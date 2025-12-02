Sociedad

El Gobierno porteño comenzó un proyecto para remodelar las calles del barrio de La Boca

Se trata de una obra pública que transformará los históricos “sube y baja” de algunas zonas. Buscan incorporar trayectos peatonales más seguros y accesibles para personas con movilidad reducida

La remodelación de calles en
La remodelación de calles en La Boca incluye la ampliación de aceras, rampas y eliminación de desniveles para mejorar la accesibilidad

El barrio de La Boca comenzó a vivir una transformación de su espacio público tras el lanzamiento del proyecto “Caminabilidad La Boca”, diseñado para ofrecer calles y veredas más accesibles y seguras. La iniciativa busca mejorar la experiencia tanto de quienes residen en la zona como de quienes la visitan, mediante la remodelación de 16 cuadras, con intervenciones que incluyen la ampliación de aceras, la incorporación de rampas y la modernización de la iluminación.

De acuerdo con el comunicado oficial del gobierno porteño, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana lidera los trabajos que se centran en tres calles clave: Irala (desde Avenida Martín García hasta Brandsen), Brandsen (entre Avenida Regimiento de Patricios y Poliza) y Aráoz de Lamadrid (desde Irala hasta el tradicional paseo Caminito).

Esta intervención integral contempla el ensanche de veredas, la eliminación de desniveles y mejoras en las conexiones peatonales, medidas que se diseñaron en conjunto con vecinos y representantes del sector.

La iniciativa contempla la construcción
La iniciativa contempla la construcción de 58 vados y 14 rampas, sumando 7.700 metros cuadrados de espacio público accesible

Las acciones buscan responder a una problemática histórica del barrio: las veredas elevadas y la existencia de rejillas que complicaban la circulación, sobre todo para personas con movilidad reducida. De acuerdo con el comunicado oficial, se prevé la construcción de 58 vados y la habilitación de 14 rampas adicionales, alcanzando un total de 7.700 metros cuadrados de espacio público accesible.

Nuestro compromiso es transformar el espacio público para que todos puedan transitar de manera segura, cómoda e inclusiva. La Boca merece calles y veredas pensadas para las personas”, sostuvo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

Además de la accesibilidad, el plan incluye la instalación de nueva luminaria en toda la traza prevista y la ampliación de superficies absorbentes, un aspecto relevante en una zona frecuentemente afectada por anegamientos producto de lluvias. El proyecto también contempla la optimización del sistema de captación pluvial, un paso clave para responder a una demanda recurrente de vecinos y comerciantes.

El proceso de planificación y diseño no se realizó de manera unilateral. Autoridades del Gobierno porteño promovieron espacios de intercambio con habitantes de La Boca, quienes acercaron propuestas y sugerencias enmarcadas dentro de las políticas de participación ciudadana.

La modernización de la iluminación
La modernización de la iluminación y la ampliación de superficies absorbentes buscan prevenir anegamientos en zonas críticas de La Boca

Esta metodología permitió adaptar cada intervención a las necesidades concretas de la población local y definir prioridades, desde el desacople de desniveles hasta la señalización de cruces peatonales. El resultado es una integración más fluida entre puntos emblemáticos del barrio, como Martín García, Brandsen y Caminito.

Los trabajos sobre la calle Irala ya están en marcha, mientras que las obras en Brandsen y Aráoz de Lamadrid se retomarán el próximo año. Las tareas involucran tanto la logística de obra pública como la coordinación intersectorial, debido a la densidad residencial y la alta circulación de turistas en la zona.

“Con este proyecto, la Ciudad avanza en obras concretas para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos de La Boca, priorizando la seguridad de los peatones, la inclusión de todos los vecinos y la puesta en valor del espacio público”, aseguraron desde el gobierno porteño a través del comunicado oficial.

El Gobierno porteño realiza obras en la autopista Dellepiane

El proyecto de transformación de la autopista Dellepiane incluye la refuncionalización de los accesos y egresos, así como la creación de un corredor exclusivo para el Metrobus en el centro de la traza, que se extenderá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobus de la AU 25 de Mayo. Este corredor, de doble mano, contará con seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón, lo que impedirá la convivencia entre colectivos y vehículos particulares.

Entre las novedades, se prevé la construcción de nuevas pasarelas elevadas que facilitarán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y conectarán los laterales del parque lineal. Estas estructuras estarán equipadas con señalización, iluminación renovada y rampas de acceso con pendientes suaves, garantizando la accesibilidad para todos los usuarios.

Las obras también abarcan la ejecución de nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur, entre Piedra Buena y Rucci, con el propósito de dar continuidad al trazado por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, puntos donde actualmente los puentes interrumpen la circulación a seiscientos metros de General Paz.

Como parte integral de la renovación, se desarrollará un parque lineal de cuatro kilómetros que incluirá canchas deportivas, pista de atletismo, áreas de juegos, postas aeróbicas y un extenso corredor verde con senderos para caminar o correr y bicisendas.

La Boca Gobierno porteño Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Caminabilidad La Boca

