Dos camiones estuvieron al borde de la tragedia por el deterioro de las Rutas 25 y 3 en la Patagonia

Los transportistas volcaron los vehículos pesados en tramos afectados por deformaciones y baches

Dos incidentes ocurridos casi en simultáneo en distintas rutas nacionales de la Patagonia pusieron en escena el deterioro de la infraestructura vial y el riesgo que enfrentan los transportistas. Los episodios involucraron a un camión que transportaba lana sobre la Ruta Nacional 25 y otro de una empresa de envíos sobre la Ruta Nacional 3, ambos al límite tras perder el control por las condiciones del asfalto.

El primero ocurrió este último lunes por la tarde en el tramo que une Tecka y Paso de Indios, en territorio chubutense. El protagonista, un camión Renault de gran porte que trasladaba fardos de lana, quedó semiatravesado sobre la calzada luego de que su conductor perdiera el control en una zona deteriorada de la Ruta Nacional 25.

El impacto sorprendió a quienes transitaban por ese sector. El conductor, según reportes, logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones de consideración.

Durante horas, la circulación permaneció reducida, mientras Policía de la provincia, Agencia Provincial de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil coordinaban el operativo para estabilizar el vehículo y despejar la ruta. Una vez reubicado, el camión pudo proseguir su camino y la circulación recuperó normalidad.

Un camión que transportaba lana
Un camión que transportaba lana perdió el control sobre la Ruta Nacional 25 debido a la calzada dañada (Foto: Diario Jornada)

Mientras tanto, el jueves pasado, la Ruta Nacional 3 fue escenario de otro hecho que también pudo escalar en desgracia. A la altura de Tres Cerros, provincia de Santa Cruz, un camionero perdió el control en un tramo marcado por deformaciones del asfalto.

Un video capturado por una vecina, difundido días después, muestra el momento en que el vehículo zigzaguea violentamente. Al frente, otro camión circulaba en sentido contrario, y logró frenar a tiempo para evitar un impacto que pudo resultar fatal. “Gracias a Dios no hubo fallecidos”, relató la vecina que registró la escena y la compartió espontáneamente en redes sociales. El conductor salió ileso y no se reportaron daños materiales.

El accidente sobre la Ruta 3 volvió a dejar expuesto el deterioro del pavimento en la zona de Tres Cerros, donde los baches profundos y las deformaciones afectan a quienes circulan a diario. Tanto choferes como referentes del sector insisten en la necesidad de extremar cuidados y alertan sobre el avance del desgaste en corredores clave para el transporte de cargas.

En ambos casos, el desenlace no pasó de un fuerte susto, con daños materiales, pero los relatos y registros visuales alimentan el pedido colectivo de mejoras en la infraestructura y mayor mantenimiento, en rutas cuyo estado preocupa a transportistas y autoridades por igual.

