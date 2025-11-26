Violento accidente en Almagro: un colectivo de pasajeros chocó con una camioneta, que terminó volcada

La camioneta terminó volcada sobre la cinta asfáltica.

Un choque entre un colectivo de la Línea 2 y un camión provocó que el vehículo de carga volcara en la intersección de Colombres y Quito, en el barrio porteño de Boedo. El incidente dejó un saldo de 14 personas asistidas, algunas de las cuales comenzaron a ser derivadas a distintos hospitales.

Desde Policía de la Ciudad confirmaron a Infobae que el siniestro se produjo “entre una Mercedes Benz Sprinter, que volcó al chocar con el colectivo, que se encontraba en servicio".

Además, destacaron que Bomberos de la Ciudad cortó el suministro de ambos vehículos por prevención, “y auxiliaron a los involucrados, saliendo por sus propios medios los ocupantes del transporte de carga y también del colectivo”.

De acuerdo con los primeros reportes, el suceso originó la interrupción del tránsito y la movilización de varias ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). “El SAME derivó por politraumatismos al chofer de la camioneta y a un pasajero del colectivo a los hospitales Durand y Ramos Mejía, respectivamente”, indicaron a este medio.

El choque se produjo en una zona de intensa circulación en el sur de la ciudad de Buenos Aires, lo que generó demoras en el área y la presencia de personal de la Policía de la Ciudad para ordenar la circulación.

En tanto, el volcado del camión provocó la intervención de los bomberos, abocados a liberar la zona y verificar que no quedaran atrapados dentro de los vehículos involucrados.

Hasta el momento no se informó sobre víctimas fatales, pero las autoridades de la Ciudad permanecen en el lugar para continuar con las tareas de auxilio y realizar las pericias técnicas correspondientes. Se aguarda información oficial sobre el estado de los heridos y el avance de la investigación para determinar las causas del incidente.

Noticia en desarrollo...