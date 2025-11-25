Sociedad

Encontraron los cuerpos de dos personas de la comunidad menonita en el Río Negro: continúa la búsqueda de un joven

El pasado domingo una adolescente fue arrastrada por la corriente, cuando su padre y su hermano mayor se arrojaron al agua para intentar rescatarla. Cómo sigue el operativo

Guardar
La Policía de Río Negro
La Policía de Río Negro halló los cuerpos de Ana y Jacobo Neufeld, integrantes de la comunidad menonita, en el río Negro

Un operativo de búsqueda en el río Negro, en la zona de la localidad rionegrina de General Conesa, confirmó en la mañana del martes el hallazgo de los cuerpos de Ana Neufeld y Jacobo Neufeld, integrantes de la comunidad menonita asentada recientemente en la región del Valle Medio. Ahora, la búsqueda está centrada en dar con el paradero de David Neufeld, hermano de 20 años de la joven.

De acuerdo con lo que se conoció hasta el momento, el hecho se produjo el domingo por la tarde en el campo La Asunción, próximo a la Ruta Provincial 53 camino a Guardia Mitre, donde un grupo de familias menonitas, que había llegado semanas atrás desde La Pampa, compartía una jornada a la vera del río Negro.

El reporte inicial surgió minutos pasadas las 16:00, cuando un trabajador metalúrgico de 29 años, ingresó a la Comisaría 20 para dar aviso sobre lo sucedido.

Según contó, Ana, de 16 años, ingresó al río en un sector donde la corriente se amplifica por la presencia de cuatro brazos que distribuyen el caudal. Minutos después fue arrastrada por la fuerza del agua. Su padre, Jacobo, y su hermano mayor, David, se lanzaron para intentar rescatarla. Ninguno logró regresar a la orilla. Los presentes se dirigieron a la comisaría tras presenciar la escena.

El despliegue de búsqueda involucró a la Policía de Río Negro, la Prefectura Naval Argentina y bomberos voluntarios. La labor incluyó rastrillaje terrestre y el uso de embarcaciones, además de un dron provisto por el equipo de Criminalística de la policía provincial para monitorear desde el aire el sector ribereño y sus diversos ramales.

Un dato relevante aportado por fuentes locales indicó que los integrantes de la familia desconocían las características del cauce y la intensidad de la corriente en esa franja del río, aspecto señalado también por baqueanos de la zona.

El lunes, persistió la incertidumbre mientras se mantenía la vigilancia sobre la zona. Equipos de rescate focalizaron los esfuerzos en los puntos identificados a partir de los testimonios de los presentes y la información provista por pescadores de la región, atentos a la evolución del operativo.

Durante la mañana del martes, la noticia tomó un nuevo giro. Personal de la Policía de Río Negro que recorría el área confirmó haber localizado dos cuerpos en la zona de rastrillaje.

Luego, allegados al caso confirmaron a Infobae que se trataba de Ana y Jacobo Neufeld, mientras que se mantiene la búsqueda para dar con el hermano de la adolescente.

Finalizó la búsqueda del joven argentino desaparecido en mar chileno

Concluyó la búsqueda del argentino desaparecido en Chile: así fue la despedida en La Serena

Tras siete días de trabajos de rastreo, las autoridades de Chile pusieron fin a la búsqueda de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven argentino de 17 años desaparecido en la costa de La Serena al ser arrastrado por el mar. La conclusión del operativo se tomó tras extensas acciones desarrolladas tanto en el agua como en tierra, en las que participaron fuerzas oficiales y vecinos.

La información sobre el cierre fue comunicada mientras la familia realizaba una ceremonia privada en la playa. A este acto de despedida acudieron familiares, amigos y residentes, para rendirle un último homenaje al adolescente.

A orillas del océano, los presentes encendieron velas, colocaron imágenes y dejaron flores en el lugar donde se vio por última vez a Alejandro, como parte de una expresión simbólica ante la finalización de las tareas de búsqueda. La familia aprovechó para agradecer el apoyo recibido durante estos días.

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, indicó que los seres queridos del adolescente estaban al tanto de todo lo realizado: “La esperanza razonable de encontrar a Alejandro con vida, ya no es posible. Solo podemos esperar que, en alguno de nuestros patrullajes aleatorios, podamos tener algún resultado positivo”.

