Una mujer fue arrollada por un tren en Bahía Blanca: sufrió la amputación de ambas piernas y está en terapia intensiva

Un testigo afirmó que el maquinista accionó la bocina para alertarla, pero la víctima no escuchó nada

El accidente ferroviario ocurrió en
El accidente ferroviario ocurrió en las vías de Corrientes, entre Brandsen y General Paz, en la ciudad de Bahía Blanca (La Nueva)

Una joven resultó gravemente herida al ser atropellada por una formación ferroviaria en la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires. El episodio ocurrió en las vías ubicadas en Corrientes, entre Brandsen y General Paz.

De acuerdo con el testimonio de un testigo recogido por el medio bahiense La Nueva, la joven caminaba sobre los rieles sin advertir la proximidad del tren. El siniestro ocurrió en la tarde del viernes.

El maquinista habría accionado la bocina en varias oportunidades a modo de señal de alarma. Sin embargo, la mujer, de acuerdo con la misma fuente, “no registró nada” y continuó avanzando a lo largo de la vía. El observador declaró además que ignora si la joven llevaba auriculares puestos, aunque su conducta permitía intuir que no escuchó las señales de advertencia por parte del conductor de la formación.

La joven, de entre 20
La joven, de entre 20 y 30 años, fue trasladada inconsciente al Hospital Leónidas Lucero en estado crítico y con pronóstico reservado (La Nueva)

Ante la situación, el maquinista aplicó el freno de emergencia cuando advirtió la presencia de la mujer sobre los rieles. La maniobra resultó insuficiente: el tren impactó a la víctima y la arrastró varios metros.

Personal médico y oficiales de la policía, junto con agentes de Tránsito, acudieron al lugar para asistir a la víctima y resguardar el área.

Según los primeros datos médicos recogidos por La Nueva, la joven -cuya edad se estima entre 20 y 30 años- padeció una amputación traumática de ambas piernas a la altura de las rodillas, además de una herida importante en el “cuero cabelludo”.

Fue trasladada de inmediato en estado de inconsciencia al Hospital Municipal Leónidas Lucero, donde ingresó conectada a un respirador y en estado crítico. Allí fue derivada rápidamente al quirófano para una intervención quirúrgica de urgencia.

En el parte médico difundido esta mañana, voceros del hospital informaron que la paciente continúa en la sala de terapia intensiva, con asistencia mecánica respiratoria y bajo monitoreo constante.

El cuadro persiste “estable dentro de la gravedad”, según señalaron desde el centro de salud. Desde el primer momento, la joven sigue bajo atención permanente y el pronóstico se mantiene reservado.

Durante el despliegue de las tareas de emergencia, la zona donde ocurrió el siniestro quedó con circulación restringida. Se mantuvo cortado el paso entre General Paz y Corrientes y se recomendó evitar ese sector mientras se realizaban los trabajos de auxilio y las primeras pericias. También el paso a nivel de Lavalle permaneció interrumpido para el tránsito vehicular.

La investigación para esclarecer las circunstancias del incidente está en curso. Las autoridades continúan indagando los motivos por los cuales la joven caminaba sobre las vías y si alguna situación particular provocó que no advirtiera el tren en movimiento.

Se descarriló una formación del tren Sarmiento en Liniers

Un tren de la línea Sarmiento descarriló cerca de la estación Liniers, dejando 19 heridos y generando demoras en el servicio

Un tren de la línea Sarmiento sufrió un descarrilamiento en las inmediaciones de la estación Liniers, a aproximadamente 100 metros del paso a nivel situado en el cruce de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia. El incidente tuvo lugar semanas atrás. Como consecuencia, los pasajeros debieron abandonar la formación; el hecho dejó un total de 19 heridos, de los cuales nueve fueron derivados a centros de salud.

Frente a la situación y de manera preventiva, los Bomberos de la Ciudad intervinieron con dos dotaciones estándar, un grupo especial de rescate, un puesto de comando y una unidad médica.

Aunque se produjo el descarrilamiento, la formación logró mantenerse erguida. En total, 19 personas recibieron atención por parte de operarios del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Minutos antes de las 18, y luego de varias horas con la prestación suspendida, los servicios retomaron la actividad desde la Estación Once; lo hicieron con demoras y sin detenerse en Liniers. El tramo comprendido entre Moreno y Castelar continuó funcionando normalmente.

En cuanto a los heridos, nueve debieron ser trasladados: cuatro al hospital Santojanni, dos al Vélez Sársfield, dos al Álvarez y uno al Grierson. Los otros diez lesionados fueron asistidos en el sitio.

El SAME acudió al llamado de emergencia con un importante operativo, que incluyó 40 móviles y su respectivo personal sanitario. A pesar de las heridas, ninguna representó gravedad.

