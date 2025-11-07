Sociedad

Un hombre murió por un accidente mientras manipulaba un rifle de aire comprimido

Pese a los intentos de los servicios de emergencia por salvarle la vida, el hombre falleció en su casa de Río Tercero, Córdoba, debido a la grave herida que sufrió en el abdomen

Guardar
Un hombre murió tras dispararse
Un hombre murió tras dispararse por accidente en el abdomen mientras manipulaba un rifle de aire comprimido (El Doce)

Un hombre de 64 años falleció en Río Tercero, provincia de Córdoba, luego de un accidente ocurrido en su domicilio mientras manipulaba un rifle de aire comprimido.

El incidente tuvo lugar alrededor del mediodía en una vivienda situada en la calle Leopoldo Lugones, en el barrio Castagnino.

De acuerdo con los datos preliminares proporcionados por la Policía y recogidos por El Doce, la víctima se encontraba realizando tareas de mantenimiento y recarga de aire en el arma, utilizando un inflador, una práctica frecuente entre quienes poseen este tipo de dispositivos.

Durante el procedimiento, una de las puntas del inflador se desprendió de manera repentina, lo que ocasionó una herida grave en la zona abdominal del hombre.

A pesar de la rápida intervención de un servicio de emergencias y de una dotación de Bomberos Voluntarios, quienes aplicaron maniobras de primeros auxilios en el lugar, el hombre no logró sobrevivir y falleció en su vivienda.

Un cordobés de 64 años
Un cordobés de 64 años perdió la vida en su casa de Río Cuarto al sufrir una grave herida mientras realizaba tareas de mantenimiento en un arma (Telediario)

La Fiscalía de Río Tercero inició una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente. Las autoridades buscan determinar si el siniestro se debió a una falla en el equipo o a un posible error de manipulación.

Por el momento, todas las evidencias recabadas apuntan a que se trató de un accidente doméstico, según consignó El Doce.

Un nene de 4 años llevó un arma de aire comprimido a un jardín de infantes de Rosario

Hace unos meses, la presencia de un arma de aire comprimido en un jardín de infantes de Rosario encendió la preocupación en la comunidad educativa y movilizó a las autoridades provinciales.

El menor asistió al Jardín
El menor asistió al Jardín Nº 65 con un arma de aire comprimido

El episodio, que involucró a un niño de 4 años que asistió al Jardín Nº 65 con el arma, no provocó heridos ni daños materiales, pero sí motivó la activación de los protocolos de seguridad y la intervención de la Policía y el Ministerio de Educación de Santa Fe.

El hecho ocurrió este miércoles en el anexo del establecimiento, situado en la intersección de bulevar Seguí y Rouillón, donde asisten cerca de 120 alumnos distribuidos en turnos de mañana y tarde.

El personal educativo detectó la presencia del arma y, de inmediato, notificó a las autoridades competentes, siguiendo los procedimientos previstos para este tipo de situaciones, de acuerdo con lo publicado por el medio local Rosario3.

La llegada de los efectivos policiales al jardín generó inquietud entre los vecinos del barrio, aunque la situación fue controlada con rapidez y no se registraron consecuencias mayores. La alarma inicial se disipó cuando se confirmó que el arma era de aire comprimido y no de fuego, lo que evitó la intervención de la Fiscalía.

El Ministerio de Educación de Santa Fe confirmó el incidente y anunció la organización de actividades específicas para abordar la problemática de la presencia de armas en el ámbito escolar. Estas jornadas estarán dirigidas tanto a docentes como a familias, con el propósito de fortalecer la prevención y la concientización sobre los riesgos asociados a la tenencia de armas en entornos educativos.

El hecho ocurrió en el
El hecho ocurrió en el Jardín Nº 65, ubicado en la intersección de bulevar Seguí y Rouillón

No es la primera vez que ocurre algo similar en la provincia. A fines de mayo, la ciudad de Santa Fe tuvo en la misma semana de dos episodios que alarmaron: alumnos de diferentes colegios entraron al aula con armas escondidas en sus mochilas.