Añadió también que los allegados comprendieron la situación y se mostraron agradecidos por todo el esfuerzo desplegado.

El dispositivo involucró a diversas dependencias y equipos de la Armada chilena, quienes utilizaron patrullas en el mar, drones y aeronaves. También participaron bomberos, pescadores de la zona y cuadrillas terrestres, todos coordinados desde un mando costero.

Además, personal municipal y voluntarios se sumaron a los recorridos por la costa. Las tareas se llevaron a cabo en un contexto desafiante, por la presencia de vientos intensos y fuertes marejadas que dificultaron el rastreo.

Temas Relacionados

Río NegroGeneral ConesaMenonitasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Chaco: un hombre de 24 años murió tras el derrumbe de una vivienda en construcción

Un colapso inesperado de tinglado y mampostería sorprendió a dos trabajadores de una obra ubicada en la intersección de Saavedra y 9 de Julio. El otro obrero quedó gravemente herido y bajo atención médica prolongada

Chaco: un hombre de 24

Con qué país debería relacionarse Argentina y a cuál debería parecerse, según un estudio de opinión pública

Los datos surgen del informe de Creencias Sociales 2025, realizado por el Observatorio Pulsar.UBA. El liderazgo de Estados Unidos y el ascenso de China

Con qué país debería relacionarse

Tras el ataque a la yaguareté Acaí, cómo sigue el trabajo para recuperar el hábitat de estos felinos en el país

La hembra que era monitoreada desapareció y encontraron su collar en el río Bermejo. Mientras tanto, la Fundación Rewilding continúa con las tareas para reintroducir a la especie en dos regiones clave y la lucha contra la caza furtiva

Tras el ataque a la

Quiénes eran los mendocinos que murieron en un trágico accidente en Chile

La pareja era propietaria de una reconocida clínica de odontología en la provincia. Sus nietas, que viajaban con ellos, sobrevivieron al choque y permanecen internadas

Quiénes eran los mendocinos que

Rosario: Prefectura hizo controles de alcoholemia y narcotest a lanchas y veleros en el río Paraná

Hubo tres casos positivos. La fuerza federal junto a la Municipalidad pusieron en marcha un nuevo protocolo de seguridad náutica sobre embarcaciones deportivas

Rosario: Prefectura hizo controles de
DEPORTES
La historia de amor que

La historia de amor que sacude al fútbol europeo: inminente casamiento entre una ex figura de la Premier y una famosa actriz erótica

El Chelsea de Enzo Fernández venció 3-0 al Barcelona y se metió en puestos de clasificación a octavos en la Champions League: todos los goles

Dante Pagani, la nueva joya del tenis argentino: ganó su primer título profesional y dio un salto histórico en el ranking

El show de Enzo Fernández en la goleada del Chelsea ante Barcelona: dos gritos anulados, una asistencia y un aporte clave

Hubo 10 torneos ITF en el país en 2025 y los argentinos ganaron ocho: “Queríamos que nuestros tenistas pudieran competir a bajo costo”

TELESHOW
Lourdes Fernández reveló el motivo

Lourdes Fernández reveló el motivo de su internación y agradeció el cariño recibido: “Nos vemos después de la recuperación”

A cinco años de la muerte de Diego Maradona, sus hijos lo recordaron con dolor, promesas de justicia y mensajes íntimos

L-Gante aclaró los rumores de reconciliación con Tamara Báez: “Estábamos jugando en la cama”

Cinthia Fernández confesó que está arrepentida de una de las etapas más mediáticas de su vida: “Fue un papelón”

Ivana Icardi le mostró su apoyo a la China Suárez tras el estreno de su nueva serie

INFOBAE AMÉRICA

La tablilla de Nippur: el

La tablilla de Nippur: el primer plano urbano de la historia revela técnicas de planificación milenarias en Mesopotamia

Miles de alauitas protestaron en Siria luego de una nueva ola de violencia sectaria

Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

Cuenta regresiva para la llegada de la nueva HIMLA al Perú: una pick-up accesible desde US$ 22,990

El Tribunal Constitucional de Bolivia ordenó el retiro de los magistrados que extendieron su mandato más allá del plazo legal