Encontraron en el río Paraná el cuerpo de la gendarme que cayó al agua en Rosario

El cuerpo de la gendarme Caren Itatí Ojeda fue hallado este domingo en el río Paraná (Rosario3)

Luego de tres días de intensa búsqueda, la Prefectura Naval y el Ministerio de Seguridad confirmaron que el cuerpo hallado este domingo en el río Paraná corresponde a Caren Itatí Ojeda, la gendarme de 32 años que desapareció cuando se arrojó a nadar con sus amigos. Unos civiles divisaron el cadáver cerca de la Estación Fluvial de Rosario y activaron las alarmas. Horas después, un procedimiento coordinado entre diversas fuerzas logró extraer e identificar a la víctima.

Según informó el portal Rosario3, antes del trágico desenlace, la joven oficial oriunda de Corrientes compartía la tarde junto a un grupo de amigos en el parador Isla Verde, en isla La Invernada. Tras lanzarse al agua, Ojeda fue la única que no regresó a la superficie, lo que desencadenó la inmediata intervención de unidades de rescate y rastrillaje.

La desaparición ocurrió el jueves pasado, aunque el cuerpo fue hallado recién tres días después y varios kilómetros río abajo. La Prefectura Naval Argentina lideró los operativos, apoyada por otros organismos provinciales y municipales. Desde que se reportó la desaparición, equipos especializados recorrieron la zona entre la isla La Invernada y el área urbana de Rosario con patrullas y embarcaciones.

El rastreo cobró un giro cuando, cerca del mediodía de ayer, testigos alertaron sobre la presencia del cuerpo flotando. Personal de Prefectura confirmó que se trataba de una mujer y notificó al Ministerio de Seguridad, que gestionó el procedimiento de identificación.

La noticia del hallazgo generó conmoción tanto en Corrientes, provincia natal de la víctima, como en la comunidad de Rosario, donde Ojeda se desempeñaba laboralmente.

La joven fue encontrada después de cuatro días de búsqueda (Télam)

Encontraron el cuerpo de un adolescente en el río Paraná

A mediados del mes pasado, un adolescente de 15 años cayó al río Paraná mientras compartía un momento de ocio con amigos. Desde entonces, se desplegó una intensa búsqueda, que finalizó días después cuando encontraron su cuerpo.

El incidente ocurrió el 16 de octubre, alrededor de las 15, en un tramo donde la orilla suele ser frecuentada por pescadores y jóvenes del barrio. Según las primeras reconstrucciones, el grupo de amigos se subió a una canoa de uso habitual en la zona, utilizada por pescadores locales. Durante la travesía, uno de los adolescentes perdió el equilibrio y cayó al agua.

Sus compañeros intentaron ayudarlo sin éxito. La falta de aptitudes para la natación y la fuerza de la corriente complicaron toda posibilidad de rescate improvisado. Ante la desesperación, los presentes avisaron de inmediato a las autoridades.

La intervención de la Prefectura Naval Argentina fue rápida. Se desplegaron varias embarcaciones, con equipos preparados para rastrear desde la superficie y desplegar recursos adicionales según el avance de la búsqueda.

Con el correr de las horas, la Prefectura amplió el operativo. Embarcaciones con personal especializado patrullaban el perímetro, mientras se preparaba el trabajo de buzos tácticos para la jornada siguiente en caso de no encontrar al adolescente a la luz del día.

Tras un importante despliegue de embarcaciones y buzos tácticos, además del uso de equipamiento avanzado para tareas de rastreo subacuático, Prefectura Naval Argentina comunicó que encontraron el cadáver pasadas las 8.30 del 19 de octubre, en una zona cercana al Club Náutico, cerca de la toma de agua, a la altura de calle San Luis y la ribera del río.

Luego del descubrimiento del cuerpo, se activaron los protocolos correspondientes: el cuerpo fue retirado del agua y puesto a disposición del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación. Las pericias a cargo de la Fiscalía permiten establecer las condiciones del fallecimiento y confirmar la identidad de la víctima.