Volcó un micro camino a Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos

Un fatal accidente se registró en las primeras horas de esta mañana en la Ruta 2, en dirección a Mar del Plata, cuando un micro de una empresa de turismo volcó con más de 50 pasajeros a bordo. Hay al menos dos muertos.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 324, cerca de la localidad de General Pirán, alrededor de las 8. Por motivos que aún se investigan, el micro sufrió un siniestro y terminó volcado con 56 pasajeros a bordo.

Según pudo saber Infobae, las víctimas fatales murieron en el lugar. También varios heridos de distinta gravedad, dos de ellos de gravedad, confirmaron fuentes de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

En estos momentos, trabajan equipos de emergencias y personal de seguridad vial de AUBASA. Asistieron bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal.

Además, todos los hospitales cercanos permanecen en alerta por el operativo de emergencia. Según las primeras informaciones, quince pasajeros habrían sido trasladados al hospital de Coronel Vidal. Otros heridos serán derivados a General Pirán y continúan recibiendo atención en el lugar del incidente.

