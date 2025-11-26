Tragedia en Río Negro: una nena de 8 años murió en un incendio tras quedar atrapada en su casa

El padre de la niña, único responsable de su custodia, sufrió una descompensación y recibió asistencia médica durante el operativo (ANAllen)

La mañana de este miércoles en la localidad de Allen, en la provincia de Río Negro, estuvo marcada por una tragedia. En la calle Campetella, en el tramo comprendido entre Alta Tensión y Puerto Argentino, un trágico incendio en una vivienda movilizó a equipos de Bomberos, Defensa Civil y personal policial, en una carrera contrarreloj para salvar a una menor de ocho años, quien finalmente murió.

De acuerdo con la información oficial, todo comenzó cerca de las 9:59, cuando un patrullaje de motos BMA detectó el siniestro y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

La conmoción creció entre los vecinos al confirmarse que en el interior de la casa estaba una niña de 8 años. La vivienda, de dos plantas, se encontraba envuelta en llamas y la desesperación de las personas congregadas afuera era palpable.

Mientras el personal de Bomberos, bajo la coordinación de Martín Omar, combatía el fuego, se solicitó el arribo urgente de una ambulancia debido al estado crítico de la menor.

Una vez que pudieron rescatar a la menor, se confirmó que presentaba heridas graves producto de las quemaduras. Tras ser rescatada del primer piso, fue trasladada en código rojo al hospital local con acompañamiento policial.

Durante las tareas de control, se hizo presente la fiscal Laura Olea, desde la fiscalía de turno. La misma confirmó el fallecimiento de la pequeña de 8 años en el hospital. Luego se notificó a un médico policial para que concurra a la institución sanitaria para completar los procedimientos formales.

El padre de la menor, identificado como J.G., albañil y único responsable de la custodia de la niña, sufrió una descompensación durante el operativo y también requirió asistencia de emergencia.

Vecinos y familiares señalaron que la menor solía quedarse sola cada mañana, ya que su progenitor debía ausentarse por cuestiones laborales.

El despliegue continuó con la presencia de dos dotaciones adicionales de Bomberos encabezadas por el Sargento Ayudante Andrada.

Las primeras pericias apuntaron a una conexión de gas clandestina como posible detonante del incendio. La explosión afectó al menos a cuatro garrafas de gas, generando una rápida propagación del fuego en ambos niveles de la vivienda. Sin embargo, esto se determinará con exactitud cuando se realicen las tareas pertinentes, para eso se notificó al Gabinete de Criminalística.

Un hombre y su hija murieron en un incendio en La Plata

En La Plata, un hombre y su hija de 19 años murieron en un incendio en el barrio Altos de San Lorenzo, en octubre pasado

Un hombre y su hija, de 49 y 19 años, fallecieron en el barrio Altos de San Lorenzo, en La Plata, cuando un incendio devastó la vivienda que alquilaban. Las autoridades buscan esclarecer el motivo por el cual se inició el siniestro, ocurrido en octubre pasado.

El fuego tomó por sorpresa a los ocupantes de la casa ubicada en la calle 132, entre 83 y 84. Fuentes policiales precisaron que ambas víctimas residían allí desde hacía algunos meses. La noticia provocó conmoción entre los residentes de la zona, que observaron cómo los servicios de emergencia arribaban con un operativo que incluyó ambulancias, patrulleros y dotaciones de bomberos.

El despliegue comenzó a raíz de un llamado al 911, que generó la llegada inmediata del Comando de Patrullas y los bomberos especializados. Al arribar, los efectivos dialogaron con el dueño de la casa, Albino Pereyra, quien informó que la propiedad estaba rentada a las personas identificadas como D. G. A. y B. A. W.. Tanto Pereyra como los policías desconocían el origen del fuego y aguardaron el trabajo de los peritos para determinar qué lo provocó.

A pesar de la reacción rápida de los rescatistas, el desenlace resultó ineludible. Los primeros agentes en llegar colaboraron en las acciones de rescate hasta el ingreso de los bomberos. Para entonces, el incendio había causado daños severos en el interior y los esfuerzos no permitieron salvar con vida a los inquilinos. El equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) finalmente constató ambas muertes en el lugar y trasladó los cuerpos a la Morgue Judicial.

Los peritos de Bomberos elaboraron un primer informe que señala un desperfecto eléctrico como posible origen del incendio. La zona fue resguardada para que la Policía Científica intervenga y recoja material probatorio que confirme o descarte esa hipótesis inicial.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 7 dirige la investigación, establecida bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, y ordenó la intervención de todas las áreas técnicas especializadas para determinar las circunstancias del trágico episodio.