Darán inicio a los controles de alcoholemia para los conductores de embarcaciones en el río Paraná

Los operativos pondrán el foco en los fines de semana

La Municipalidad de Rosario pondrá en marcha este sábado un esquema de controles de alcoholemia y narcolemia en clubes y guarderías náuticas de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad en la navegación sobre el río Paraná.

Así lo habían anticipado las autoridades de los sectores vinculados a dicha actividad en la ciudad santafecina cuando, días atrás, comenzaron a analizar la posibilidad de llevar a cabo esta necesidad. La decisión respecto al inicio fue el resultado de un acuerdo entre la Prefectura Naval Argentina (PFA) y las autoridades municipales, alcanzado este martes tras una reunión realizada en el Concejo Municipal.

Los controles comenzarán durante el primer fin de semana largo e incluirán dispositivos en los muelles, en horarios rotativos que irán de una a dos horas, algo similar a lo que se realiza en la vía pública. Se pondrá especial énfasis en el aumento de la circulación durante los fines de semana, dado en que se estima la presencia de cientos de embarcaciones, tanto en la costa rosarina del Paraná como en las islas entrerrianas.

Según quedó definido, el dispositivo estará encabezado por la Secretaría de Control de la Municipalidad de Rosario, junto al personal de Protección Civil de Santa Fe y la PFA.

El encuentro en el Concejo fue impulsado por la concejala Anahí Schibelbein, quien consideró que la medida supone un avance en materia de control y condiciones de seguridad en la región náutica de Rosario. Schibelbein precisó en declaraciones recogidas por Rosario3 que la presencia simultánea de Prefectura y Control Urbano garantizará la realización de los testeos cuando las lanchas lleguen o se retiren de los clubes y guarderías. Además, destacó la importancia de la coordinación entre organismos y del esfuerzo sostenido para afrontar el incremento del tránsito náutico.

Los valores de alcohol permitidos en sangre dependerán del vehículo utilizado

Por su parte, el secretario de Control municipal, Diego Herrera, subrayó que los operativos de alcoholemia se integran a una política más amplia de prevención que se viene ejecutando desde hace varios años. Herrera indicó que las acciones de control se suman a medidas como la delimitación de zonas de navegación y la capacitación dirigida a navegantes y tripulantes, todas orientadas a disminuir riesgos y mejorar la convivencia en el río.

De acuerdo a la disposición N° 9/2011 de la prefectura, rige la prohibición para los conductores de embarcaciones de consumir alcohol durante la navegación. No obstante, la normativa establece diferencias con la ordenanza de “alcohol cero” vigente en el tránsito terrestre de la ciudad. En el caso de transporte fluvial, se permite hasta 500 miligramos de alcohol por litro de sangre para quienes conduzcan embarcaciones a motor, en tanto que la tolerancia para quienes manejan vehículos acuáticos personales, como motos de agua, baja a 200 miligramos.

La normativa obliga, además, a todo conductor de embarcaciones deportivas a someterse de manera obligatoria a las pruebas destinadas a determinar el grado de intoxicación alcohólica o por estupefacientes. El rechazo o la negativa a realizar estos exámenes se considerará una falta y activará las sanciones previstas por la autoridad competente.

Las penalidades para quienes incumplan la normativa varían en función del nivel de alcohol detectado. Los valores de las multas oscilan entre 221.000 y 4.420.000 pesos. Además de la sanción económica, el conductor podrá enfrentar la suspensión temporal o definitiva del carné habilitante para la conducción de embarcaciones, de acuerdo con la gravedad de la infracción detectada en el test.

Un accidente grave en el Paraná

Cabe destacar que la iniciativa responde a un accidente náutico ocurrido el 10 de octubre en el río Paraná, a la altura de la guardería Puerto del Sol, en donde un menor resultó gravemente herido.

El impacto de una lancha contra otra que tenía una familia abordo, provocó que cinco personas cayeran al agua, entre ellas tres menores. Un niño de 10 años sufrió una fractura de coxis y pelvis, traumatismo en la pierna y parálisis temporal del sexto par craneal, según informaron fuentes médicas.

Su hermana fue dada de alta tras permanecer dos días hospitalizada por politraumatismos y amnesia leve. El conductor responsable dio positivo en la prueba de alcoholemia con 1,33 gramos de alcohol en sangre y fue imputado por lesiones graves, informó la fiscal Mariela Oliva.

El juez ordenó su inhabilitación para conducir vehículos a motor por seis meses, así como restricciones para salir de la provincia y acercarse al río, además de una caución de dos millones de pesos.