Sociedad

Encontraron el cuerpo del tercer integrante de la familia menonita que se ahogó en el Río Negro

La búsqueda se extendió por tres días y concluyó tras el hallazgo del cuerpo de David. Todo sucedió luego de que la hija menor de la familia fue arrastrada por la corriente

Guardar
En la mañana del martes,
En la mañana del martes, la Policía de Río Negro halló los cuerpos de Ana y Jacobo Neufeld, integrantes de la comunidad menonita (LM Neuquén)

Luego de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos de Ana Neufeld y Jacobo Neufeld, integrantes de la comunidad menonita asentada recientemente en la región del Valle Medio, la Policía de Río Negro logró localizar el cadáver de David Neufeld, de 20 años.

Según informó el medio local LM Neuquén, la tragedia se desencadenó cuando la familia, asentada en el campo La Asunción, había llegado para pasar el fin de semana largo junto a sus suegros y otros dos matrimonios.

El intenso calor llevó a los presentes a acercarse al río para refrescarse. La adolescente Ana Neufeld, de 16 años, ingresó al agua confiada, pero al perder la estabilidad y verse superada por la fuerza de la corriente, pidió auxilio. Su hermano, David, y su padre, Jacobo, de 50 años, se arrojaron al agua en un intento desesperado por salvarla, pero ninguno logró regresar a la orilla.

El operativo de búsqueda se activó el domingo por la tarde, tras la alerta por la desaparición de los tres miembros de la familia menonita.

El personal de Prefectura Naval, Bomberos Voluntarios de Conesa, y los efectivos de Prefectura de Carmen de Patagones y San Antonio Oeste coordinaron las tareas de rastrillaje desde el inicio de la emergencia.

El primer cuerpo en ser encontrado fue el del padre, hallado en la mañana del martes, seguido por el de la adolescente cerca de las 10 horas. El hallazgo del cuerpo de David, se produjo a las 17:30, puso fin a la intensa búsqueda que se extendió por tres días.

La fiscal de turno, Maricel Viotti, encabezó las actuaciones del Ministerio Público Fiscal y resolvió que no se realizarán autopsias a las víctimas.

Esta decisión se fundamentó en la confirmación de que las muertes fueron accidentales y en la existencia de múltiples testigos de la comunidad menonita que presenciaron la secuencia de los hechos.

Con esta medida, los restos de la familia Neufeld podrán ser velados en General Conesa, sin necesidad de traslado a Viedma, lo que agiliza los trámites administrativos y permite a la comunidad menonita brindar un cierre a la tragedia.

La familia había llegado ese mismo domingo con la intención de pasar la tarde en familia y conocer el lote donde planeaban construir su futura vivienda, según declaraciones recogidas por medios regionales.

El desconocimiento de la fuerza de la corriente y las altas temperaturas de la jornada se combinaron para desencadenar el desenlace fatal, que dejó un profundo pesar en la comunidad menonita de la región.

Finalizó la búsqueda del joven argentino desaparecido en mar chileno

Tras siete días de trabajos de rastreo, las autoridades de Chile pusieron fin a la búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven argentino de 17 años desaparecido en la costa de La Serena al ser arrastrado por el mar. La conclusión del operativo se tomó tras extensas acciones desarrolladas tanto en el agua como en tierra, en las que participaron fuerzas oficiales y vecinos.

Concluyó la búsqueda del argentino desaparecido en Chile: así fue la despedida en La Serena

La información sobre el cierre fue comunicada mientras la familia realizaba una ceremonia privada en la playa. A este acto de despedida acudieron familiares, amigos y residentes, para rendirle un último homenaje al adolescente.

A orillas del océano, los presentes encendieron velas, colocaron imágenes y dejaron flores en el lugar donde se vio por última vez a Alejandro, como parte de una expresión simbólica ante la finalización de las tareas de búsqueda. La familia aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante estos días.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, indicó que los seres queridos del adolescente estaban al tanto de todo lo realizado: “La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo”.

