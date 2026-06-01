Continúa la advertencia violeta por niebla en el AMBA: cómo estará el tiempo durante la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que comienza una semana marcada por la nubosidad y temperaturas entre los 9℃ y los 20℃ en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el parte oficial, se espera que las condiciones se mantengan estables, con escasa probabilidad de lluvias y vientos leves predominando desde el sector este. Además, rige una advertencia violeta por niebla en el AMBA y en algunas provincias.
De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes comenzó con neblinas, temperaturas mínimas de 9℃ y máximas de 16℃. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 0% y el 10% para esta mañana, mientras que los vientos oscilan entre 13 y 22 km/h.
PUBLICIDAD
El martes, la nubosidad persistirá durante toda la jornada, sin registro de lluvias y con temperaturas que oscilarán entre 10℃ y 15℃. Los vientos continuarán provenientes del este, con intensidades similares al día previo.
Para el miércoles, el organismo anticipó un escenario de cielo mayormente nublado, con temperaturas que ascenderán levemente: la mínima será de 12℃ y la máxima alcanzará los 17℃. Los vientos disminuirán en intensidad, sin ráfagas previstas.
PUBLICIDAD
El jueves y el viernes, la tendencia se mantendrá, con temperaturas moderadas y nula probabilidad de precipitaciones. El SMN prevé máximas de 18℃ y 20℃ respectivamente, mientras que las mínimas se ubicarán en 13℃ y 14℃. La dirección del viento continuará siendo del este, con velocidades entre 7 y 12 km/h.
Durante el fin de semana, el sábado y el domingo, las condiciones meteorológicas no presentarán grandes cambios. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la nubosidad será variable, las lluvias seguirán ausentes o solo podrían aparecer en porcentajes mínimos (0% a 10%) y las temperaturas máximas rondarán los 19℃ y 15℃.
PUBLICIDAD
El parte oficial cubre a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el resto del AMBA, donde la población experimentará una semana sin eventos climáticos extremos. La estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias relevantes destacan como los principales rasgos del período.
Respecto a la provincia de Buenos Aires, se registran grandes bancos de niebla por estas horas, con lo cual se pide extremar precauciones a la hora de conducir. Por la tarde, el cielo estará mayormente cubierto.
PUBLICIDAD
Las condiciones serán similares hasta el jueves, donde se anticipan chaparrones en el oeste y suroeste bonaerenses. Luego, volverá el cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.
Las alertas y advertencias en el resto del país
Por otro lado, el SMN informó que no hay alertas meteorológicas en todo el país, ya sea por tormentas, lluvias, nevadas o vientos fuertes. Sin embargo, rige una advertencia violeta por nieblas para la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, este de Formosa, Chaco y Santa Fe.
PUBLICIDAD
Este tipo de llamado de atención refiere a fenómenos como la niebla, el polvo, el humo o la ceniza volcánica, “que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”. En estos casos, las recomendaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional son las siguientes:
- Evitá circular.
- Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
- Encendé las luces bajas y las antiniebla.
- Reducí la velocidad.
- En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
- Mantenete informado por las autoridades.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD