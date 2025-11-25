Encontraron los cuerpos de dos personas de la comunidad menonita en el Río Negro: continúa la búsqueda de un joven

La Policía de Río Negro halló los cuerpos de Ana y Jacobo Neufeld, integrantes de la comunidad menonita, en el río Negro

Un operativo de búsqueda en el río Negro, en la zona de la localidad rionegrina de General Conesa, confirmó en la mañana del martes el hallazgo de los cuerpos de Ana Neufeld y Jacobo Neufeld, integrantes de la comunidad menonita asentada recientemente en la región del Valle Medio. Ahora, la búsqueda está centrada en dar con el paradero de David Neufeld, hermano de 20 años de la joven.

De acuerdo con lo que se conoció hasta el momento, el hecho se produjo el domingo por la tarde en el campo La Asunción, próximo a la Ruta Provincial 53 camino a Guardia Mitre, donde un grupo de familias menonitas, que había llegado semanas atrás desde La Pampa, compartía una jornada a la vera del río Negro.

El reporte inicial surgió minutos pasadas las 16:00, cuando un trabajador metalúrgico de 29 años, ingresó a la Comisaría 20 para dar aviso sobre lo sucedido.

Según contó, Ana, de 16 años, ingresó al río en un sector donde la corriente se amplifica por la presencia de cuatro brazos que distribuyen el caudal. Minutos después fue arrastrada por la fuerza del agua. Su padre, Jacobo, y su hermano mayor, David, se lanzaron para intentar rescatarla. Ninguno logró regresar a la orilla. Los presentes se dirigieron a la comisaría tras presenciar la escena.

El despliegue de búsqueda involucró a la Policía de Río Negro, la Prefectura Naval Argentina y bomberos voluntarios. La labor incluyó rastrillaje terrestre y el uso de embarcaciones, además de un dron provisto por el equipo de Criminalística de la policía provincial para monitorear desde el aire el sector ribereño y sus diversos ramales.

Un dato relevante aportado por fuentes locales indicó que los integrantes de la familia desconocían las características del cauce y la intensidad de la corriente en esa franja del río, aspecto señalado también por baqueanos de la zona.

El lunes, persistió la incertidumbre mientras se mantenía la vigilancia sobre la zona. Equipos de rescate focalizaron los esfuerzos en los puntos identificados a partir de los testimonios de los presentes y la información provista por pescadores de la región, atentos a la evolución del operativo.

Durante la mañana del martes, la noticia tomó un nuevo giro. Personal de la Policía de Río Negro que recorría el área confirmó haber localizado dos cuerpos en la zona de rastrillaje.

Luego, allegados al caso confirmaron a Infobae que se trataba de Ana y Jacobo Neufeld, mientras que se mantiene la búsqueda para dar con el hermano de la adolescente.

Finalizó la búsqueda del joven argentino desaparecido en mar chileno

Concluyó la búsqueda del argentino desaparecido en Chile: así fue la despedida en La Serena

Tras siete días de trabajos de rastreo, las autoridades de Chile pusieron fin a la búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven argentino de 17 años desaparecido en la costa de La Serena al ser arrastrado por el mar. La conclusión del operativo se tomó tras extensas acciones desarrolladas tanto en el agua como en tierra, en las que participaron fuerzas oficiales y vecinos.

La información sobre el cierre fue comunicada mientras la familia realizaba una ceremonia privada en la playa. A este acto de despedida acudieron familiares, amigos y residentes, para rendirle un último homenaje al adolescente.

A orillas del océano, los presentes encendieron velas, colocaron imágenes y dejaron flores en el lugar donde se vio por última vez a Alejandro, como parte de una expresión simbólica ante la finalización de las tareas de búsqueda. La familia aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante estos días.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, indicó que los seres queridos del adolescente estaban al tanto de todo lo realizado: “La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo”.

Añadió también que los allegados comprendieron la situación y se mostraron agradecidos por todo el esfuerzo desplegado.

El dispositivo involucró a diversas dependencias y equipos de la Armada chilena, quienes utilizaron patrullas en el mar, drones y aeronaves. También participaron bomberos, pescadores de la zona y cuadrillas terrestres, todos coordinados desde un mando costero.

Además, personal municipal y voluntarios se sumaron a los recorridos por la costa. Las tareas se llevaron a cabo en un contexto desafiante, por la presencia de vientos intensos y fuertes marejadas que dificultaron el rastreo.