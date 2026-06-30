Venezuela: un cisne negro cambia las reglas del juego

Un miembro del Cuerpo de Bomberos ECU-11 de Guayaquil, Ecuador, participa en las labores de rescate dentro de un edificio que se derrumbó desde la planta baja hasta el quinto piso, tras fuertes terremotos, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Describir la magnitud de la tragedia que hoy enfrenta Venezuela resulta casi imposible. Tras casi tres décadas de deterioro institucional, económico y social, el país se ha visto golpeado además por una devastadora dupla sísmica que ha destruido ciudades enteras y sepultado, junto con miles de viviendas, buena parte de las esperanzas de una población exhausta.

El desastre ocurre precisamente cuando comenzaban a surgir expectativas de una eventual transición política. En este escenario hipotético, la captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses había abierto una etapa de incertidumbre, pero también de renovadas ilusiones democráticas. Aunque la autoridad encargada provisionalmente del gobierno provenía del mismo aparato político responsable del progresivo desmantelamiento de las instituciones venezolanas, una parte importante de la sociedad confiaba en que el país iniciaba, finalmente, el camino hacia la recuperación democrática.

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Ese sentimiento, sin embargo, sufrió una transformación radical con la tragedia.

Mientras miles de ciudadanos acudían espontáneamente a remover escombros, rescatar sobrevivientes y asistir a los damnificados, la respuesta oficial fue lenta e insuficiente. La tardanza de las autoridades contrastó con la rapidez de la sociedad civil y con la llegada de brigadas internacionales de rescate procedentes de México, El Salvador, Colombia y, posteriormente, Alemania, España e Israel.

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La percepción pública terminó siendo tan importante como los propios hechos. Para numerosos venezolanos, las imágenes de voluntarios y rescatistas extranjeros trabajando sin descanso, muchas veces sin apoyo logístico de las autoridades nacionales, se convirtieron en una poderosa metáfora del agotamiento del modelo político vigente.

Las grandes crisis suelen revelar con crudeza las fortalezas y debilidades de un Estado. En este caso, la emergencia dejó al descubierto la distancia entre una sociedad capaz de organizarse solidariamente y unas instituciones cuya capacidad de respuesta apareció severamente cuestionada. Porque al final solo funcionaron para controlar a los periodistas extranjeros; impedir el funcionamientos de las redes sociales, impedir el trabajo de los socorristas y desviar la ayuda internacional.

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De allí que la tragedia pueda convertirse en algo más que una catástrofe humanitaria. También podría representar un punto de inflexión político.

Una vez concluyan las labores de rescate y comience la inmensa tarea de reconstruir hogares, comunidades y proyectos de vida, es probable que buena parte de la sociedad venezolana coloque nuevamente el cambio político en el centro de sus prioridades. Para muchos ciudadanos, la reconstrucción material difícilmente será sostenible sin una profunda reconstrucción institucional.

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Es precisamente en este contexto donde adquiere relevancia el concepto de “cisne negro”, desarrollado por Nassim Nicholas Taleb para describir acontecimientos extraordinarios, altamente improbables e imposibles de anticipar, cuyo impacto altera profundamente las dinámicas existentes. En política, un cisne negro no solo modifica el equilibrio de poder; transforma la percepción colectiva sobre lo que parecía posible o inevitable.

La dupla sísmica que golpea a Venezuela reúne muchas de esas características. Más allá de la devastación humana y material, introduce un elemento inesperado que altera los cálculos de todos los actores políticos. Los gobiernos, las oposiciones, los aliados internacionales e incluso la propia ciudadanía se ven obligados a replantear estrategias concebidas para una realidad que ya no existe.

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La historia demuestra que numerosos cambios políticos no nacen exclusivamente de procesos electorales ni de decisiones diplomáticas. Con frecuencia son acontecimientos extraordinarios —guerras, pandemias, crisis económicas o desastres naturales— los que aceleran transformaciones que parecían lejanas.

Si este terremoto termina convirtiéndose en ese “cisne negro”, no será únicamente por la magnitud del desastre, sino porque habrá modificado la relación entre los ciudadanos y el poder. Y cuando esa relación cambia de manera irreversible, también cambian las reglas del juego político.

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