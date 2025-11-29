Tragedia en Entre Ríos: se incendió una casa por un cigarrillo, murió un hombre y otro fue internado en grave estado

El siniestro en Entre Ríos se habría originado por un cigarrillo encendido que prendió fuego un colchón en la vivienda (Elonce)

Un incendio devastador sacudió la ciudad de San José de Feliciano, en la provincia de Entre Ríos, en la noche del viernes. Dejó como saldo la muerte de un hombre de 48 años y otro herido de gravedad.

El siniestro tuvo lugar en una vivienda situada en la intersección de calle Federación y República Oriental, un punto residencial donde los vecinos, alertados por las llamas que salían del interior del domicilio, optaron por dar aviso de inmediato a los Bomberos Voluntarios, indicaron medios locales como Elonce y Ahora.

Las llamadas de auxilio movilizaron rápidamente a los equipos de emergencia. Al arribar, los bomberos desplegaron un intenso operativo para controlar el fuego, que se encontraba avanzando por distintos sectores de la casa.

Una vez sofocado el incendio, el panorama resultó sombrío: en el interior, las autoridades confirmaron la presencia de un hombre sin vida, quien permanecía dentro de la vivienda al momento en que el fuego se propagó.

Además, otro hombre de 42 años, identificado como habitante del inmueble, logró escapar, aunque sufrió quemaduras de diversa consideración. Personal médico lo trasladó con urgencia en ambulancia al hospital local, donde recibió atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

La causa del incendio habría sido accidental. Según declaraciones atribuidas a fuentes oficiales por Diario UNO, el sobreviviente relató que el siniestro comenzó luego de que un cigarrillo encendido entrara en contacto con un colchón, lo cual provocó la rápida difusión de las llamas en el ambiente.

Esta explicación brindó un indicio sobre la mecánica del hecho, aunque la Fiscalía en turno dispuso el traslado del cuerpo de la víctima fatal a la Morgue Judicial de la ciudad de Concordia para la correspondiente autopsia. El procedimiento tiene como propósito precisar las causas del fallecimiento y aportar elementos clave a la investigación en curso.

La escena del incendio fue intervenida también por peritos en incendios, efectivos de Criminalística y agentes de la policía local, quienes ejecutaron las tareas de rigor. Recolectaron muestras, tomaron fotografías y procedieron a documentar el estado en el que quedó el inmueble después del siniestro. Estas actuaciones permitirán reconstruir con detalle lo ocurrido en la fatídica noche que estremeció a San José de Feliciano.

Una nena de 8 años murió por un incendio en Río Negro

En Río Negro, una niña de 8 años murió tras un incendio en su vivienda, donde permanecía sola mientras su padre trabajaba

La mañana del pasado miércoles en la localidad de Allen, provincia de Río Negro, estuvo signada por un hecho trágico. Un incendio devastador en una casa ubicada en la calle Campetella, entre Alta Tensión y Puerto Argentino, movilizó rápidamente a Bomberos, Defensa Civil y personal policial, que intentaron rescatar sin éxito a una niña de ocho años que perdió la vida.

Según el parte oficial, todo se desencadenó alrededor de las 9:59, cuando agentes de motos BMA que patrullaban en moto identificaron el incendio y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia.

La noticia de que una menor de ocho años seguía en el interior conmocionó a los vecinos. El inmueble, de dos plantas, ya se encontraba tomado por el fuego y, en el exterior, el clima de desesperación se hacía más notorio entre quienes miraban.

El operativo de rescate estuvo a cargo del personal de Bomberos, bajo la coordinación de Martín Omar. Paralelamente, se requirió de urgencia la llegada de una ambulancia por el delicado estado de la menor.

Aunque lograron rescatarla del primer piso, la niña sufrió quemaduras severas. Fue llevada al hospital local con custodia policial y catalogada en código rojo debido a la gravedad de su estado.

Durante el control de la situación, acudió al lugar la fiscal Laura Olea desde la fiscalía de turno. Ella confirmó en el hospital que la menor había fallecido y solicitó que un médico policial se presentara para completar los trámites legales pertinentes.

El padre de la niña, identificado como J.G., albañil y único a cargo de su custodia, experimentó una descompensación mientras duraba el operativo, por lo que también necesitó ser atendido por los servicios de emergencia.

Familiares y vecinos relataron que la pequeña se quedaba cada mañana sola en la vivienda, ya que su padre debía salir por motivos laborales.

El operativo se extendió con el despliegue de dos dotaciones adicionales de Bomberos bajo el mando del Sargento Ayudante Andrada.

Las investigaciones iniciales apuntaron a una conexión de gas clandestina como posible origen del fuego. La explosión alcanzó al menos a cuatro garrafas, lo que favoreció la expansión del incendio a ambos niveles del domicilio. Aun así, las causas precisas se esclarecerán cuando el Gabinete de Criminalística realice los peritajes correspondientes.