Llega la serie animada de Mafalda, una aventura única para la cultura argentina

Gastón Corali habló a fondo sobre el proceso de llevar adelante la serie animada de Malfada, bajo la dirección de Juan José Campanella (Infobae a las Nueve - Infobae en Vivo)

Mafalda, la entrañable niña argentina que conquistó al mundo desde las tiras de Quino, está a punto de vivir una nueva vida en la pantalla. Netflix prepara la primera serie animada basada en la histórica historieta, con producción de Juan José Campanella y la participación clave de Gastón Gorali, co-guionista y productor del proyecto, además de co-fundador del estudio de animación Mundo Loco CGI. Mientras crece la expectativa con las primeras imágenes reveladas, Gorali compartió en Infobae a las Nueve (Infobae en Vivo) la trastienda de un sueño cumplido y las anécdotas que unen a Quino, Campanella y el equipo de Metegol en esta aventura única para la cultura argentina.

El germen de la serie animada nació mucho antes de que el proyecto fuera una realidad. Gorali recordó el clima de vértigo y creatividad que vivió el estudio durante la producción de Metegol, la película animada que revolucionó la industria local y que implicó una inesperada visita del padre de Mafalda. “El estudio estaba lleno de animadores, programadores, técnicos y artistas de todo el mundo. Cuando Quino entró, todos se pararon en una ovación. Fue conmovedor”, relató Gorali. El dibujante, acostumbrado al lápiz y el papel, se animó por primera vez a tomar un lápiz digital profesional. “Dijo: ‘Bueno, yo no sé si voy a poder dibujar así’”, recordó el animador, entre risas. Nadie imaginaba que, años más tarde, esa semilla de admiración mutua daría lugar a un proyecto que haría historia.

El vínculo con Mafalda siguió latente en el estudio. Gorali recordó que el libro completo de Mafalda, ese volumen que reúne diez años de la tira, siempre estuvo en la recepción del estudio, a disposición de invitados y del equipo. “Un día estoy caminando, pasando de un lado a otro del estudio y me quedo mirándolo... la tapa gastada en blanco por la cantidad de sol que le daba todos los días. Y digo: ‘Es esto, ¿cómo no estamos llevando esto a nuevas generaciones?’”, cuenta. De inmediato, llamó a Campanella, como había hecho años antes para Metegol, y le propuso la idea. “Me dice: ‘Sí, esto es lo primero que yo amé, lo primero que descubrí’.”

La icónica Mafalda de Quino se convierte en serie animada bajo la dirección de Juan José Campanella y la producción de Gastón Gorali, con estreno previsto en Netflix para el próximo año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gorali cuenta que, aunque Campanella después de Metegol había afirmado que nunca más dirigiría animación por lo agotador del proceso, el desafío de Mafalda fue irresistible. “Tengo un gran poder de convencimiento”, bromeó Gorali. Y agregó que la clave fue encontrar el proyecto adecuado para que Campanella volviera a la animación.

El proyecto Mafalda comenzó a gestarse hace tres años, mucho después de la visita de Quino. “No estaba el proyecto. Para nada”, aseguró el productor. El trabajo previo con Metegol, basado en un cuento de Roberto Fontanarrosa, otro gigante de la cultura argentina, sirvió de antecedente. A su vez, Gorali explicó que no es fanático del fútbol en sí, pero sí de las buenas historias, y que el cuento original de Fontanarrosa fue una inspiración desde lo narrativo, más allá del deporte.

La adaptación de Mafalda al formato de serie animada requirió un trabajo minucioso. “Tomamos las dos mil tiras que hizo Quino, las catalogamos todas en una base de datos y trabajamos por temáticas con cada una de las tiras y por supuesto, se crea por sobre eso. Juan es el showrunner, es el guionista principal. Somos un equipo de guionistas donde trabajó mucho talento de Argentina.” Y sumó: “Está en plena producción. Sale el año que viene la primera temporada de 10 capítulos”.

La iconicidad de Mafalda sigue viva con una próxima serie animada. (Crédito: Netflix)

Sobre el fenómeno de la conocida historieta, Gorali destacó su universalidad: “Vos pensá en Mafalda, no había Internet, no había redes, no había nada. ¿Cómo hacían en todo Latinoamérica, en España, en Italia, en Francia para ser fanáticos? Eso habla de la calidad del material, de la vigencia y de la genialidad de la obra de Quino”.

En plena producción, la serie se perfila como uno de los lanzamientos más ambiciosos de la animación argentina contemporánea. Con Campanella como showrunner y un equipo de guionistas y artistas locales, el proyecto busca llevar el legado de Quino a nuevas generaciones y al público global, respetando el espíritu, la vigencia y la mirada única de la historieta original.

“Arrancamos con Fontanarrosa y estamos ahora cerrando con la obra de Quino, me parece que es un círculo para nuestro estudio y para la creación de Argentina para el mundo. No te olvides que Metegol se vio en más de cincuenta países", aseguró.

Mientras el público espera el estreno y las primeras imágenes ya circulan en redes, Mafalda, la serie se perfila como uno de los lanzamientos más ambiciosos y esperados de la animación argentina, preparada para conquistar a nuevas generaciones y reafirmar el legado de Quino en el siglo XXI. El equipo detrás del proyecto, con Gorali y Campanella a la cabeza, celebra el privilegio de llevar adelante una de las historias más queridas de la cultura argentina y demostrar, una vez más, que Mafalda está más viva que nunca.

Gastón Gorali, cofundador de Mundo Loco CGI junto a Juan José Campanella, revela los detalles de la nueva serie animada de Mafalda para Netflix. Una charla sobre los desafíos de la industria en Argentina y el legado inmortal de Quino

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