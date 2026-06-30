Economía

Para el economista Fernando Marull, “no estamos ni cerca del 2001 ni en Disneylandia como vende el Gobierno”

El experto habló de la economía a dos velocidades y el impacto del consumo y los salarios

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Marull habló del dato de actividad de abril

El economista Fernando Marull dialogó con Infobae en Vivo y se refirió a la actividad económica, que viene mostrando variaciones en “modo serrucho”. Sostuvo que la caída del salario y la aceleración de la inflación explicaron en gran medida el desempeño del primer trimestre, que, a su criterio, fue malo.

Cabe recordar que, según el Indec, la actividad económica cayó un 1,5% intermensual en abril, tras el repunte de marzo de 3,5 por ciento. La variación interanual fue del 1,6%, mientras que en lo que va del año acumula un leve crecimiento de 0,3%.

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Marull señaló que los datos de abril ya resultan “viejos” en el contexto económico actual. “Un poco lo que me parece que refleja ese dato de abril es la aceleración inflacionaria de los últimos meses, que básicamente hizo que caigan los salarios desde las elecciones de octubre de 2025 hasta marzo”, afirmó.

El economista Fernando Marull
El economista Fernando Marull

El economista explicó que “la inflación aceleró a niveles del 3% mensual, mientras que las paritarias estaban seteadas en un 1,5%”, lo que provocó una pérdida del poder adquisitivo. “Pensaban que después la inflación iba a bajar, y no pasó, subió. Entonces, eso hizo caer el salario. Eso explica ese serruchito”, sostuvo.

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Sobre la relación entre actividad y salarios, Marull indicó: “El 70% de la actividad mensual está explicada por el salario. El consumo es salario, empleo y crédito”. Para él, los datos de abril muestran un impacto negativo, pero “a partir de abril la inflación empezó a bajar y se firmaron paritarias nuevas”.

Consultado por la evolución reciente, señaló: “Mayo es rebote, junio para mí es rebote, porque la inflación bajó”. Sin embargo, advirtió que la economía argentina opera a “dos velocidades”, diferenciando entre sectores que muestran recuperación y otros que permanecen rezagados.

Sobre la divergencia en los indicadores de consumo, Marull puntualizó: “El gobierno dice que el consumo está en máximos, y la gente de consumo masivo dice que está en mínimos. Los dos tienen razón. El consumo de cuentas nacionales incluye bienes durables, autos, motos y turismo. Hay dos velocidades también en el consumo”.

Respecto de las perspectivas para el segundo trimestre, sostuvo que “va a ser mejor que el primero”. “Para mí el primero fue malo, más allá que lo vendan como máximos históricos. Fue malo. Es un serrucho que es malo porque la inflación era cercana al 3% y las paritarias estaban clavadas en 1,5%”. Ahora, todos los sindicatos firmaron paritarias nuevas en abril, que están en torno al 4-5% mensual, con subas no remunerativas.

Respecto de las perspectivas para el segundo trimestre, Marull sostuvo que “va a ser mejor que el primero”.
Respecto de las perspectivas para el segundo trimestre, Marull sostuvo que “va a ser mejor que el primero”.

En ese sentido, Marull remarcó: “El serrucho se cortó porque el salario empieza a rebotar”.

Consultado sobre el horizonte económico, advirtió: “No estás ni cerca del 2001 ni de Disneylandia como vende el gobierno”. Consideró que los sectores rezagados mostrarán una mejora en los próximos meses, entre ellos la construcción, que “está 20% abajo de 2023, pero va a acelerar en los próximos meses”, aunque advirtió que no recuperará la totalidad de la caída.

Marull señaló que “hay sectores que van a estar arriba y otros que no van a recuperar lo perdido. Esa es la economía, sin crisis, pero no es una economía burbujeada”.

Finalmente, mencionó la existencia de un “plan platita”. “Bajaron las tasas de interés y le pusieron un piso al dólar con la compra del BCRA. Eso es plan platita”. Además, resaltó que no le pusieron techo a la paritaria.

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