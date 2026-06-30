Paraguay y Brasil firmaron un acuerdo que flexibiliza los requisitos para el transporte de cargas (Archivo)

Los ministros de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, y de Brasil, Mauro Vieira, firmaron un acuerdo para flexibilizar los requisitos de habilitación de empresas de transporte y sus vehículos que operan en la logística terrestre y de mercancías en zonas fronterizas, según informó la Cancillería en Asunción.

El acuerdo, denominado Protocolo Bilateral sobre Regulación del Transporte de Cargas Menores, se firmó durante la reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur (CMC), conocida también como Cumbre de Cancilleres, en la ciudad de Luque.

PUBLICIDAD

Este protocolo se aplica únicamente dentro de los límites de las localidades fronterizas de las ciudades paraguayas Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias (en el departamento de Alto Paraná), y la brasileña Foz de Iguazú, según detalló la Cancillería.

El acuerdo prevé facilidades para “los procesos para la emisión de licencias y permisos, aspectos aduaneros y operacionales” (Archivo)

El acuerdo prevé facilidades para “los procesos para la emisión de licencias y permisos, aspectos aduaneros y operacionales”, entre otros puntos.

Este tipo de protocolos fija reglas comunes para el transporte de cargas menores y busca simplificar los procedimientos administrativos y requisitos, de acuerdo con la web del Mercosur, bloque conformado por Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia, actualmente en proceso de adaptar su marco legal.

PUBLICIDAD

Este martes tendrá lugar la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, con la participación de los presidentes de los países miembros y de los mandatarios de Chile y Ecuador, que asisten como Estados asociados.

Paraguay, que ocupó la presidencia del Mercosur los últimos seis meses, entregará el liderazgo del bloque a Uruguay durante esta cumbre.