Sociedad

Los balnearios de Punta Mogotes sortearán 100 carpas gratuitas para utilizar durante el verano: cómo participar

Es la quinta edición de la iniciativa realizada por la Administración del predio marplatense. Qué hay que hacer para anotarse del sorteo

Guardar
El registro para el sorteo
El registro para el sorteo de carpas en Punta Mogotes está abierto hasta el 11 de diciembre y se realiza online (Christian Heit)

La Administración de Punta Mogotes anunció un masivo sorteo de carpas gratuitas para usar durante el verano, un beneficio del que podrán disfrutar los turistas de todo el país, siempre y cuando se anoten y salgan victoriosos.

La apertura del registro para el sorteo anual de cien carpas gratuitas, una propuesta que, por quinto año seguido, abre la puerta a visitantes de todo el país para disfrutar del verano en el tradicional complejo balneario de Mar del Plata.

Con la mirada puesta en la temporada del verano 2025/2026, la convocatoria invita a personas de cualquier localidad a participar sin costo, a través de un formulario disponible en el sitio oficial de la administración (puntamogotes.gob.ar/web/sorteo/).

El proceso de inscripción permanecerá habilitado hasta las 9:00 del jueves 11 de diciembre, hora en la que se cerrarán definitivamente las listas.

Ese mismo día, a las 11:00, se realizará el sorteo en vivo desde la cuenta de Instagram @puntamogotesmdq. La fiscalización estará a cargo de un escribano público, lo cual busca garantizar la transparencia ante un interés creciente.

Punta Mogotes, con 24 balnearios
Punta Mogotes, con 24 balnearios y amplia oferta gastronómica y deportiva, se consolida como destino turístico en Mar del Plata (Christian Heit)

“Este será el quinto sorteo consecutivo. La respuesta siempre ha sido excelente y cada año crece la cantidad de participantes, tanto de Mar del Plata como de otras ciudades”, afirmó Fernando Maraude, responsable al frente de la administración, según indicó La Capital de Mar del Plata.

Desde sus 24 balnearios, el predio de Punta Mogotes se ha consolidado como uno de los epicentros turísticos de la Costa Atlántica. La propuesta abarca servicios comerciales, opciones gastronómicas y una nutrida oferta para la recreación, con canchas de vóley, fútbol y pádel.

Participación abierta, inscripción gratuita y la promesa de un verano con acceso a carpa sin costo para quienes resulten seleccionados. Como en ediciones previas, la expectativa se sostiene fuerte y el sorteo se perfila como una oportunidad esperada entre quienes buscan disfrutar la playa con comodidad y beneficios.

Con 24 balnearios, locales, gastronomía y deportes, Punta Mogotes te espera para vivir el verano a pleno”, escribió la cuenta oficial de la Administración en una publicación de Instagram donde promocionó el sorteo.

El proyecto en Mar del Plata de una playa para personas neurodivergentes

El proyecto de playa inclusiva
El proyecto de playa inclusiva en Mar del Plata busca garantizar accesibilidad y autonomía para turistas y vecinos con neurodivergencias (Christian Heit)

El Concejo Deliberante de Mar del Plata inició semanas atrás el análisis de un proyecto de ordenanza orientado a establecer una playa pública adaptada especialmente para personas neurodivergentes, una medida que, de ser aprobada, posicionaría a esta ciudad de la provincia de Buenos Aires como referente en accesibilidad e inclusión en el turismo.

Tal como reportó La Capital, la propuesta fue presentada por la concejala Valeria Crespo de Unión por la Patria, quien argumentó la importancia de aplicar criterios que aseguren el acceso y la autonomía tanto para vecinos como para turistas con requerimientos sensoriales, motrices o cognitivos variados.

El expediente se encuentra bajo revisión inicial en la comisión de Turismo del Concejo, instancia en la que los ediles consensuaron solicitar informes tanto al Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), como al Consejo Municipal de Discapacidad y la Secretaría de Seguridad.

El proyecto contempla la consulta formal a las áreas municipales responsables de la administración y la seguridad en la costa, abarcando a todos los guardavidas que, si se aprueba la medida, accederán a formación específica sobre neurodivergencias.

