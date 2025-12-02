“Él se estaba durmiendo”: la insólita excusa de un conductor que fue detenido mientras manejaba borracho en la Ruta 5

El automovilista admitió haber consumido cerveza antes de tomar el volante y justificó su decisión por el cansancio de su acompañante

En un operativo realizado sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 244, en la provincia de Buenos Aires, agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detuvieron la marcha de un vehículo después de detectar una situación irregular. Un hombre fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó como resultado 2,24 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando en territorio bonaerense la tolerancia es cero para todos los conductores.

Durante el control, el personal de la ANSV procedió de acuerdo con el protocolo. De acuerdo con el diálogo que se escucha en el video, tras pedirle al conductor que retirara la boquilla utilizada para la prueba, le recordaron que no está permitido beber alcohol y manejar en la provincia.

Ante la consulta de los agentes, el hombre reconoció haber ingerido cerveza y no ocultó que había tomado antes de iniciar el viaje. “Sí, sí, tomé”, respondió cuando lo interrogaron sobre el consumo de bebidas alcohólicas.

La sanción incluyó la retención de la licencia, una multa de $1.700.000 y la posible inhabilitación para conducir hasta dos años

Los intentos de justificar su estado no se hicieron esperar. El conductor relató que la jornada había resultado agotadora y, luego de no tener una “noche buena”, aceptó el pedido de su acompañante para tomar el control del vehículo.

“Veníamos de trabajar y nos estamos dirigiendo hacia Buenos Aires. Él se estaba durmiendo y le dije: ‘Bueno, ¿querés que maneje yo?’. Manejé un rato y justo ahora caímos acá. Él tiene cero. Él no estaba tomando alcohol”, sostuvo frente a los agentes.

Además, el hombre explicó que provenían de Santa Rosa, La Pampa y se dirigían hacia la ciudad de Buenos Aires, con la intención de cubrir una distancia de alrededor de 600 kilómetros. Sin embargo, el control interrumpió el viaje.

Las consecuencias derivadas de este episodio fueron inmediatas. Los agentes retuvieron la licencia de conducir del hombre y labraron la infracción correspondiente. Asimismo, la sanción administrativa contempla una multa que trepa a cerca de $1.700.000 y la intervención de la Justicia, que podría disponer la inhabilitación para conducir hasta dos años.

La ANSV reiteró que el alcohol al volante altera la coordinación, disminuye la visión, afecta el juicio y ralentiza los reflejos. La normativa vigente sostiene que, en territorio bonaerense, conducir bajo los efectos del alcohol implica someter a riesgo la vida propia y la de terceros.

El peligro del alcohol al volante

En 2024, Argentina registró 4.054 muertes en siniestros viales, con el 22,1% de los casos vinculados al consumo de alcohol (Freepik)

Según datos de la ANSV, en Argentina fallecieron 4.054 personas en 3.394 siniestros viales durante 2024. Aunque la cifra ha disminuido desde 2017, cuando se registraron 5.611 muertes, luego de una leve alza en 2022, actualmente se observa el índice más bajo desde 2008, con la excepción del año de la pandemia debido a la reducción de la circulación.

De los incidentes con víctimas fatales, un 22,1% involucró a conductores que habían consumido alcohol.

El último estudio integral del Observatorio Vial de la Dirección Nacional de la ANSV, correspondiente a 2023, señaló que el 69,7% de quienes ingresaron a guardias hospitalarias tras un accidente vial admitió haber bebido alguna bebida alcohólica en las seis horas anteriores, y el 69,8% reconoció haber consumido dos bebidas alcohólicas distintas o bien una bebida alcohólica y un ansiolítico.

En cuanto al perfil de los conductores que afirmaron haber consumido alcohol antes de los accidentes, predominan los hombres (26,4%) y las personas entre 35 y 49 años (23,9%). Les siguen quienes tienen entre 26 y 34 años, con un 22,9%, y los menores de 25, con el 21%.

El análisis entre el consumo de alcohol y las consecuencias de los accidentes arroja que, en autos, el 14,3% resultó con lesiones graves, el 42,9% con lesiones moderadas y el 37,1% con lesiones leves; en motocicletas, se reportaron lesiones graves en el 12%, moderadas en el 55,2% y leves en el 32,2%.

En lo que va del año, la ANSV realizó 76.062 controles de alcoholemia, inspeccionando 3.262.137 vehículos y detectando 11.916 alcoholemias positivas, lo que representa solo el 0,4%. Esta proporción, que parece desentonar con lo reflejado en los estudios, cuestiona la efectividad de los controles, ya que muchos conductores logran evitarlos al identificar su ubicación con antelación.

En la actualidad, 18 provincias argentinas aplican la Ley de Alcohol cero al volante: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Luis, Tierra del Fuego y Tucumán.