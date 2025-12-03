Sociedad

Día del Médico: ¿por qué se celebra hoy, 3 de diciembre?

La jornada es clave para reconocer la dedicación de quienes sostienen el sistema sanitario. Asimismo, recuerda el legado científico que transformó la lucha contra las epidemias en la región

El Día del Médico se celebra cada 3 de diciembre en honor al natalicio de Carlos Juan Finlay y su aporte a la medicina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada 3 de diciembre, médicos y trabajadores de la salud de Argentina y otros países latinoamericanos celebran su día. La fecha recuerda el aporte fundamental de Carlos Juan Finlay. La efeméride coincide con el nacimiento del médico cubano, en 1833, y con su contribución clave para identificar el mosquito Aedes aegypti como transmisor de la fiebre amarilla. Miles de profesionales reconocen esta jornada como un homenaje a la vocación y compromiso con la salud pública.

En el siglo XIX, la comunidad médica enfrentó una de las epidemias más devastadoras: la fiebre amarilla. Finlay, tras décadas de investigación, elaboró la teoría que vinculaba al mosquito Aedes aegypti con el contagio de la enfermedad. Su descubrimiento, inicialmente resistido, abrió el camino para estrategias de prevención y control que marcaron un antes y un después en la lucha contra epidemias.

De acuerdo con fuentes especializadas, las primeras celebraciones oficiales surgieron décadas después de que Finlay presentara su hipótesis. En 1901, una comisión científica estadounidense confirmó experimentalmente la validez del descubrimiento. En 1955, la Confederación Médica Panamericana estableció el 3 de diciembre como fecha conmemorativa para América Latina. El gobierno argentino oficializó la efeméride por decreto.

Carlos Juan Finlay identificó al mosquito Aedes aegypti como transmisor de la fiebre amarilla, revolucionando la salud pública en América Latina (Wikimedia)

¿Por qué se celebra el Día del Médico el 3 de diciembre?

Según el sitio web oficial del Gobierno de la Nación, la elección de esta fecha responde al natalicio de Finlay y a su impacto en la medicina. Antes de su hallazgo, predominaban ideas erróneas sobre cómo se transmitían enfermedades infecciosas. La teoría que sostenía el contagio por contacto con objetos o personas infectadas quedó descartada al demostrarse que la vía real era a través del mosquito.

El aporte de Finlay resultó decisivo para orientar políticas de salud pública y campañas de saneamiento en ciudades. Su trabajo fue reconocido de manera póstuma, ya que durante años la comunidad científica internacional desestimó sus investigaciones. Finalmente, su método permitió controlar la propagación de la fiebre amarilla en zonas afectadas, salvando miles de vidas.

Instituciones como la Confederación Médica Argentina y el Colegio Médico de Córdoba adoptaron la conmemoración. Cada año, se aprovecha la fecha para destacar la labor de los profesionales de la salud y fomentar la investigación científica.

La Confederación Médica Panamericana estableció en 1955 el 3 de diciembre como fecha conmemorativa para los médicos latinoamericanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién fue Carlos Juan Finlay Barrés

Carlos Juan Finlay nació en Camagüey, Cuba, en 1833. Cursó estudios de medicina en Estados Unidos, donde se graduó en el Jefferson Medical College en 1855. Luego se especializó en epidemiología en Europa. Al regresar a Cuba, investigó enfermedades como el cólera y la viruela y propuso medidas de prevención basadas en la observación y el análisis de datos.

Durante su carrera, Finlay defendió la importancia de la investigación científica y el rigor experimental. Junto a su colaborador Claudio Delgado y Amestoy, realizó cientos de experimentos para demostrar que la hembra del mosquito Aedes aegypti era el vector de la fiebre amarilla. Su tesis fue presentada en 1881 ante la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana.

A pesar de la falta de reconocimiento inmediato, Finlay obtuvo finalmente cargos de relevancia, como Jefe Superior de Sanidad en Cuba. Su método fue adoptado internacionalmente, incluyendo la campaña de erradicación de la fiebre amarilla durante la construcción del Canal de Panamá. Falleció en La Habana en 1915, a los 82 años.

El descubrimiento de Finlay permitió descartar teorías erróneas sobre el contagio de enfermedades infecciosas y orientar nuevas políticas sanitarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el mosquito Aedes aegypti

El mosquito Aedes aegypti es un insecto pequeño, de cuerpo oscuro y patas rayadas de blanco. Su ciclo de vida se asocia a zonas urbanas y climas cálidos. Deposita sus huevos en superficies húmedas y recipientes con agua estancada. Solo la hembra se alimenta de sangre, que necesita para desarrollar sus huevos.

De acuerdo con investigaciones científicas, Aedes aegypti transmite diversas enfermedades virales. Además de la fiebre amarilla, el mosquito es vector del dengue, Zika y chikunguña. Las estrategias de control incluyen la eliminación de criaderos, el uso de repelentes y la protección de viviendas con mosquiteros.

El mosquito Aedes aegypti, vector de la fiebre amarilla, dengue, Zika y chikunguña, representa un desafío constante para la salud pública REUTERS/Josue Decavele

La comprensión del ciclo biológico y los hábitos del vector resultó fundamental para campañas de salud pública. Desde la época de Finlay, múltiples estudios han confirmado la relación entre la erradicación del mosquito y la reducción de enfermedades.

En qué países se celebra hoy el Día del Médico

El Día del Médico se celebra en Argentina, Brasil, Cuba, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y otros países latinoamericanos. Cada nación suma matices propios a la conmemoración, pero todas reconocen la figura de Finlay y su aporte a la medicina.

En Argentina, instituciones como la Confederación Médica Argentina y el Ministerio de Salud organizan actos y reconocimientos para los profesionales del sector. La fecha busca resaltar el compromiso ético, la formación continua y el trabajo interdisciplinario en beneficio de la sociedad.

Instituciones argentinas como la Confederación Médica y el Ministerio de Salud organizan homenajes y actividades educativas en el Día del Médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alrededor del continente, la jornada incluye homenajes, actividades educativas y campañas de información sanitaria. El legado de Finlay, a más de un siglo de su nacimiento, sigue vigente en la medicina actual y en la prevención de enfermedades transmisibles.