Uno de los hechos ocurrió el viernes 23 de mayo, en la Escuela Técnica Nicolás Avellaneda, ubicada en calle Calcena 955, donde dos alumnos de 16 años fueron descubiertos mientras portaban armas de aire comprimido dentro del establecimiento educativo.

Cuatro días antes, sucedió el otro en la escuela Ceferino Namuncurá, del barrio Yapeyú, donde un alumno de primer año fue descubierto cuando llevaba un arma de fuego en su mochila.

Temas Relacionados

CórdobaRío TerceroAccidenteRifle de aire comprimidoArmaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Pidieron penas de más de 25 años para los acusados de asesinar a una adolescente en Rosario

La joven tenía 16 años y era madre de un bebé de cinco meses. Uno de los imputados está involucrado en el doble crimen narco de las hermanas Gorosito, ordenado por Los Monos

Pidieron penas de más de

Por un ataque de celos, le disparó al novio de su ex pareja en Berisso y huyó

Las autoridades también buscan a la mujer en cuestión, quien presenció el ataque y, desde entonces, nada se sabe de ella. La víctima permanece internada con pronóstico reservado

Por un ataque de celos,

Comenzó el juicio contra dos sicarios en Rosario por matar a tiros a un hombre frente a su casa

Dariel Amir Segovia y Gustavo Nahuel Valdez balearon a Rubén Colatrelli en la puerta de su casa en el barrio Parque Casado el 6 de agosto de 2022

Comenzó el juicio contra dos

Intentó asesinar a su pareja, le rompió el cráneo y terminó detenido en Coronel Pringles

La víctima, una mujer de 37 años, fue atacada en su domicilio. El agresor, que presentaba heridas cortantes en una de sus manos, fue aprehendido por la policía

Intentó asesinar a su pareja,

Una mujer usó la tarjeta de su ex pareja para realizar compras online por 5 millones de pesos tras su separación

La pareja se separó en febrero de 2024. Fue acusado por el delito de defraudación

Una mujer usó la tarjeta
DEPORTES
Las reliquias de Messi, el

Las reliquias de Messi, el “menú de campeones” y el gesto de Riquelme: las perlitas de la presentación de la camiseta de la Selección

Las confesiones de la leyenda del Mundial de Supercross que correrá en Argentina: el accidente que casi le cuesta un brazo y su pasión por Messi

La usó en uno de sus días más emotivos y se la regaló a un ex futbolista: la historia de la joya de Maradona que salió a remate

Tras confesar que estuvo cerca de jugar en Boca y River, el Flaco López fue blindado por Palmeiras: la impactante cifra de su pase

Challenger de Lima: Genaro Olivieri se sumó a Román Burruchaga y Juan Bautista Torres en los cuartos de final

TELESHOW
Agustín “Cachete” Sierra y el

Agustín “Cachete” Sierra y el libro que lo ayudó a reencontrarse con sus sueños: “Me ayudó a decidir si era lo que me gustaba”

Marti Benza confirmó su romance con Martu Ortiz: la foto que publicó en sus redes sociales

Rusherking apuntó contra Ángela Torres después de sus dichos tras su separación: “No soy una persona rata”

Eva de Dominici se habría separado de Eduardo Cruz después de 8 años juntos: la palabra de la actriz

Wanda Nara y Maxi López recordaron juntos su matrimonio: de las zapatillas rotas de ella a la Ferrari que le destruyó

INFOBAE AMÉRICA

Trump anunció que una fuerza

Trump anunció que una fuerza internacional de estabilización coordinada por EEUU será desplegada “muy pronto” en Gaza

El tifón Kalmaegi dejó al menos 5 muertos y miles de viviendas destrozadas en Vietnam

El huracán Melissa destrozó más de 70.000 viviendas en Cuba

EEUU calificó a Ecuador como un socio “excelente” en la lucha contra el narcotráfico, la inmigración ilegal y el contrabando

Líderes mundiales advirtieron sobre la urgencia de contener los efectos del calentamiento global: “Hambre, desplazamientos y pérdidas”