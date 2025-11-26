Locura en Córdoba: un camionero le disparó en el parabrisas a otro porque le hizo juego de luces

El proyectil impactó en el parabrisas del camión, pero el conductor resultó ileso y el atacante quedó a disposición de la Justicia

Un incidente vial en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 265, sorprendió a la ciudad de Corral de Bustos y sus alrededores en el sudeste de la provincia de Córdoba. Un camionero recibió un disparo de un aire comprimido luego de realizar juego de luces a otro que venía de frente.

El conductor de 68 años denunció ante las autoridades que, mientras transitaba con su vehículo, decidió realizarle un juego de luces a otro camión que venía de frente, señalado como una maniobra habitual de precaución en las rutas. Sin embargo, la respuesta del otro conductor cruzó una línea inesperada: en ese momento, el segundo chofer, un joven de 25 años, efectuó un disparo con una pistola de aire comprimido que impactó de lleno en el parabrisas del denunciante.

De acuerdo con la información oficial, tras la denuncia, se desplegó un operativo conjunto de la Policía Caminera y la Departamental Marcos Juárez. En pocos minutos, los efectivos lograron interceptar el camión sospechoso, secuestrando tanto el vehículo como el arma de aire comprimido y su respectivo cargador.

Las autoridades investigan si el disparo fue una reacción impulsiva o si existió un conflicto previo entre los camioneros

El incidente ocurrió en las inmediaciones de Corral de Bustos y la detención se produjo inmediatamente después del ataque.

El presunto agresor, identificado como un joven de 25 años, fue trasladado a la sede policial junto a los elementos incautados. Los investigadores intentan establecer con exactitud las circunstancias que motivaron el disparo, considerando si obedeció a un impulso repentino luego de la señal de luces o si existió algún tipo de intercambio previo entre ambos conductores.

A pesar del impacto sufrido en el parabrisas, el camionero de 68 años resultó ileso, según confirmaron las fuentes. El accionar policial permitió asegurar al involucrado, quien quedó a disposición del magistrado interviniente y de la Justicia local.

Otro accidente con un aire comprimido en Córdoba

Un hombre de 64 años falleció en Río Tercero, Córdoba, tras un accidente doméstico con un rifle de aire comprimido

Un hombre de 64 años perdió la vida en Río Tercero, provincia de Córdoba, tras sufrir un accidente en su domicilio mientras manipulaba un rifle de aire comprimido.

El hecho trágico se produjo semanas atrás, en una vivienda localizada sobre la calle Leopoldo Lugones, dentro del barrio Castagnino.

De acuerdo con la información preliminar aportada por la Policía de Córdoba y citada por El Doce TV, la víctima se encontraba realizando actividades asociadas al mantenimiento y la recarga de aire de su arma.

Para esta tarea, utilizaba un inflador, un instrumento común entre quienes poseen rifles de aire comprimido y necesitan cargar regularmente sus equipos. La recarga de aire es una operación que requiere conocimientos técnicos y atención a los detalles, dado que implica trabajar con presión elevada.

Mientras ejecutaba ese proceso, de manera inesperada, una de las puntas del inflador se soltó bruscamente. El desprendimiento generó una herida severa en la región abdominal del hombre. La gravedad de la lesión provocó una situación crítica en cuestión de segundos.

Tras el accidente, familiares o testigos llamaron a los servicios de emergencia. Una ambulancia y una dotación de Bomberos Voluntarios acudieron con rapidez al domicilio para asistir al herido. Los equipos especializados brindaron maniobras de primeros auxilios en el lugar, intentando estabilizar al hombre y revertir la situación. A pesar de los esfuerzos y la atención recibida, la víctima falleció sin poder ser trasladada a un centro médico.

Desde la Fiscalía de Río Tercero se ordenó la apertura de una investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente. Las autoridades trabajan en la recolección de pruebas que permitan definir si existió alguna falla técnica en el equipo o si hubo un error humano al manipular el rifle y el inflador. Según informó El Doce TV, las primeras evidencias recopiladas refuerzan la hipótesis de un accidente doméstico.