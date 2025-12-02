Sociedad

La Legislatura porteña declaró de “interés para la comunicación” al documental “Bibas: asesinados por ser judíos”

El film producido por Alfredo Leuco y dirigido por Mariana Bellini obtuvo la distinción impulsada por Graciela Ocaña. “Es una herramienta para luchar contra el antisemitismo”, afirmó el periodista

Alfredo Leuco con la distinción
Alfredo Leuco con la distinción otorgada por la Legislatura porteña a su documental sobre la familia Bibas (Adrián Escandar)

El documental “Bibas: asesinados por ser judíos” fue declarado de “Interés para la comunicación”. La iniciativa fue impulsada por la diputada porteña Graciela Ocaña. El film, que está disponible en Infobae de manera gratuita, fue producido por Alfredo Leuco y dirigido por Mariana Bellini. Además, participó de la elección de los contenidos el intelectual argentino radicado en Israel Gabriel Ben-Tasgal.

Durante la ceremonia, se pasó el trailer del documental, que también está disponible en forma gratuita en Mercado Play para toda América Latina. “Estoy en shock por las imágenes de violencia y horror”, dijo Ocaña al iniciar su discurso.

Alfredo Leuco y Gabriel Ben-Tasgal,
Alfredo Leuco y Gabriel Ben-Tasgal, productores del documental (Adrián Escandar)

Un documental contra el antisemitismo

“Este documental honra la memoria y denuncia el odio - sostuvo Ocaña, conmovida-. Es una forma de recordar a las víctimas y advertir sobre las consecuencias del fanatismo religioso y el terrorismo”.

La legisladora resaltó que Leuco fue uno de los primeros periodistas en llegar a Israel luego de la masacre del 7 de octubre del 2023. “Las imágenes y los testimonios nos interpelan a la barbarie que enfrentó el pueblo israelí ese 7 de octubre. Es un aporte ético para las nuevas generaciones. El objetivo es construir un mundo basado en la verdad, justicia y humanidad”, afirmó Ocaña.

Sandra Miasnik, prima de Shiri
Sandra Miasnik, prima de Shiri Bibas, presente en la Legislatura porteña (Adrián Escandar)

Leuco subrayó que se trató de un trabajo voluntario y ad honorem. “Ya fue visto por unas 100.000 personas en todas las plataformas en las que está disponible. Se puede encontrar en Infobae, Mercado Play, Flow”, explicó.

Además, el documental se proyectó en cines de Argentina, Uruguay, Panamá, Israel y España, entre otros países. El periodista confesó que en España tuvieron problemas por los escraches. “Se pasó en templos, casi sin difusión para evitar la violencia”, relató Leuco.

El periodista contó que recibió el apoyo del director de cine Juan José Campanella. “Le mostramos la película y se conmovió. Nos marcó algunos detalles que tuvimos en cuenta. Y luego se convirtió en uno de los principales difusores del documental”, contó Leuco.

El documental de Alfredo Leuco
El documental de Alfredo Leuco está disponible en Infobae (Adrián Escandar)

Las imágenes del horror

El productor de “Bibas: asesinados por ser judíos” sostuvo que durante el ataque del 7 de octubre se vieron imágenes de salvajismo peores que las de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. “Los médicos forenses, acostumbrados a ver ese tipo de atrocidades, se desmayaban cuando veían los cuerpos de las víctimas israelíes”, afirmó Leuco.

“El documental muestra el horror ocurrido durante esa jornada del 2023 -afirmó Leuco-. Es una forma de luchar contra el antisemitismo”.

Al tomar la palabra, Bellini sostuvo que el film es un documento histórico. “Lucha contra el negacionismo y el terrorismo. Dentro de 10 años, nadie va a poder decir que la masacre no existió”, sostuvo la cineasta.

Entrevista a Alfredo Leuco por su documental sobre la familia Bibas

En tanto, Ben-Tasgal dijo que el film “tiene una línea filosófica muy clara que es la de defender los valores de occidente frente a los ataques terroristas”. En coincidencia, Leuco citó una frase del ex presidente uruguayo José María Sanguinetti: “Israel es la última frontera de occidente”.

Leuco cuenta la historia de los Silberman Bibas como una forma de narrar todo el horror que se vivió en Israel el 7 de octubre de 2023, cuando terroristas de Hamas invadieron el sur de ese país. “Son cinco víctimas de las cuales cuatro son argentinas. Iosi, Shiri y sus dos pequeños hijos”, explicó el periodista.

Documental: Bibas - Asesinados por ser judios

El documental muestra a los terroristas de Hamas en su ingreso a territorio israelí. Con sus cámaras subjetivas, muy similar a las estéticas de los videojuegos, los palestinos rompen las alambradas e invaden territorio israelí. Después, aparecen los hombres deambulando por las rutas del sur de Israel y por las calles antes tranquilas del kibutz Nir Oz, en el que vivían los Bibas Silberman.

Ben-Tasgal aportó su visión sobre la motivación de los atacantes: “Los terroristas de Hamas no gritaban frases de liberación, gritaban ‘Alá es grande’, lo que demuestra el interés de la invasión. Su lema es Palestina libre del río Jordán al mar. Esto quiere decir que quieren borrar del mapa a Israel y los judíos”, sostuvo en el documental.

La película está narrada por las voces de Luis Brandoni, Federico D´Elía y Cristina Pérez. También se escuchan las voces de Dana, hermana de Shiri, y su prima. Estas mujeres cuentan los últimos mensajes que intercambiaron con la familia. La hermana de Shiri lo cuenta y llora. “Primero estaban tranquilos y en un momento dejaron de contestar”, recordó en el documental.

El film ya fue visto
El film ya fue visto por 100.000 personas en las plataformas (Adrián Escandar)

Dana, además, recorrió la casa de sus padres y de su hermana en Nir Oz junto a Alfredo Leuco. En las imágenes se la ve a la mujer que camina por los restos de la vivienda quemada de sus padres. “El celular daba geolocalizado en Gaza, pero Iosi y Marguit murieron quemados aquí. Nos enteramos 15 días después por estudios que realizaron antropólogos sobre los restos de la casa”, explicó. Sólo quedó en pie la parrilla de Iosi, regalo de sus hijas para que pueda replicar los asados argentinos.

En el documental también da su testimonio Ofelia Roitman, secuestrada esa mañana del horror en Nir Oz. “Estaba encerrada en el cuarto de seguridad desde que sonó la alarma y empecé a escuchar gritos en árabes dentro de mi casa”, narró la mujer con una serenidad que sorprende.

La legisladora Graciela Ocaña fue
La legisladora Graciela Ocaña fue la que impulsó el reconocimiento al documental (Adrián Escandar)

“Me tiraron como una bolsa de papas arriba de un tractor. En ese momento vi pasar a Shiri en una moto con sus hijos en brazos - contó Ofelia-. Estaba muy blanca y vi una lágrima. Y después pasó y se fue”.

Roitman estuvo más de 50 días secuestrada en Gaza. Le daban media botella de agua por día. Su hijo Pablo le contó en una nota a Infobae que su mamá escribió sus impresiones del cautiverio en unas hojas que se perdieron cuando fue liberada.