Añadió también que los allegados comprendieron la situación y se mostraron agradecidos por todo el esfuerzo desplegado.

El dispositivo involucró a diversas dependencias y equipos de la Armada chilena, quienes utilizaron patrullas en el mar, drones y aeronaves. También participaron bomberos, pescadores de la zona y cuadrillas terrestres, todos coordinados desde un mando costero.

Además, personal municipal y voluntarios se sumaron a los recorridos por la costa. Las tareas se llevaron a cabo en un contexto desafiante, por la presencia de vientos intensos y fuertes marejadas que dificultaron el rastreo.

Temas Relacionados

Río NegroGeneral ConesaMenonitasÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Delincuentes ingresaron encapuchados a su casa en Chapadmalal, se resistió al robo y lo balearon por la espalda

Los ladrones huyeron sin llevarse nada, mientras que la víctima fue trasladada al hospital

Delincuentes ingresaron encapuchados a su

Treparon como el “hombre araña” para robar en un departamento de La Plata y los detuvieron cuando saltaron del balcón

Ambos tenían varios antecedentes penales, de hecho, uno de ellos había recuperado la libertad hacía cuatro días

Treparon como el “hombre araña”

Prorrogaron el plazo para que los miembros de las fuerzas validen sus aptitudes para la portación de armas

Las diferentes fuerzas de seguridad solicitaron esta extensión debido a las dificultades administrativas que se presentaron. De igual forma, aclararon que esta medida se tomará por única vez

Prorrogaron el plazo para que

Video: así dos mecheras vaciaron una estantería de una farmacia de La Plata en cuestión de minutos

Las mujeres aprovecharon la distracción del personal para ocultar cremas y perfumes. El encargado descubrió el robo tras percatarse de los faltantes y ver las cámaras de seguridad

Video: así dos mecheras vaciaron

Incautaron más de 147 mil atados de cigarrillos de contrabando en Formosa, valuados en más de $250 millones

Los operativos se llevaron a cabo en el kilómetro 1103 en General Lucio V. Mansilla, el primero y el otro, en inmediaciones del establecimiento El Naranjo

Incautaron más de 147 mil
DEPORTES
Jugó con Maradona e hizo

Jugó con Maradona e hizo un gol en un Mundial, pero lleva 20 años alejado del fútbol: la nueva vida de Mauricio Pineda

La refundación que piensa Marcelo Gallardo en River Plate: qué refuerzos buscará en el mercado de pases

El corralito truncó su sueño de F1, fue “Macho Bus”, campeón con Ferrari y hoy comenta las carreras de Colapinto

El extravagante tratamiento al que se sometió Conor McGregor: “Me mostraron cómo habría sido mi muerte”

Para qué sirve la plancha del piso en los autos de F1 que derivó en las exclusiones de los McLaren en Las Vegas

TELESHOW
El enojo de Wanda Nara

El enojo de Wanda Nara luego de que un participante de MasterChef no conociera una de sus canciones

Alfa debutó en Cuestión de Peso y sorprendió con una revelación íntima sobre su dieta: “Soy adicto”

La felicidad de Meri Deal, la cantante uruguaya relacionada con Franco Colapinto, por el sueño que cumplirá: “Es un honor”

Caos en el mercado de MasterChef Celebrity: los famosos entraron a ciegas y terminaron haciendo un desastre

El Puma Rodríguez realizó un extenso descargo después del incidente que protagonizó en un avión: “Me sentí humillado”

INFOBAE AMÉRICA

La ONU pidió que las

La ONU pidió que las negociaciones de paz para Ucrania tengan en cuenta el impacto de la agresión rusa sobre los civiles

La Justicia francesa dictará el fallo decisivo para Nicolas Sarkozy en el caso de financiación ilegal de su campaña de 2012

La discutida presidenta del Louvre defiende el plan de renovación del museo: “No es el problema, es la solución”

“¡Ese es mi marido!”: por qué la pareja es el “gran” problema del siglo XXI

Una mirada diferencial de la Edad Media, más allá de los mitos y estereotipos