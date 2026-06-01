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Continúa la advertencia violeta por niebla en el AMBA: cómo estará el tiempo durante la semana

El SMN indicó que hay grandes bancos de niebla en Buenos Aires y en la zona del Litoral argentino

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Vista frontal del Obelisco de Buenos Aires cubierto por una densa niebla nocturna, rodeado por edificios urbanos y farolas encendidas a los lados.
El SMN señaló que se mantiene la densa niebla en el AMBA y el Litoral (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que comienza una semana marcada por la nubosidad y temperaturas entre los 9℃ y los 20℃ en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Según el parte oficial, se espera que las condiciones se mantengan estables, con escasa probabilidad de lluvias y vientos leves predominando desde el sector este. Además, rige una advertencia violeta por niebla en el AMBA y en algunas provincias.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes comenzó con neblinas, temperaturas mínimas de 9℃ y máximas de 16℃. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 0% y el 10% para esta mañana, mientras que los vientos oscilan entre 13 y 22 km/h.

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El martes, la nubosidad persistirá durante toda la jornada, sin registro de lluvias y con temperaturas que oscilarán entre 10℃ y 15℃. Los vientos continuarán provenientes del este, con intensidades similares al día previo.

Para el miércoles, el organismo anticipó un escenario de cielo mayormente nublado, con temperaturas que ascenderán levemente: la mínima será de 12℃ y la máxima alcanzará los 17℃. Los vientos disminuirán en intensidad, sin ráfagas previstas.

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Gráfico de pronóstico del tiempo semanal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mostrando íconos del cielo, temperaturas, probabilidades de lluvia y dirección del viento
Radio Brisas presenta el pronóstico extendido para Mar del Plata, indicando días con nubosidad variable y temperaturas moderadas sin probabilidad de precipitaciones significativas.

El jueves y el viernes, la tendencia se mantendrá, con temperaturas moderadas y nula probabilidad de precipitaciones. El SMN prevé máximas de 18℃ y 20℃ respectivamente, mientras que las mínimas se ubicarán en 13℃ y 14℃. La dirección del viento continuará siendo del este, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Durante el fin de semana, el sábado y el domingo, las condiciones meteorológicas no presentarán grandes cambios. El Servicio Meteorológico Nacional señaló que la nubosidad será variable, las lluvias seguirán ausentes o solo podrían aparecer en porcentajes mínimos (0% a 10%) y las temperaturas máximas rondarán los 19℃ y 15℃.

El parte oficial cubre a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el resto del AMBA, donde la población experimentará una semana sin eventos climáticos extremos. La estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias relevantes destacan como los principales rasgos del período.

Respecto a la provincia de Buenos Aires, se registran grandes bancos de niebla por estas horas, con lo cual se pide extremar precauciones a la hora de conducir. Por la tarde, el cielo estará mayormente cubierto.

Las condiciones serán similares hasta el jueves, donde se anticipan chaparrones en el oeste y suroeste bonaerenses. Luego, volverá el cielo mayormente nublado y sin precipitaciones.

Las alertas y advertencias en el resto del país

Mapa meteorológico de Argentina mostrando zonas en alerta con colores verde y morado para el 1 de junio. Incluye controles de zoom y fecha de emisión
El SMN indicó advertencia violeta por nieblas en el este del país.

Por otro lado, el SMN informó que no hay alertas meteorológicas en todo el país, ya sea por tormentas, lluvias, nevadas o vientos fuertes. Sin embargo, rige una advertencia violeta por nieblas para la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, este de Formosa, Chaco y Santa Fe.

Este tipo de llamado de atención refiere a fenómenos como la niebla, el polvo, el humo o la ceniza volcánica, “que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”. En estos casos, las recomendaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional son las siguientes:

  • Evitá circular.
  • Si la niebla te sorprende durante la conducción, mantené distancia entre vehículos y no sobrepases a otros.
  • Encendé las luces bajas y las antiniebla.
  • Reducí la velocidad.
  • En cuanto puedas, estacioná en un lugar seguro. No lo hagas sobre banquinas o calzadas.
  • Mantenete informado por las autoridades.

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