo que aparenta ser una planilla de trabajo o hacia el espejo retrovisor. En el video también se puede ver que el conductor tenía el cinturón de seguridad colocado.

Testigos y pasajeros se acercaron rápidamente a la damnificada mientras el chofer pedía auxilio y aguardaba la llegada del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias). El operativo de urgencia, relatado en todos los testimonios, incluyó la rápida derivación de la víctima al Hospital Pirovano.

Según informó el portal SM Noticias, las autoridades médicas indicaron que la mujer sufrió politraumatismos y fue ingresada para su estabilización. Hasta el momento, el área de Salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no brindó información sobre la evolución del cuadro clínico.

El incidente, registrado a plena luz del día, volvió a poner en foco la seguridad vial en Buenos Aires, la responsabilidad de los conductores de unidades de transporte público y el impacto de los descuidos, incluso fugaces, en zonas de alto tránsito peatonal.

Violento accidente en Almagro: un colectivo chocó con una camioneta

Un colectivo de la Línea 2 y una camioneta chocaron en Almagro

Un choque entre un colectivo de la Línea 2 y un camión provocó que el vehículo de carga volcara en la intersección de Colombres y Quito, en el barrio porteño de Almagro. El incidente dejó un saldo de 16 personas asistidas, de las cuales dos son menores de edad. Y todos fueron trasladados.

Desde Policía de la Ciudad confirmaron a Infobae que el siniestro se produjo “entre una Mercedes Benz Sprinter, que volcó al chocar con el colectivo, que se encontraba en servicio". A su vez, desde A24 confirmaron que el utilitario volcado se dedicaba al reparto de panificados.

Además, destacaron que Bomberos de la Ciudad cortó el suministro de ambos vehículos por prevención, “y auxiliaron a los involucrados, saliendo por sus propios medios los ocupantes del transporte de carga y también del colectivo”.

El suceso originó la interrupción del tránsito y la movilización de 11 ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). “El SAME derivó por politraumatismos al chofer de la camioneta y a un pasajero del colectivo a los hospitales Durand y Ramos Mejía, respectivamente”, indicaron a este medio.

El choque se produjo en una zona de intensa circulación en el sur de la ciudad de Buenos Aires, lo que generó demoras en el área y la presencia de personal de la Policía de la Ciudad para ordenar la circulación.

En tanto, el volcado del camión provocó la intervención de los bomberos, abocados a liberar la zona y verificar que no quedaran atrapados dentro de los vehículos involucrados.

Hasta el momento, no se informó sobre víctimas fatales, pero las autoridades de la Ciudad permanecen en el lugar para continuar con las tareas de auxilio y realizar las pericias técnicas correspondientes. Se aguarda información oficial sobre el estado de los heridos y el avance de la investigación para determinar las causas del incidente.

