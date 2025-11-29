Triple choque en Mataderos: demoraron a uno de los conductores y se quedó dormido en el patrullero

El accidente ocurrió este sábado a las 5:30 de la mañana (Captura TN)

Un violento choque en cadena ocurrió este sábado por la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde un auto que circulaba de forma imprudente impactó contra otros dos vehículos y dejó a uno de los conductores hospitalizado.

De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro se produjo en Emilio Castro al 6400, en el barrio de Mataderos, cerca de las 5:30 horas.

Un taxi y un Citroën Cactus blanco permanecían detenidos ante la luz roja del semáforo cuando un Logan los impactó por detrás. El taxi fue el más afectado: salió despedido hacia la derecha, se incrustó contra el cordón y terminó con el paragolpes destrozado. Además, el conductor tuvo que ser trasladado hacia el Hospital Donación Francisco Santojanni debido a las heridas sufridas por la violencia del impacto.

El conductor que protagonizó el accidente, dentro del patrullero.

El hombre que provocó el accidente quedó detenido en el patrullero de la Policía de la Ciudad, a la espera de la autorización del control de alcoholemia. En las imágenes se lo puede ver durmiendo.

“Estábamos esperando el semáforo, que estaba en rojo. El taxi estaba atrás mío, y el conductor del Renault le impactó con todo al taxi. Se llevó la peor parte. Ni siquiera lo pude ver, sentí el ruido del impacto y acto seguido, me chocó a mí. Lo arrastró al auto dos metros, más o menos“, relató al respecto el conductor del Citroën.

Y agregó: “La peor parte se la llevó el taxi. Lo mío fue un susto, pudo haber sido peor”. Según la víctima, el conductor del vehículo que protagonizó el accidente estaba en un evidente estado de “ebriedad”.

“No estaba en estado óptimo para conducir, obviamente. Es un inconsciente la verdad”, cerró.

Así terminó el Logan tras el choque en cadena.

Esta mañana se registró otro incidente en el barrio porteño de Liniers. En la calle Oliden al 550, a pocas cuadras del triple choque ocurrido en Mataderos, dos vehículos volvieron a colisionar.

Según las primeras informaciones, un taxi que trasladaba a tres pasajeros sufrió un desperfecto mecánico, lo que provocó que el chofer perdiera el control y embistiera a un Ford Fiesta que estaba estacionado sobre el puente.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió a cuatro personas en el lugar; entre ellos, una mujer que viajaba en el taxi y tuvo que ser trasladada al hospital Santojanni.

La calle Oliden permanece completamente cortada al tránsito. En tanto, al conductor del taxi se le realizará un control de alcoholemia.

Tragedia en Monserrat: murieron dos personas y hay dos heridos de gravedad tras un fuerte choque

El cruce de la Avenida Belgrano y Avenida Huergo, ubicado en el barrio porteño de Monserrat, se convirtió ayer a las 20:40 en escenario de una colisión múltiple que dejó un saldo trágico: dos mujeres fallecidas y dos heridos de gravedad. El accidente involucró a una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Citroën C3. Además, intervino una bicicleta, que transitaba por la zona y no pudo esquivar el impacto de los dos vehículos.

Entre las víctimas fatales se identificó a una ciclista de 27 años, con trauma grave de cráneo, que fue trasladada en ambulancia privada hacia el Hospital Argerich, y luego falleció en el shock room. La otra fallecida fue una mujer de 24 años, que viajaba en el C3 cuando ocurrió el impacto contra la camioneta y luego colisionó, primero contra un semáforo y después terminó su recorrido ante un árbol. Sus nombres no trascendieron.

En el caso de los dos heridos graves, que viajaban en la Amarok, se conoció que son una mujer de 34 años y un hombre de 47. Según las autoridades, fueron atendidos en el lugar y trasladados por el SAME (inmovilizados con tabla rígida y collar cervical) también hacia el Argerich, en grave estado y con politraumatismos.

Además, participaron en las tareas de rescate y control del área, personal de Bomberos de la Ciudad, de las dotaciones de Puerto Madero y San Telmo, Policía de la Ciudad, perteneciente a la Comuna 1 Norte (Comisaría 1D, a cargo de Leandro Páez) y el personal de la Científica para realizar las pericias correspondientes.