Crespo destacó que esta iniciativa apunta a que Mar del Plata sea reconocida a nivel nacional por su perfil de turismo accesible. A su entender, desarrollar este tipo de propuestas permite ampliar la llegada de visitantes y potenciar la economía local, además de consolidar al distrito como un referente en políticas inclusivas.

Según la concejala, la playa estará preparada para responder a necesidades puntuales como la disminución de estímulos visuales y sonoros, la creación de zonas de descanso seguras, la colocación de cartelería adaptada y la incorporación de servicios y equipamiento diseñado para personas neurodivergentes.

Durante el debate en comisión, Crespo adelantó su expectativa de que la iniciativa se concrete: “Seguramente nos reuniremos y veremos cómo lo van a implementar este verano allí”, declaró a La Capital.

Temas Relacionados

Punta MogotesMar del PlataVeranoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Rescataron hámsters, cobayos y aves desnutridas y hacinadas en un Pet Shop de la Ciudad de Buenos Aires

El local tenía más de 60 animales en condiciones precarias y exhibidos en una vidriera, algo que está prohibido. Los denunció un vecino

Rescataron hámsters, cobayos y aves

Diluvia en el AMBA: hay fuertes vientos y rige una alerta amarilla por tormentas

Las ráfagas de viento pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que otras once provincias están afectadas por fenómenos climáticos

Diluvia en el AMBA: hay

Procesaron y embargaron por $350.000.000 al ex ministro de transporte bonaerense investigado por el escándalo de las fotomultas

Se trata de Jorge D’Onofrio, implicado en maniobras de corrupción. La medida del juez federal Adrián González Charvay también recayó sobre Facundo Asencio, ex Director de Fiscalización y Control, en el expediente por lavado de dinero

Procesaron y embargaron por $350.000.000

Desaparición de la yaguareté Acaí en Chaco: valuaron el daño ambiental en $2.700 millones y podrían ofrecer recompensa

Carlos Amad, fiscal federal de Sáenz Peña, aclaró que aún no se ha encontrado el collar localizador que llevaba el animal. Se realizaron allanamientos en El Impenetrable y se pidieron los peritajes de los teléfonos secuestrados en los operativos

Desaparición de la yaguareté Acaí

Denunciaron a un fiscal por hacer acuerdos en una causa por asociación ilícita para bajarle la pena a dos imputados

Se trata de Jorge Grieco, funcionario del departamento judicial de Lomas de Zamora. La acusación en su contra ya fue aceptada por la Procuración Bonaerense

Denunciaron a un fiscal por
DEPORTES
Lo que no se vio

Lo que no se vio del tenso careo entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: fuerte advertencia, la hinchada argentina y guiño a la Scaloneta

Estudiantes negó haber votado a favor del título de Central: la respuesta de Pablo Toviggino a Verón

La clave, en el mediocampo: la dudas de Gallardo en la formación de River para enfrentar a Racing por los octavos del Clausura

Marcelo Vieira se reinventa en Madrid: de ídolo del Real Madrid a referente del bienestar y la longevidad

Estupor en Francia: intentaron asesinar a Yann Gueho, la promesa que tenía “más talento que Mbappé y Dembélé” y se retiró a los 25 años

TELESHOW
El Turco Husaín reveló la

El Turco Husaín reveló la polémica estrategia que usa en MasterChef Celebrity: “Hay que prestar atención”

Graciela Alfano habló sobre el momento más oscuro de su vida: “Hubiera terminado presa”

Ailán Cova reaccionó a la tierna foto de Alexis Mac Allister junto a su hija: “Completamente enamorada”

La furia de Lissa Vera en medio de la vuelta de Bandana: “Le salvé la vida”

Walas contó que cuando era joven usaba el retrato de una famosa asesina serial como prendedor: “Era anarco punk”

INFOBAE AMÉRICA

Expediciones, teorías y tecnología: por

Expediciones, teorías y tecnología: por qué la leyenda de Amelia Earhart se mantiene vigente tras ocho décadas

La Unión Europea y sus socios del Indo-Pacífico se reúnen en Bruselas para reforzar la cooperación marítima

Neurotecnología: cómo funcionan los dispositivos experimentales que traducen los pensamientos en tiempo real

Estados Unidos eliminó el arancel adicional del 40% para algunas importaciones agrícolas procedentes de Brasil

Lula nominó al fiscal general Messias como nuevo juez de la Corte Suprema de Brasil