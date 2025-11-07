Un hombre murió por un accidente mientras manipulaba un rifle de aire comprimido

Un hombre murió tras dispararse por accidente en el abdomen mientras manipulaba un rifle de aire comprimido (El Doce)

Un hombre de 64 años falleció en Río Tercero, provincia de Córdoba, luego de un accidente ocurrido en su domicilio mientras manipulaba un rifle de aire comprimido.

El incidente tuvo lugar alrededor del mediodía en una vivienda situada en la calle Leopoldo Lugones, en el barrio Castagnino.

De acuerdo con los datos preliminares proporcionados por la Policía y recogidos por El Doce, la víctima se encontraba realizando tareas de mantenimiento y recarga de aire en el arma, utilizando un inflador, una práctica frecuente entre quienes poseen este tipo de dispositivos.

Durante el procedimiento, una de las puntas del inflador se desprendió de manera repentina, lo que ocasionó una herida grave en la zona abdominal del hombre.

A pesar de la rápida intervención de un servicio de emergencias y de una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes aplicaron maniobras de primeros auxilios en el lugar, el hombre no logró sobrevivir y falleció en su vivienda.

Un cordobés de 64 años perdió la vida en su casa de Río Cuarto al sufrir una grave herida mientras realizaba tareas de mantenimiento en un arma (Telediario)

La Fiscalía de Río Tercero inició una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Las autoridades buscan determinar si el siniestro se debió a una falla en el equipo o a un posible error de manipulación.

Por el momento, todas las evidencias recabadas apuntan a que se trató de un accidente doméstico, según consignó El Doce.

Un nene de 4 años llevó un arma de aire comprimido a un jardín de infantes de Rosario

Hace unos meses, la presencia de un arma de aire comprimido en un jardín de infantes de Rosario encendió la preocupación en la comunidad educativa y movilizó a las autoridades provinciales.

El menor asistió al Jardín Nº 65 con un arma de aire comprimido

El episodio, que involucró a un niño de 4 años que asistió al Jardín Nº 65 con el arma, no provocó heridos ni daños materiales, pero sí motivó la activación de los protocolos de seguridad y la intervención de la Policía y el Ministerio de Educación de Santa Fe.

El hecho ocurrió este miércoles en el anexo del establecimiento, situado en la intersección de bulevar Seguí y Rouillón, donde asisten cerca de 120 alumnos distribuidos en turnos de mañana y tarde.

El personal educativo detectó la presencia del arma y, de inmediato, notificó a las autoridades competentes, siguiendo los procedimientos previstos para este tipo de situaciones, de acuerdo con lo publicado por el medio local Rosario3.

La llegada de los efectivos policiales al jardín generó inquietud entre los vecinos del barrio, aunque la situación fue controlada con rapidez y no se registraron consecuencias mayores. La alarma inicial se disipó cuando se confirmó que el arma era de aire comprimido y no de fuego, lo que evitó la intervención de la Fiscalía.

El Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó el incidente y anunció la organización de actividades específicas para abordar la problemática de la presencia de armas en el ámbito escolar. Estas jornadas estarán dirigidas tanto a docentes como a familias, con el propósito de fortalecer la prevención y la concientización sobre los riesgos asociados a la tenencia de armas en entornos educativos.

El hecho ocurrió en el Jardín Nº 65, ubicado en la intersección de bulevar Seguí y Rouillón

No es la primera vez que ocurre algo similar en la provincia. A fines de mayo, la ciudad de Santa Fe tuvo en la misma semana de dos episodios que alarmaron: alumnos de diferentes colegios entraron al aula con armas escondidas en sus mochilas.

Uno de los hechos ocurrió el viernes 23 de mayo, en la Escuela Técnica Nicolás Avellaneda, ubicada en calle Calcena 955, donde dos alumnos de 16 años fueron descubiertos mientras portaban armas de aire comprimido dentro del establecimiento educativo.

Cuatro días antes, sucedió el otro en la escuela Ceferino Namuncurá, del barrio Yapeyú, donde un alumno de primer año fue descubierto cuando llevaba un arma de fuego en su mochila.