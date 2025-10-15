Brutal accidente en el río Paraná: manejaba alcoholizado una lancha, chocó y dejó a un niño de 10 años en terapia intensiva

Prefectura Naval intervino tras la colisión entre dos lanchas en el río Paraná a la altura de Rosario

Una familia navegaba por el río Paraná cuando una lancha los embistió de costado. El impacto fue tan violento que uno de los hijos, de apenas 10 años, terminó en terapia intensiva con múltiples lesiones, mientras que el conductor del otro bote dio positivo en el test de alcoholemia. A pesar de ello, continúa en libertad y todavía no fue imputado.

El hecho, registrado el viernes pasado por la noche, ocurrió en a la altura del kilómetro 426, frente a la guardería Puerto del Sol e involucró a dos embarcaciones tipo lancha con motor fuera de borda. Todo derivó en una causa judicial que, cinco días después, sigue sin imputaciones formales, pese a que uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia con 1,3 gramos por litro de alcohol en sangre.

Según información a la que accedió Infobae, todo comenzó alrededor de las 20:20, cuando un llamado al número de emergencias náuticas 106 alertó sobre una colisión entre dos embarcaciones. Quien se comunicó fue un vecino que fue testigo presencial del impacto y observó todo desde el sector de la caleta Puerto del Sol, en la margen derecha del río. De inmediato, se desplegaron recursos fluviales y terrestres para asistir a los involucrados.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de dos embarcaciones dañadas. Una de ellas, identificada como “Pica Sesos”, era conducida por G.D.G., de 41 años, quien iba acompañado por G.J.. La otra, llamada “Siempre es Hoy”, era timoneada por A.S., de 38 años, quien viajaba con su esposa J.B. y sus tres hijos menores de edad: una adolescente de 13, y dos varones, uno de 10 y otro de 3 años.

La familia viajaba con tres hijos cuando fueron embestidos por otra embarcación en la zona de Ludueña

De acuerdo con fuentes que investigan el hecho, la lancha “Pica Sesos” navegaba aparentemente a alta velocidad al momento de la colisión, e impactó contra la banda de babor de “Siempre es Hoy” justo cuando ambas embarcaciones se aproximaban al ingreso a la guardería náutica. La fuerza del choque arrojó a varios ocupantes al agua y provocó lesiones de distinta consideración.

El niño de 10 años fue quien sufrió las heridas más severas. Según precisó el director del sanatorio donde permanece internado, Eduardo Ontivero, se encuentra en terapia intensiva con fractura de coxis y pelvis, lesiones que pueden resultar complicadas por el riesgo de hemorragias y formación de hematomas. Además, presenta un traumatismo en la pierna derecha, sin fractura ósea, pero con evaluación pendiente sobre los ligamentos de la rodilla y el tobillo.

También fue diagnosticado con una parálisis temporal del sexto par craneal, producto de un golpe en la cabeza. Esta lesión neurológica, que le afectó la movilidad ocular, se habría producido al momento de la caída al agua. De acuerdo con el testimonio brindado por Ontivero en declaraciones a Rosario3, el menor no pudo nadar por sus propios medios tras el impacto y fue sostenido a flote gracias al chaleco salvavidas que llevaba puesto.

Su hermana también resultó herida. Estuvo internada durante 48 horas por politraumatismos y presentó un episodio de amnesia leve, probablemente vinculado a una conmoción cerebral. Ya fue dada de alta. En tanto, el hijo menor del matrimonio, de 3 años, fue contenido por su madre en el momento del choque, lo que evitó que cayera al agua. Ambos progenitores fueron asistidos por personal médico en el lugar; el padre, en particular, sufrió una fractura de tabique nasal.

El niño de 10 años permanece internado en terapia intensiva con fracturas y lesiones múltiples (Fotos: Rosario3)

Por otro lado, el conductor de la lancha “Pica Sesos” presentaba signos evidentes de haber ingerido alcohol, lo que motivó la intervención de agentes de tránsito de la ciudad. El test de alcoholemia realizado a G.D.G. arrojó un resultado de 1,3 gramos por litro de alcohol en sangre, confirmaron las fuentes. Su acompañante, G.J., dio negativo. Ambos fueron atendidos por el personal sanitario y se les detectaron lesiones menores, como escoriaciones.

La actuación judicial comenzó con la intervención de la Justicia Federal, que posteriormente se declaró incompetente. La causa pasó al ámbito provincial y quedó en manos de la Unidad Fiscal Especial de Siniestros Viales y Delitos Culposos, dirigida por el fiscal Matías Edery. El expediente fue caratulado como lesiones leves culposas. Según lo que pudo saber este medio, el fiscal dispuso el secuestro de ambas embarcaciones, la toma de declaraciones a testigos, la recolección de imágenes de cámaras del lugar, una inspección ocular, la confección de croquis y la aprehensión del conductor de “Pica Sesos” para su fichaje dactiloscópico.

Sin embargo, tras completar los procedimientos de rigor, G.D.G. fue liberado en la madrugada del sábado, aunque quedó formalmente vinculado a la causa. Cinco días más tarde, no había sido citado a audiencia imputativa ni se habían informado avances procesales relevantes.